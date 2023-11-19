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Російська агресія є глобальною загрозою, відповідь на це має бути такою ж глобальною, - спікер Сейму Латвії Мієріня

дайга,мієріня

Латвія щодня відчуває на своїх кордонах гібридну загрозу з боку Білорусі, яка підтримує російську агресію.

Як повідомляє Delfi, про це спікер Сейму Латвії Дайга Мієріня заявила на урочистому засіданні парламенту з нагоди 105-ї річниці проголошення Латвійської Республіки, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі бою та якнайшвидше відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - зазначила Мієріня.

Спікер Сейму Латвії наголосила, що необхідно сприяти зміцненню НАТО, а отже, і безпеки Латвії, завершивши створення єдиного та вільного європейського простору, до якого входить й Україна.

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"Наша відповідь на російську агресію і надалі буде потужною й рішучою. Ми не повинні допускати сумнівів, забобонів, упереджень та втоми", - переконана Мієріня.

Автор: 

Латвія (1346) росія (65073)


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Мені дуже подобається зачіска спікер Сейму Латвії Дайги Мієріні 🙂
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19.11.2023 12:31 Відповісти
 
 