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Новости Война
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На Лимано-Купянском направлении оккупанты применили весь арсенал авиации, ВСУ уничтожили три танка и четыре БМП

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За прошедшие сутки россияне нанесли 20 авиаударов, применили самолеты штурмовой и бомбардировочной авиации, вертолеты огневой поддержки, управляемые авиабомбы, задействовали 12 дронов-камикадзе. В общей сложности россияне 521 раз совершали обстрелы украинских позиций.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо, информирует Цензор.НЕТ.

За сутки Силы обороны ликвидировали 239 захватчиков. Также уничтожены 19 единиц техники оккупантов, в том числе три танка и четыре БМП.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак, в том числе вблизи Синьковки и Петропавловки.

"Здесь намерение противника понятно, город Купянск остается основной целью атак на данном направлении", - отметил Фитьо.

Кроме того, на Лиманском направлении враг пытается "прощупывать" оборону ВСУ.

Читайте: Сутки на Таврическом направлении: враг нанес 10 авиаударов. Потери противника – 531 человек и 36 единиц техники

"На этих направлениях противник активно использует не только пехоту, но и технику, ведь расстояние довольно большое на некоторых участках фронта, и пехота врага не может дойти до наших позиций, поэтому им приходится применять БМП, бронированную технику при поддержке танков, но это все также уничтожается", - объяснил спикер.

Автор: 

ВСУ (6577) Фитьо Владимир (61)


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наша задача - воевать без потерь украинских военнослужащих.
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19.11.2023 12:12 Ответить
если рядом с диваном есть чемоданчик с ядерной кнопкой, то очень даже и на диване выходит.
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19.11.2023 16:07 Ответить
Москальня пішла до пекла 😠
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19.11.2023 12:16 Ответить
Штурмовики і бомбардувальники літають, як правило, на дозвукових швидкостях.

Де ППО на одній з найважливіших ділянок фронту???
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19.11.2023 12:16 Ответить
https://youtu.be/qo592BCuJRQ?si=p2hA2IkfCeF1vmvI%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82 https://youtu.be/qo592BCuJRQ?si=p2hA2IkfCeF1vmvIЗеленскиймечтант ...

Зеленский мечтает о третьем Майдане,говорит Сергей Поярков...😁правильно думает...гарант🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇
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19.11.2023 12:28 Ответить
 
 