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Новини
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Блінкен обговорить ситуацію в Україні з главами МЗС країн НАТО

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен упродовж 27-29 листопада перебуватиме з офіційним візитом у Брюсселі, де відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держдеп США.

"Блінкен підкреслить непохитну відданість НАТО Україні в її боротьбі проти російської агресії, наголосить на нашій підтримці демократії і регіональної стабільності на Західних Балканах і обговорить пріоритети Вашингтонського саміту НАТО в липні 2024 року", - зазначається в повідомленні.

Також читайте: Блінкен візьме участь у зустрічі Ради Україна – НАТО

Автор: 

НАТО (6392) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+2
Обговорювати треба було тоді, коли Зеленський на шашлики збирався, а зараз потрібна постійна військова допомога і щодня
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26.11.2023 09:35
+2
огидно бачити накиди невігласів на Блінкена, уж до кого а до нього претензій не має бути. На своєму фронті він робить все можливе і не можливе. А особливо "обдарованні" ще й шашликі Зєлі сюди приплели....
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26.11.2023 13:11
+1
А ці все балакають.
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26.11.2023 08:59
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А ці все балакають.
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26.11.2023 08:59 Відповісти
Скоріш за все, не просто балакають. А штатівці "переконують" інших, ренегатів, всіма доступними способами.
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26.11.2023 12:28 Відповісти
І в результаті отримаємо чергову ''дуже глибокууу стурбованість''.
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26.11.2023 09:26 Відповісти
Обговорювати треба було тоді, коли Зеленський на шашлики збирався, а зараз потрібна постійна військова допомога і щодня
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26.11.2023 09:35 Відповісти
Птица Говорун.
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26.11.2023 09:50 Відповісти
З кожним обговорюванням, все менше допомоги.
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26.11.2023 10:09 Відповісти
І завтра обговорюватиме, і післязавтра обговорюватиме і післяпіслязавтра обговорюватиме...
Ааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.11.2023 10:49 Відповісти
язиком плескати, як дехто тут ******** не не воза світового порядку тягти та й ще відповідальність нести за той порядок. і світове майбутне.
кожен баче світ зі своєї дзвіниці.
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26.11.2023 11:20 Відповісти
Та ти що, який ти розумний.
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26.11.2023 11:55 Відповісти
огидно бачити накиди невігласів на Блінкена, уж до кого а до нього претензій не має бути. На своєму фронті він робить все можливе і не можливе. А особливо "обдарованні" ще й шашликі Зєлі сюди приплели....
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26.11.2023 13:11 Відповісти
 
 