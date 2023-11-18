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Президент Латвії Рінкевич в День незалежності вшанував добровольця, який загинув в Україні. ФОТО

У Ризі в суботу відбувся військовий парад, присвячений 105-ій річниці проголошення незалежності Латвійської Республіки, у якому взяли участь військові Латвії та країн-союзників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Звертаючись до учасників параду, латвійський президент Едгар Рінкевич згадав капрала Віталія Смирнова, який нещодавно загинув, борючись за свободу України.

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"Почуття справедливості привело Віталія на боротьбу за свободу України. Віталій віддав своє життя не лише за Україну, але й за вільну Латвію та Європу. Його боротьба не була марною. Ми збережемо Віталія в нашій пам'яті. Ми будемо продовжувати захищати нашу свободу і свободу наших друзів!" – наголосив він.

Президент Латвії Рінкевич в День незалежності вшанував добровольця, який загинув в Україні 01

Рінкевич подякував кожному латвійському солдату, який цього року навчає українських захисників, а також солдатам Національної служби оборони.

У військовому параді в Ризі взяли участь близько 1500 солдатів, бійців Національної гвардії, поліцейських, прикордонників, пожежників і молодіжних гвардійців.

So wonderful to be part of #Latvia's Independence Day celebrations, even as only a spectator. And it was deeply poignant to see the #Ukrainian contingent there too. Long live democracy! pic.twitter.com/67o7Er6P3v

— Nick Short 🇺🇦 (@nickfshort) November 18, 2023

У параді також взяли участь союзницькі війська з Албанії, Канади, Чехії, Естонії, Ісландії, Італії, Литви, Чорногорії, Польщі, Словаччини, Словенії, Іспанії та США. Крім того, цьогоріч уже вдруге в урочистостях узяла участь і українська прапорна група.

Автор: 

День Незалежності (701) Латвія (1347) добровольці (919) Рінкевичс Едгарс (177)


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18.11.2023 18:32 Відповісти
Вічна слава Герою Украіни 😪😪😪
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18.11.2023 19:19 Відповісти
В эго смерти вина его сослуживцев, которые бросили его и потом не пришли на помощь и больше никого!
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18.11.2023 20:01 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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18.11.2023 18:50 Відповісти
Вічна пам'ять, і шана, всім воїнам Інтернаціонального легіону....
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18.11.2023 19:05 Відповісти
Кацапи ржали над країнами Балтії, де на 3 держави 2 танки.
Зараз там 200 леопардів2 від союзників по НАТО і польскі "Чорні хузари" поряд.
"Чіста даржалісь"
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18.11.2023 19:47 Відповісти
Sirsnīgs paldies Latvijai. Slava latviešu varoņiem
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18.11.2023 19:49 Відповісти
 
 