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Новини
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Над Черкащиною знищили 2 "Шахеди", без потерпілих і руйнацій

шахед,реактивний

У ніч на 26 листопада під час оголошеної повітряної тривоги на Черкащині працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна ніч із затяжною тривогою. Майже 5 годин поспіль ми мали загрозу з повітря. За попередньою інформацією, наші оборонці в цей час знищили в небі над Черкащиною 2 ворожі "шахеди". Минулось без потерпілих і руйнацій", - йдеться у повідомленні.

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Оперативні групи продовжують роботу.

За даними Повітряних сил, у ніч на 26 листопада ППО знищила 8 "шахедів" з 9.

Автор: 

дрони (4609) Чернігівська область (888)


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Дивилася карту нічної траєкторії польоту дронів. Треба призадуматися і проаналізувати, бо є дуже велике БО.
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26.11.2023 09:17 Відповісти
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26.11.2023 09:21 Відповісти
Це вона про Кончу Заспу чи Козачі Лопані чи за Херсон? Цинічна вона дама Допоки слуги не того народу будуть спати спокійно, доти будуть міста вістові і міста комфорту
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26.11.2023 09:33 Відповісти
Пришла весна, за нею будет лето
А я себе восторженно кричу -
Спасибо партии родной за это,
И лично - Леониду Ильичу!

колись я чув подібне )))
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26.11.2023 09:38 Відповісти
а безугла не чула, бо вона гупі.
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26.11.2023 09:43 Відповісти
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26.11.2023 11:52 Відповісти
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26.11.2023 11:51 Відповісти
Дякуємо нашим ппошникам. З Богом, рідненькі
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26.11.2023 11:53 Відповісти
 
 