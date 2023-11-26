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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Перевага у РЕБ дозволила ЗСУ успішно наступати в районі Бахмуту, - ISW

україна,реб

Українські системи радіоелектронної боротьби та повітряної розвідки над противником сприяли успішному наступу Збройних сил України на південь від Бахмуту у вересні 2023 року.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Українські системи РЕБ суттєво порушували російський зв'язок у західній частині Запорізької області у серпні 2023 року. За даними експертів ISW, ефективність російських систем РЕБ є непостійною по всьому фронту, що дозволяє українцям продовжувати використовувати розвідувально-ударні комплекси на базі безпілотників для зриву російських наступальних операцій.

На думку експертів, ні Росія, ні Україна нині не мають вирішальної переваги над іншою стороною щодо РЕБ. Однак також наголошується, що посилення західної допомоги Україні може підвищити здатність ЗСУ точно вражати цілі поблизу лінії фронту, зриваючи наступ Росії та навіть створюючи умови для подальших українських контрнаступальних операцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РЕБ на війні в Україні стала одним з найважливіших напрямків, Росія поки що має в ній переваги, - New York Times

Автор: 

Бахмут (1559) ISW (653) РЕБ (148)


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Топ коментарі
+9
На думку експертів, ні Росія, ні Україна нині не мають вирішальної переваги над іншою стороною щодо РЕБ
===========
Ні, із системами РЕБ у кацапів сильна перевага. Я не знаю, звідки це ці експерти взяли...
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26.11.2023 08:45
+5
і до чого тут фото кацапської "Красухи-4"?
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26.11.2023 08:42
+4
Це думка не експертів,а думка групи людей, які думають,що експерти. Їх аналізи ідуть з блогів, а не з військових дій.
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26.11.2023 08:42
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Це думка не експертів,а думка групи людей, які думають,що експерти. Їх аналізи ідуть з блогів, а не з військових дій.
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26.11.2023 08:42 Відповісти
Ще скажи, що Люсінда Арестович не експерт😎
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26.11.2023 08:54 Відповісти
Я такого чи таку не знаю. У мене за експертів тільки дані ГШ, а решту карти доповнять
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26.11.2023 08:57 Відповісти
Ген Штаб вже 300 тис положив, пів армії раши, як вірить генштабу то вірить марафону
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26.11.2023 09:49 Відповісти
Кацапе, в тебе щелепу заплішило.
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26.11.2023 11:25 Відповісти
та ми Секлета Филиповна вже поняли, шо ви - это шото одно, а они это шото другоє..
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26.11.2023 09:18 Відповісти
і до чого тут фото кацапської "Красухи-4"?
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26.11.2023 08:42 Відповісти
Заказуху кинули а не розуміють, шо) щас ******* перемагати, коли перемагають журналі то на фронті не дуже, каца.и фабами все рівняють
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26.11.2023 09:51 Відповісти
На думку експертів, ні Росія, ні Україна нині не мають вирішальної переваги над іншою стороною щодо РЕБ
===========
Ні, із системами РЕБ у кацапів сильна перевага. Я не знаю, звідки це ці експерти взяли...
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26.11.2023 08:45 Відповісти
Писали десь що під Бахмутом наша РЕБ наглухо закрила небо. Причому для для своїх теж.
"Аналітики" теж видно те прочитали...
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26.11.2023 08:49 Відповісти
Українські системи радіоелектронної боротьби та повітряної розвідки над противником сприяли успішному наступу Збройних сил України Джерело:
РЕБ над противником, Ви їх в небо запустили? Пишіть уважніше будь ласка, не ковтайте слова ...
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26.11.2023 09:37 Відповісти
Судя по статье и фото автор ***** как шарит в РЭБ
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26.11.2023 16:31 Відповісти
 
 