Над Черкащиною знищили 2 "Шахеди", без потерпілих і руйнацій
У ніч на 26 листопада під час оголошеної повітряної тривоги на Черкащині працювали сили ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одна ніч із затяжною тривогою. Майже 5 годин поспіль ми мали загрозу з повітря. За попередньою інформацією, наші оборонці в цей час знищили в небі над Черкащиною 2 ворожі "шахеди". Минулось без потерпілих і руйнацій", - йдеться у повідомленні.
Оперативні групи продовжують роботу.
За даними Повітряних сил, у ніч на 26 листопада ППО знищила 8 "шахедів" з 9.
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А я себе восторженно кричу -
Спасибо партии родной за это,
И лично - Леониду Ильичу!
колись я чув подібне )))