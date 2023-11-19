Российская агрессия является глобальной угрозой, ответ на это должен быть столь же глобальным, - спикер Сейма Латвии Миериня

Латвия каждый день испытывает на своих границах гибридную угрозу со стороны Беларуси, поддерживающую российскую агрессию.

Как сообщает Delfi, об этом спикер Сейма Латвии Дайга Миериня заявила на торжественном заседании парламента по случаю 105-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны поддерживать максимальное усиление возможностей Украины, чтобы обеспечить поражение россии на поле боя и скорейшее восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметила Миериня.

Спикер Сейма Латвии подчеркнула, что необходимо содействовать укреплению НАТО, а значит и безопасности Латвии, завершив создание единого и свободного европейского пространства, в которое входит и Украина.

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"Наш ответ на российскую агрессию и дальше будет мощным и решительным. Мы не должны допускать сомнений, предрассудков, предубеждений и усталости", - убеждена Миериня.