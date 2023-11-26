Блінкен обговорить ситуацію в Україні з главами МЗС країн НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен упродовж 27-29 листопада перебуватиме з офіційним візитом у Брюсселі, де відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держдеп США.

"Блінкен підкреслить непохитну відданість НАТО Україні в її боротьбі проти російської агресії, наголосить на нашій підтримці демократії і регіональної стабільності на Західних Балканах і обговорить пріоритети Вашингтонського саміту НАТО в липні 2024 року", - зазначається в повідомленні.

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