Словаччина виступила проти санкцій ЄС на російське ядерне паливо

Словаччина виступає проти включення ядерного палива для АЕС до 12-го пакету антиросійських санкцій ЄС.

Про це заявив міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар, Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами глави словацького МЗС, "червоною лінією" для Словаччини є санкції щодо російського ядерного палива.

"Оскільки [словацькі] атомні електростанції ще не були достатньо трансформовані, щоб працювати на альтернативному паливі, не з Росії", – сказав Бланар.

За його словами, ЄС чітко прислухається до Словаччини щодо цього.

Представник партії "Прогресивна Словаччина" Томаш Валасек, який був опонентом Бланара, також погодився щодо цього. За його словами, будь-який уряд Словаччини наклав би вето на пакет санкцій, якби він містив заходи щодо ядерного палива.

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Водночас він став на захист попередніх пакетів санкцій проти РФ, зазначивши, що вони завадили Кремлю озброїти свою армію так, як вони могли б це зробити без запроваджених обмежень.

Бланар у відповідь сказав, що Росію не зупинила політика санкцій, додавши, що обмеження більше вплинули на бізнес в ЄС, в тому числі і на словацький.