РЕБ на війні в Україні стала одним з найважливіших напрямків, Росія поки що має в ній переваги, - New York Times
Війна в Україні - перша в історії, де дві передові армії активно використовують радіоелектронну боротьбу та розвивають нові методи у реальному часі.
Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
"Електронна війна вплинула на бойові дії в Україні, так само як погода та місцевість", - сказав Брайан Кларк, старший науковий співробітник Hudson Institute, мозкового центру у Вашингтоні, додавши, що кожна операція в конфлікті тепер має враховувати дії противника в електромагнітному спектрі.
Наприкінці минулого року українські війська зіткнулися з проблемами, коли їхні безпілотники, поставлені компанією Quantum Systems, почали падати. З'ясувалося, що росіяни глушили сигнали, які з’єднували безпілотні літальні апарати з супутниками. Для розв'язання цієї проблеми компанія Quantum розробила програмне забезпечення зі штучним інтелектом та можливість ручного керування безпілотниками.
У New York Times зазначають, шо засоби РЕБ використовували й в інших воєнних конфліктах, проте значного розвитку вони набули під час Другої світової та холодної воєн. У війні Росії проти України РЕБ використовують з максимальною ефективністю.
"Тактика стала настільки критичною, що радіоелектронна боротьба отримала окремий розділ у недавньому есе генерала Валерія Залужного, головного військового командувача України", – пише видання.
Ключовими елементами радіоелектронної боротьби є глушилки, що порушують зв’язок, та спуфери, що обманюють системи супротивника. Потенційні учасники Третьої світової війни – США, Європа та Китай – уважно стежать за цим аспектом війни в Україні та вже нарощують закупівлю систем РЕБ для власних армій.
Важливість систем РЕБ у сучасній війні важко переоцінити. Хоч ці засоби не несуть загрозу живій силі противника, вони впливають на сучасну зброю, залежну від постійного обміну радіосигналами з іншими системами на полі бою та поза ним.
"Майже кожна комунікаційна технологія покладається на електромагнітні сигнали, будь то солдати з радіостанціями, дрони, що підключаються до операторів, або ракети, пов’язані із супутниками", – пояснює NYT.
З 24 лютого 2022 року росіяни мали значну перевагу у цих засобах, проте невдовзі українці вирвалися уперед, але незабаром росіяни знову адаптувалися і почали успішно застосовувати РЕБ для нових завдань, наприклад, створювати радіоелектронний купол над окопами, щоб захиститися від FPV-дронів.
Українські фахівці зазначають, що Росія загалом має значну перевагу в РЕБ, оскільки свого часу для СРСР це була така "асиметрична відповідь" на перевагу НАТО в ракетних технологіях. Тож Захід досі приділяв мало уваги розвитку систем РЕБ, і Росія вирвалася вперед.
"Ми сказали західним партнерам, що, ймовірно, 90 відсотків американських і європейських систем, які надходять в Україну, не готові зустріти виклик радіоелектронної боротьби", - розповів керівник однієї з українських компаній, що зараз розробляють системи РЕБ для ЗСУ, Олександр Бережний.
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При забезпеченні фронту засобами РЕБ, нові тенденції та вдосконалення цілей потрібно врахувати у розробці, виробництві та закупівлі засобів активної РЕБ
Тому США майже нічого в цьому плані дати. На жаль
Розробка M60A2 з новою баштою з 152-мм гарматою була припинена, і в 1978 році почалася робота над варіантом M60A3. Він включав ряд технологічних удосконалень, включаючи димовідвіди, новий далекомір, балістичний комп'ютер М21 та систему стабілізації башти. Крім того, танку повернули 105-мм гармату М68А1. Зрештою, всі танки M60 американські армії були вдосконалені до моделі М60А3. Основні бойові танки M60A3 армії США були розгорнуті в ході операції "Буря в пустелі" в 1991 році під час кризи в Перській затоці.
У 1997 році M60A3 був виведений з експлуатації в армії США і замінений основним бойовим танком https://uk.wikipedia.org/wiki/M1_Abrams M1 Abrams
почему мы не воююем на модифицированных М60, но воююем на модифицированных Т-62?