Президент Латвії Рінкевич в День незалежності вшанував добровольця, який загинув в Україні. ФОТО
У Ризі в суботу відбувся військовий парад, присвячений 105-ій річниці проголошення незалежності Латвійської Республіки, у якому взяли участь військові Латвії та країн-союзників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Звертаючись до учасників параду, латвійський президент Едгар Рінкевич згадав капрала Віталія Смирнова, який нещодавно загинув, борючись за свободу України.
"Почуття справедливості привело Віталія на боротьбу за свободу України. Віталій віддав своє життя не лише за Україну, але й за вільну Латвію та Європу. Його боротьба не була марною. Ми збережемо Віталія в нашій пам'яті. Ми будемо продовжувати захищати нашу свободу і свободу наших друзів!" – наголосив він.
Рінкевич подякував кожному латвійському солдату, який цього року навчає українських захисників, а також солдатам Національної служби оборони.
У військовому параді в Ризі взяли участь близько 1500 солдатів, бійців Національної гвардії, поліцейських, прикордонників, пожежників і молодіжних гвардійців.
So wonderful to be part of #Latvia's Independence Day celebrations, even as only a spectator. And it was deeply poignant to see the #Ukrainian contingent there too. Long live democracy! pic.twitter.com/67o7Er6P3v— Nick Short 🇺🇦 (@nickfshort) November 18, 2023
У параді також взяли участь союзницькі війська з Албанії, Канади, Чехії, Естонії, Ісландії, Італії, Литви, Чорногорії, Польщі, Словаччини, Словенії, Іспанії та США. Крім того, цьогоріч уже вдруге в урочистостях узяла участь і українська прапорна група.
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Зараз там 200 леопардів2 від союзників по НАТО і польскі "Чорні хузари" поряд.
"Чіста даржалісь"