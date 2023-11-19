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Новини Санкції проти Росії
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Словаччина виступила проти санкцій ЄС на російське ядерне паливо

ядерне,паливо

Словаччина виступає проти включення ядерного палива для АЕС до 12-го пакету антиросійських санкцій ЄС.

Про це заявив міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар, Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами глави словацького МЗС, "червоною лінією" для Словаччини є санкції щодо російського ядерного палива.

"Оскільки [словацькі] атомні електростанції ще не були достатньо трансформовані, щоб працювати на альтернативному паливі, не з Росії", – сказав Бланар.

За його словами, ЄС чітко прислухається до Словаччини щодо цього.

Представник партії "Прогресивна Словаччина" Томаш Валасек, який був опонентом Бланара, також погодився щодо цього. За його словами, будь-який уряд Словаччини наклав би вето на пакет санкцій, якби він містив заходи щодо ядерного палива.

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Водночас він став на захист попередніх пакетів санкцій проти РФ, зазначивши, що вони завадили Кремлю озброїти свою армію так, як вони могли б це зробити без запроваджених обмежень.

Бланар у відповідь сказав, що Росію не зупинила політика санкцій, додавши, що обмеження більше вплинули на бізнес в ЄС, в тому числі і на словацький.

Автор: 

санкції (11810) Словаччина (1102) ядерне паливо (336)


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Топ коментарі
+12
****** мають здатність до розмноження. Чекаєм румунів та болгарів з подібники заявами.
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19.11.2023 15:42
+9
Цікаво, а якщо це "паливо" кацапи доставлятимуть ракетами "Сатана"? Словаки теж не будуть проти? 🤔
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19.11.2023 15:56
+9
Доки відмова підтримки санкції проти РФ та опосередковане фінансування РФ не рівноцінне позбавленою членства в ЄС та НАТО, доти буде купа країн, які закриваючи очі на наше вбивство, своєю співпрацею з РФ будуть його фінансувати...
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19.11.2023 16:05
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****** мають здатність до розмноження. Чекаєм румунів та болгарів з подібники заявами.
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19.11.2023 15:42 Відповісти
В Болгарії ми маємо таємну зброю на посаді посла!
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19.11.2023 16:22 Відповісти
Цікаво..мастило у США купували..якщо куплять паливо у сокш - яка реакція штатів буде
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19.11.2023 16:42 Відповісти
+ Египет, + Индия и иже недоразвитые страны.
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19.11.2023 17:04 Відповісти
Цікаво, а якщо це "паливо" кацапи доставлятимуть ракетами "Сатана"? Словаки теж не будуть проти? 🤔
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19.11.2023 15:56 Відповісти
Раніше словаки плювались на них. Не приймали у деяких закладах, нервово реагували на російську..
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19.11.2023 16:43 Відповісти
Тебя часто бьют? Просто интересно.
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19.11.2023 17:06 Відповісти
А вас у Ізраїлі били? Просто цікаво.
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19.11.2023 17:20 Відповісти
Кремлядські шістки працюють.
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19.11.2023 16:04 Відповісти
Доки відмова підтримки санкції проти РФ та опосередковане фінансування РФ не рівноцінне позбавленою членства в ЄС та НАТО, доти буде купа країн, які закриваючи очі на наше вбивство, своєю співпрацею з РФ будуть його фінансувати...
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19.11.2023 16:05 Відповісти
Усі ці узгодження санкцій нагадують дуже старий анекдот.
"Дуэль между колобком (К) и чебурашкой (Ч)
К - по голове не стрелять.
Ч - по ушам тоже."
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19.11.2023 16:09 Відповісти
Ну в цього анекдоту є продовження 18+ .
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19.11.2023 16:59 Відповісти
Світ зійшов з розуму, - в штатах купка трампістів ставлять раком президента Байдена і уряд, в Европі дві московські повії ставлять раком цілий ЕС з півмільярдом населення....
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19.11.2023 16:43 Відповісти
Знаєте як про подібне кажуть - але в нашому випадку це виключення з того шо кажуть ( в 80 очікував шо в 20 побачу як люди висаджуються на Марс - в нульові була надія шо побачу вживу по телеку як люди вертаються на Місяць в ті самі 20 , але людство вирішило - але людство вирішило не вирішувати справжні проблеми а вигадувати неіснуючі проблеми і боротися з ними).
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19.11.2023 16:55 Відповісти
словаки прогнили наскрізь.. верхня мадярщина, пля
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19.11.2023 17:01 Відповісти
Одразу совдепівські консерви повздувалися у ЄС!
Співпадіння чи по команді з боліт мацкофських! Ось такий він, сруськай мір, достоєвськага-талстога і таборів ГУЛАГУ з психушками КДБ, для антісаветчіни….

Памятаймо та пильнуймо!!
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19.11.2023 17:01 Відповісти
Ну, вот и стала очевидной причина позы кролика перед кацапами иобиков со словаками... Справка : Украина те паливо заместила амерским... ладно иобики, но словаки шо, пaльцем робленi?
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19.11.2023 17:01 Відповісти
Західні дерьмократи, їм похрін, що кацапи вбивають, їм лиш би самим нажертися щоб жлукто не стухло!
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19.11.2023 17:03 Відповісти
 
 