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Новости Санкции против России
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Словакия выступила против санкций ЕС на российское ядерное топливо

ядерне,паливо

Словакия выступает против включения ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет антироссийских санкций ЕС.

Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам главы словацкого МИД, "красной линией" для Словакии являются санкции в отношении российского ядерного топлива.

"Поскольку [словацкие] атомные электростанции еще не были достаточно трансформированы, чтобы работать на альтернативном топливе, не из России", – сказал Бланар.

По его словам, ЕС четко прислушивается к Словакии по этому поводу.

Представитель партии "Прогрессивная Словакия" Томаш Валасек, оппонент Бланара, также согласился относительно этого. По его словам, любое правительство Словакии наложило бы вето на пакет санкций, если бы оно содержало меры по ядерному топливу.

Читайте: Венгрия заблокировала обсуждение нового пакета санкций ЕС против России, - Йозвяк

В то же время, он встал на защиту предыдущих пакетов санкций против РФ, отметив, что они помешали Кремлю вооружить свою армию так, как они могли бы это сделать без введенных ограничений.

Бланар в ответ сказал, что Россию не остановила политика санкций, добавив, что ограничения больше повлияли на бизнес в ЕС, в том числе и на словацкий.

Автор: 

санкции (11282) Словакия (981) ядерное топливо (176)


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Топ комментарии
+12
****** мають здатність до розмноження. Чекаєм румунів та болгарів з подібники заявами.
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19.11.2023 15:42
+9
Цікаво, а якщо це "паливо" кацапи доставлятимуть ракетами "Сатана"? Словаки теж не будуть проти? 🤔
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19.11.2023 15:56
+9
Доки відмова підтримки санкції проти РФ та опосередковане фінансування РФ не рівноцінне позбавленою членства в ЄС та НАТО, доти буде купа країн, які закриваючи очі на наше вбивство, своєю співпрацею з РФ будуть його фінансувати...
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19.11.2023 16:05
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****** мають здатність до розмноження. Чекаєм румунів та болгарів з подібники заявами.
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19.11.2023 15:42 Ответить
В Болгарії ми маємо таємну зброю на посаді посла!
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19.11.2023 16:22 Ответить
Цікаво..мастило у США купували..якщо куплять паливо у сокш - яка реакція штатів буде
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19.11.2023 16:42 Ответить
+ Египет, + Индия и иже недоразвитые страны.
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19.11.2023 17:04 Ответить
Цікаво, а якщо це "паливо" кацапи доставлятимуть ракетами "Сатана"? Словаки теж не будуть проти? 🤔
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19.11.2023 15:56 Ответить
Раніше словаки плювались на них. Не приймали у деяких закладах, нервово реагували на російську..
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19.11.2023 16:43 Ответить
Тебя часто бьют? Просто интересно.
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19.11.2023 17:06 Ответить
А вас у Ізраїлі били? Просто цікаво.
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19.11.2023 17:20 Ответить
Кремлядські шістки працюють.
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19.11.2023 16:04 Ответить
Доки відмова підтримки санкції проти РФ та опосередковане фінансування РФ не рівноцінне позбавленою членства в ЄС та НАТО, доти буде купа країн, які закриваючи очі на наше вбивство, своєю співпрацею з РФ будуть його фінансувати...
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19.11.2023 16:05 Ответить
Усі ці узгодження санкцій нагадують дуже старий анекдот.
"Дуэль между колобком (К) и чебурашкой (Ч)
К - по голове не стрелять.
Ч - по ушам тоже."
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19.11.2023 16:09 Ответить
Ну в цього анекдоту є продовження 18+ .
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19.11.2023 16:59 Ответить
Світ зійшов з розуму, - в штатах купка трампістів ставлять раком президента Байдена і уряд, в Европі дві московські повії ставлять раком цілий ЕС з півмільярдом населення....
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19.11.2023 16:43 Ответить
Знаєте як про подібне кажуть - але в нашому випадку це виключення з того шо кажуть ( в 80 очікував шо в 20 побачу як люди висаджуються на Марс - в нульові була надія шо побачу вживу по телеку як люди вертаються на Місяць в ті самі 20 , але людство вирішило - але людство вирішило не вирішувати справжні проблеми а вигадувати неіснуючі проблеми і боротися з ними).
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19.11.2023 16:55 Ответить
словаки прогнили наскрізь.. верхня мадярщина, пля
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19.11.2023 17:01 Ответить
Одразу совдепівські консерви повздувалися у ЄС!
Співпадіння чи по команді з боліт мацкофських! Ось такий він, сруськай мір, достоєвськага-талстога і таборів ГУЛАГУ з психушками КДБ, для антісаветчіни….

Памятаймо та пильнуймо!!
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19.11.2023 17:01 Ответить
Ну, вот и стала очевидной причина позы кролика перед кацапами иобиков со словаками... Справка : Украина те паливо заместила амерским... ладно иобики, но словаки шо, пaльцем робленi?
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19.11.2023 17:01 Ответить
Західні дерьмократи, їм похрін, що кацапи вбивають, їм лиш би самим нажертися щоб жлукто не стухло!
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19.11.2023 17:03 Ответить
 
 