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Новини
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РЕБ на війні в Україні стала одним з найважливіших напрямків, Росія поки що має в ній переваги, - New York Times

реб,російська

Війна в Україні - перша в історії, де дві передові армії активно використовують радіоелектронну боротьбу та розвивають нові методи у реальному часі.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Електронна війна вплинула на бойові дії в Україні, так само як погода та місцевість", - сказав Брайан Кларк, старший науковий співробітник Hudson Institute, мозкового центру у Вашингтоні, додавши, що кожна операція в конфлікті тепер має враховувати дії противника в електромагнітному спектрі.

Наприкінці минулого року українські війська зіткнулися з проблемами, коли їхні безпілотники, поставлені компанією Quantum Systems, почали падати. З'ясувалося, що росіяни глушили сигнали, які з’єднували безпілотні літальні апарати з супутниками.  Для розв'язання цієї проблеми компанія Quantum розробила програмне забезпечення зі штучним інтелектом та можливість ручного керування безпілотниками.

У New York Times зазначають, шо засоби РЕБ використовували й в інших воєнних конфліктах, проте значного розвитку вони набули під час Другої світової та холодної воєн. У війні Росії проти України РЕБ використовують з максимальною ефективністю.

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"Тактика стала настільки критичною, що радіоелектронна боротьба отримала окремий розділ у недавньому есе генерала Валерія Залужного, головного військового командувача України", – пише видання. 

Ключовими елементами радіоелектронної боротьби є глушилки, що порушують зв’язок, та спуфери, що обманюють системи супротивника. Потенційні учасники Третьої світової війни – США, Європа та Китай – уважно стежать за цим аспектом війни в Україні та вже нарощують закупівлю систем РЕБ для власних армій.

Важливість систем РЕБ у сучасній війні важко переоцінити. Хоч ці засоби не несуть загрозу живій силі противника, вони впливають на сучасну зброю, залежну від постійного обміну радіосигналами з іншими системами на полі бою та поза ним.

"Майже кожна комунікаційна технологія покладається на електромагнітні сигнали, будь то солдати з радіостанціями, дрони, що підключаються до операторів, або ракети, пов’язані із супутниками", – пояснює NYT.

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З 24 лютого 2022 року росіяни мали значну перевагу у цих засобах, проте невдовзі українці вирвалися уперед, але незабаром росіяни знову адаптувалися і почали успішно застосовувати РЕБ для нових завдань, наприклад, створювати радіоелектронний купол над окопами, щоб захиститися від FPV-дронів.

Українські фахівці зазначають, що Росія загалом має значну перевагу в РЕБ, оскільки свого часу для СРСР це була така "асиметрична відповідь" на перевагу НАТО в ракетних технологіях. Тож Захід досі приділяв мало уваги розвитку систем РЕБ, і Росія вирвалася вперед.

"Ми сказали західним партнерам, що, ймовірно, 90 відсотків американських і європейських систем, які надходять в Україну, не готові зустріти виклик радіоелектронної боротьби", - розповів керівник однієї з українських компаній, що зараз розробляють системи РЕБ для ЗСУ, Олександр Бережний.

Автор: 

росія (65073) New York Times (55) РЕБ (155)


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Топ коментарі
+18
Об этом умные люди говорят уже давно. Еще когда в феврале\марте 2022 нас от краха управления спасли Старлинки. Но вместо развития своих систем РЭР и РЭБ власть занималась тупо пи@дежем денег. А раша сделала выводы.
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19.11.2023 15:11
+11
Все вірно сказано, замість дронів, РЕБ та снарядів будували музеї і змінювали щити на пам'ятниках незабуваючи грабувати Україну і союзників.
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19.11.2023 15:18
+7
Именно так. Зрители марафона "забыли" что несколько сот первых комплектов он просто подарил Украине и дал команду на их безоплатное пользование сервисом. А комплекты, поступающие как волонтерская помощь союзников очень долго платили половину абонентской платы. Всю связь около нуля держали Старлинки. Да и сейчас почти всю - тоже.
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19.11.2023 15:37
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На часі розробка електронних гаармат - які будуть збивати дрони та силових полів-щитів . Ласкаво просимо в світ зоряних воєн...
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19.11.2023 15:07 Відповісти
"Окопні РЕБ" швидко стають непридатними через постійне вдосконалення фпв-дронів. Почалося застосовування фпв-дронів із самонаведенням на завершуючій ділянці траекторії атаки цілі. Раніше на цій ділянці "купольні" засоби РЕБ "засліплювали" оператора фпв-дрону, зображення зашумлювалось при наближенні дрона до цілі. Вдосконалені фпв-дрони на цій ділянці користуються автономним наведенням на ціль без участі оператора, і шум на зображенні більше не впливає на результат атаки цілі.
При забезпеченні фронту засобами РЕБ, нові тенденції та вдосконалення цілей потрібно врахувати у розробці, виробництві та закупівлі засобів активної РЕБ
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20.11.2023 14:08 Відповісти
Згоден з вами. Мені здається одним з напрямком роботи проти "дронів " будуть або " силові поля " або своєрідні "гармати " широкого радіусу дії , які мають "плавити " електронну начинку дронів .
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20.11.2023 14:52 Відповісти
Об этом умные люди говорят уже давно. Еще когда в феврале\марте 2022 нас от краха управления спасли Старлинки. Но вместо развития своих систем РЭР и РЭБ власть занималась тупо пи@дежем денег. А раша сделала выводы.
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19.11.2023 15:11 Відповісти
Все вірно сказано, замість дронів, РЕБ та снарядів будували музеї і змінювали щити на пам'ятниках незабуваючи грабувати Україну і союзників.
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19.11.2023 15:18 Відповісти
Ещё и взялись за народный челлендж "обосри Маска", который по сути спас Украину...
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19.11.2023 15:30 Відповісти
Именно так. Зрители марафона "забыли" что несколько сот первых комплектов он просто подарил Украине и дал команду на их безоплатное пользование сервисом. А комплекты, поступающие как волонтерская помощь союзников очень долго платили половину абонентской платы. Всю связь около нуля держали Старлинки. Да и сейчас почти всю - тоже.
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19.11.2023 15:37 Відповісти
"Зрители марафона "забыли" что несколько сот первых комплектов он просто подарил Украине и дал команду на их безоплатное пользование сервисом." - ну так ну так він же альтруїст ( а те шо ця передача була рекламним трюком чи чимось подібним то таке ). Стресова ситуація показує інколи шо людина насправді собою являє - Маск показав ( і не тіко він ).
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19.11.2023 18:39 Відповісти
Я и не говорю что он распрекрасный человек. Он такой, какой есть - очеееень своеобразный. Да пусть это и был рекламный трюк, но он позволил нашей стране выжить.
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19.11.2023 22:03 Відповісти
Ми й надалі будемо відставати від рашки, якщо в усьому будуть задіяні тільки волонтери, а не держава! Бо одні намагаються за СВОЇ кошти робити те, що повинна робити держава, але влада займається тільки одним - піздінгом бюджетного бабла під виглядом бюджету "єдиного мудозвона" та на...утримування президентської шобли(вже 90 млрд. гривень на рік!!) - куди ж нашій РЕБ тягатись з ДУС.
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19.11.2023 15:24 Відповісти
Як там не булоб, але телемараХфон глушить усі рашістофашіскі РЕБи.
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19.11.2023 15:24 Відповісти
Ртуть у металеву трубку, замість антени у телевізор і СБУ через годину у вас дома...
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19.11.2023 15:31 Відповісти
дуже давня шутка.
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19.11.2023 18:15 Відповісти
Те що цю війну виграють чіпи а не люди починає по трохи доходити до всі. Програмне забезпечення буде вимагати все більше потужних чіпів, і те наскільки московитам, китайцям і іншим з цієї гоп-компанії вдасться обходити санкції реально високих технологій і буде залежати результат. Поки-що вони успішно у Заходу купують все що їм треба.
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19.11.2023 15:34 Відповісти
Об этом предупреждал дед Горбулин еще до большой войны. Он много о чем предупреждал еще и в 2019 году. Но кто же хотел его слушать?
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19.11.2023 15:57 Відповісти
У нас люди на днях скинулись землякам на портативную РЭБ а государство яйца чешет.
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19.11.2023 16:23 Відповісти
"Тож Захід досі приділяв мало уваги розвитку систем РЕБ, і Росія вирвалася вперед."

Тому США майже нічого в цьому плані дати. На жаль
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19.11.2023 16:43 Відповісти
Кому давати? Корумпованому "оманському дуету" чи народу який цей "дует" покірно терпить і дозволяє собою бездарно керувати? Ну от що робив в Америці начальник секрєтуток зє єрмак, який до цього торгував жіночою білизною і начебто знімав провальні фільми які ніхто не бачив? Про що міг домовлятися цей недоумок без знання англійської, відповідної освіти та дипломатичної культури? Нічого крім ганьби його "державний візит" Україні не приніс...
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19.11.2023 16:53 Відповісти
Може досить писати цю прокацапську замовну маячню? Дають зброю не владі, а українському народу.
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19.11.2023 16:57 Відповісти
Війна в Україні ведеться двома відсталими арміями які не мають доступу до передових технологій зовсім. Кацапи навіть уявити собі не можуть з чим вони матимуть справу в випадку військових дій з НАТО. Такий стан штучно підтримується шляхом утилізації в Україні запасів застарілої зброї в той час як ретельно вивчаються всі військові можливості **********. ******** зброї абидві армії мають дуже мало. Кацапи полюють на трофеї з метою хоч якось технічно "просунути" власне озброєння, але санкції заважають. Чим довше йде війна тим слабшим стає *********. Реальним переможцем війни може стати Китай, який без єдиного пострілу отримає необмежений доступ до всіх ресурсів **********. Як тільки в *********і почнеться активна фаза дефералізації ця країна розпадеться І "кто бил нєчєм тот станєт всєм" - бувші колоні (профівції, федеральні округи) будуть процвітати, а паразитичні "центри" влади - москва і петербург - втратять своє значення.
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19.11.2023 16:44 Відповісти
Почему фантастический НАТА дает Украине только отсталое оружие?
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19.11.2023 17:31 Відповісти
НАТО мало утилізувати багато зброї яка призначалася для можливої війни з СРСР у відповідності з військовими можливостями СРСР. Можливостей цієї зброї поки що достатньо для знищення всього що має ********* як наступник імперської політики СРСР. Виняток хіба що хаймарси які випускались з 2003 року, але ми маємо лише 8 штук з ракетами на 150 км (є 500 км. але нам не дають). Окупанти зараз змушені воювати совєцькою зброєю проти зброї "холодної війни", але перемогти не можуть і несуть величезні втарати в живій силі. Коли ми остаточно утилізуємо залишки військового хламу тоді вже буде надходити більш ******* зброя. За останній тиждень ми знищили лише 7000 кацапів, але більш ******** зброєю зможемо знищувати значно більше з меншими втратами. Зараз відбувається новий виток "гонки озброєнь" і поки ми вбиваємо кацапів "хламом" розробляється, тестується в бойових умовах і надходить на озброєння більш ******* зброя. Ми помилялись в оцінці агресивності імперського *********у і тому не готувались до повномасштабної війни тому кажему "дякую" і знищуємо кацапів чим дають і тим що самі виробляємо. На щастя ми не під санкціями і не маємі ніяких обмежень в поставці та інтеграції високотехнологічних ******** компонентів в вітчизняні військові розробки. Війну Україна закінчить з ******** озброєнням і ******** ВПК.
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19.11.2023 20:59 Відповісти
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19.11.2023 19:14 Відповісти
где американские танки серии M60, которых было сделано 15000 шт?


Розробка M60A2 з новою баштою з 152-мм гарматою була припинена, і в 1978 році почалася робота над варіантом M60A3. Він включав ряд технологічних удосконалень, включаючи димовідвіди, новий далекомір, балістичний комп'ютер М21 та систему стабілізації башти. Крім того, танку повернули 105-мм гармату М68А1. Зрештою, всі танки M60 американські армії були вдосконалені до моделі М60А3. Основні бойові танки M60A3 армії США були розгорнуті в ході операції "Буря в пустелі" в 1991 році під час кризи в Перській затоці.

У 1997 році M60A3 був виведений з експлуатації в армії США і замінений основним бойовим танком https://uk.wikipedia.org/wiki/M1_Abrams M1 Abrams

почему мы не воююем на модифицированных М60, но воююем на модифицированных Т-62?
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20.11.2023 19:46 Відповісти
неужели отсталая рашка оказалась не такой отсталой как кричали на всех углах? страшно даже подумать, что она в чём-то обогнала США...
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19.11.2023 16:46 Відповісти
😂
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19.11.2023 19:15 Відповісти
Розумію що кацапу думати страшно, але напружся, стисни булки, заплющ очі і здійсни подвиг - подумай...
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20.11.2023 18:26 Відповісти
я стебусь с журналистов NYT, а ты даже не понял.
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20.11.2023 19:32 Відповісти
 
 