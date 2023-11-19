Словакия выступила против санкций ЕС на российское ядерное топливо

Словакия выступает против включения ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет антироссийских санкций ЕС.

Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам главы словацкого МИД, "красной линией" для Словакии являются санкции в отношении российского ядерного топлива.

"Поскольку [словацкие] атомные электростанции еще не были достаточно трансформированы, чтобы работать на альтернативном топливе, не из России", – сказал Бланар.

По его словам, ЕС четко прислушивается к Словакии по этому поводу.

Представитель партии "Прогрессивная Словакия" Томаш Валасек, оппонент Бланара, также согласился относительно этого. По его словам, любое правительство Словакии наложило бы вето на пакет санкций, если бы оно содержало меры по ядерному топливу.

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В то же время, он встал на защиту предыдущих пакетов санкций против РФ, отметив, что они помешали Кремлю вооружить свою армию так, как они могли бы это сделать без введенных ограничений.

Бланар в ответ сказал, что Россию не остановила политика санкций, добавив, что ограничения больше повлияли на бизнес в ЕС, в том числе и на словацкий.