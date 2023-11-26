Перевага у РЕБ дозволила ЗСУ успішно наступати в районі Бахмуту, - ISW

Українські системи радіоелектронної боротьби та повітряної розвідки над противником сприяли успішному наступу Збройних сил України на південь від Бахмуту у вересні 2023 року.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Українські системи РЕБ суттєво порушували російський зв'язок у західній частині Запорізької області у серпні 2023 року. За даними експертів ISW, ефективність російських систем РЕБ є непостійною по всьому фронту, що дозволяє українцям продовжувати використовувати розвідувально-ударні комплекси на базі безпілотників для зриву російських наступальних операцій.

На думку експертів, ні Росія, ні Україна нині не мають вирішальної переваги над іншою стороною щодо РЕБ. Однак також наголошується, що посилення західної допомоги Україні може підвищити здатність ЗСУ точно вражати цілі поблизу лінії фронту, зриваючи наступ Росії та навіть створюючи умови для подальших українських контрнаступальних операцій.

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