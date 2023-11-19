Російська агресія є глобальною загрозою, відповідь на це має бути такою ж глобальною, - спікер Сейму Латвії Мієріня
Латвія щодня відчуває на своїх кордонах гібридну загрозу з боку Білорусі, яка підтримує російську агресію.
Як повідомляє Delfi, про це спікер Сейму Латвії Дайга Мієріня заявила на урочистому засіданні парламенту з нагоди 105-ї річниці проголошення Латвійської Республіки, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми маємо підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі бою та якнайшвидше відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - зазначила Мієріня.
Спікер Сейму Латвії наголосила, що необхідно сприяти зміцненню НАТО, а отже, і безпеки Латвії, завершивши створення єдиного та вільного європейського простору, до якого входить й Україна.
"Наша відповідь на російську агресію і надалі буде потужною й рішучою. Ми не повинні допускати сумнівів, забобонів, упереджень та втоми", - переконана Мієріня.
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