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Новини Війна
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Ворог хоче знайти слабину в обороні, щоб знову окупувати Куп’янськ, - Сухопутні війська

окупанти

Наразі окупаційні війська не відмовилися від намірів повторно окупувати Куп’янськ Харківської області. Втім, ворог не має успіху на цьому напрямку.

Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, російські окупанти не відмовилися від своїх намірів ... вийти до міста Куп'янська, хочуть його повторно окупувати. На цій ділянці українські захисники відбили 4 атаки противника. Це поблизу Синьківки, Іванівки. Противник хоче вийти на межі населеного пункту Синьківка, для того, щоб розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп’янськ", - сказав Фітьо.

За його словами, для досягнення своїх цілей окупанти застосовують авіацію, активізували використання дронів-камікадзе, здійснюють артилерійські обстріли.

Також читайте: На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни за добу застосували 26 дронів-камікадзе

"Ми бачимо, що активізується ворог попри втрати... в живій силі та в техніці, від планів своїх не відмовляється і намагається продавити українську оборону, знайти якусь слабину в обороні", - сказав речник.

Він зауважив, що ворог використовує штурмові загони, які складаються з колишніх ув’язнених, військовослужбовців-штрафників, "ведучи їх на так звані м’ясні штурми".

"Якихось стратегічних успіхів на даному напрямку в російських окупантів немає", - підкреслив Фітьо.

Речник Сухопутних військ також зауважив, що на Бахмутському напрямку російські війська більше як три тижні активізувалися і намагаються повернути втрачені позиції.

Також читайте: Рашисти не здобули стратегічних успіхів на Бахмутському та Лимано-Куп’янському напрямках, - ЗСУ

"Українські оборонці перебували в активній обороні та за першої нагоди переходили до атакувальних дій, так само покращили свої тактичні положення. І зараз ворог намагається це все повернути собі назад", - зазначив Фітьо.

За його словами, на цьому напрямку за добу відбито десять ворожих атак, загарбники використали проти Сил оборони 18 дронів-камікадзе та здійснили 508 артилерійських обстрілів.

"Знову ж таки, стратегічних успіхів немає (у ворога. - Ред.)", - сказав Фітьо.

Також читайте: У районі Бахмуту противник активізувався та збільшив застосування ударних дронів, - Сухопутні війська

Автор: 

бойові дії (3666) Фітьо Володимир (81) Куп’янськ (734)


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Топ коментарі
+10
Дивно ! Щойно дивилась кривляння подоляка, який запевняв що ворог не наступає наглухо сидить в окопах прибитий зеленою мошною.
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26.11.2023 10:59
+8
Синьківка трохи тривожно, Іванівка знову щось втрачено. Відносно нової окупації Куп'янськ, то так довго на марафонах говорили про багаторівневий захист, то може і надалі інженерні споруди робити чим про окупації говорити
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26.11.2023 10:58
+8
Там ніби промзону під Авдіївкою вони захопили. Чому про це ніхто не пише? Знов як з Бахмутом буде? До останнього мовчали, а потім нехоча визнали?
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26.11.2023 12:44
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Синьківка трохи тривожно, Іванівка знову щось втрачено. Відносно нової окупації Куп'янськ, то так довго на марафонах говорили про багаторівневий захист, то може і надалі інженерні споруди робити чим про окупації говорити
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26.11.2023 10:58 Відповісти
Дивно ! Щойно дивилась кривляння подоляка, який запевняв що ворог не наступає наглухо сидить в окопах прибитий зеленою мошною.
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26.11.2023 10:59 Відповісти
оце в тебе нерви і шлунок крепкий! а я подоляка взагалі дивитись не можу, навіть через силу - то око починає сіпатись, то на ригачку тягне...
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27.11.2023 02:36 Відповісти
Він уже знайшов головну слабину - це те, що з постачанням озброєння затримки. Ще й "брати"-поляки блокаду з тилу влаштували.

Як ти будеш оборонятися, якщо на один снаряд сотня прилітає...
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26.11.2023 11:05 Відповісти
Перехід до стратегічної оборони по всьому фронту неминучий /Л. Арестович/
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26.11.2023 11:07 Відповісти
Арестович простий інтернет базікало. Будь хто таке може говорити
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26.11.2023 11:24 Відповісти
Архістратег Люся ))
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26.11.2023 11:25 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.11.2023 12:34 Відповісти
..если ищет слабое место,дайте ему жто место,и сожгите тварей болот мацковии,там....
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26.11.2023 12:43 Відповісти
Там ніби промзону під Авдіївкою вони захопили. Чому про це ніхто не пише? Знов як з Бахмутом буде? До останнього мовчали, а потім нехоча визнали?
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26.11.2023 12:44 Відповісти
Усю промзону, яка впритул примикає до міських забудівель та багатоповерхівок, противник, на щастя, зважаючи на героїчний спротив лобовим атакам рашистів, які не рахуються з втратами і вперто лізуть вперед, ще не взяв. Але йому вдалося помітно посунути наші передові підрозділи від окружної "ясинуватської" розв'язки, зав'язати бої у самій "промці", точаться криваві атаки на шахту "Бутівка", яка знаходиться на останньому рубежі оборони вже безпосередньо перед заходом у місто!
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26.11.2023 15:18 Відповісти
Таки буде другий Бахмут. Зелених треба зносити на хєр, з ними програємо.
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26.11.2023 19:48 Відповісти
Казалось бы, бетон и древесина достаточно дешевы, техника есть, рабочей силы ну просто валом. Что мешает строить 2ю,3ю,4ю линию обороны там где фронт устоялся? Все забыли что было в начале войны? Пришло время наступать, да?
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26.11.2023 17:03 Відповісти
Что сказать-то хотел?
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26.11.2023 18:17 Відповісти
Ось тобі й "потужний контрнаступ" , про який на телеМАРАФЕТІ трахкотіли всю зиму та весну , а клован Буданов навіть обіцяв , що влітку будемо їсти шашлики в Ялті . Ага , поїли ялтинських шашличків ... як мешканці Бучі, Гостомеля , Ірпеня поїли шашлики в травні 2022 р. , які їм 19 січня 2019 р. авторитетно пообіцяв Директор цього ЗЕшапіто! Ау, Війсковий Лідер , прогундось в вечірньому зверненні на цю тему ? Чи тобі ніколи , бо треба негайно прибрати Залужного та його заступників ?!
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26.11.2023 17:14 Відповісти
Британська розвідка у своєму щоденному звіті пише про надзвичайно високі втрати РФ у листопаді. Посилаючись на дані українського Генштабу, розвідка повідомляє, що протягом листопада 2023 року втрати російських військових становлять у середньому 931 особу на добу. Останні шість тижнів стали одними з найкривавіших для російської армії за всю війну.
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27.11.2023 12:16 Відповісти
 
 