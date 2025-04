Президент Латвії Рінкевич в День незалежності вшанував добровольця, який загинув в Україні. ФОТО

У Ризі в суботу відбувся військовий парад, присвячений 105-ій річниці проголошення незалежності Латвійської Республіки, у якому взяли участь військові Латвії та країн-союзників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Звертаючись до учасників параду, латвійський президент Едгар Рінкевич згадав капрала Віталія Смирнова, який нещодавно загинув, борючись за свободу України.

"Почуття справедливості привело Віталія на боротьбу за свободу України. Віталій віддав своє життя не лише за Україну, але й за вільну Латвію та Європу. Його боротьба не була марною. Ми збережемо Віталія в нашій пам'яті. Ми будемо продовжувати захищати нашу свободу і свободу наших друзів!" – наголосив він.

Рінкевич подякував кожному латвійському солдату, який цього року навчає українських захисників, а також солдатам Національної служби оборони.

У військовому параді в Ризі взяли участь близько 1500 солдатів, бійців Національної гвардії, поліцейських, прикордонників, пожежників і молодіжних гвардійців.

