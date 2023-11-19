На Лимано-Купянском направлении оккупанты применили весь арсенал авиации, ВСУ уничтожили три танка и четыре БМП

За прошедшие сутки россияне нанесли 20 авиаударов, применили самолеты штурмовой и бомбардировочной авиации, вертолеты огневой поддержки, управляемые авиабомбы, задействовали 12 дронов-камикадзе. В общей сложности россияне 521 раз совершали обстрелы украинских позиций.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо, информирует Цензор.НЕТ.

За сутки Силы обороны ликвидировали 239 захватчиков. Также уничтожены 19 единиц техники оккупантов, в том числе три танка и четыре БМП.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак, в том числе вблизи Синьковки и Петропавловки.

"Здесь намерение противника понятно, город Купянск остается основной целью атак на данном направлении", - отметил Фитьо.

Кроме того, на Лиманском направлении враг пытается "прощупывать" оборону ВСУ.

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"На этих направлениях противник активно использует не только пехоту, но и технику, ведь расстояние довольно большое на некоторых участках фронта, и пехота врага не может дойти до наших позиций, поэтому им приходится применять БМП, бронированную технику при поддержке танков, но это все также уничтожается", - объяснил спикер.