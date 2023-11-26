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Через негоду на Одещині без електроенергії 116 населених пунктів, - ДТЕК

світло

На Одещині без електропостачання через негоду, що почалася з учорашнього вечора, залишаються 116 населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ДТЕК Одеські електромережі".

"Ми повертаємо світло після негоди, що почалася з вечора 25 листопада. На ранок 26 листопада наші фахівці відремонтували 10 ліній, які живлять 200 трансформаторних підстанцій, та повернули світло для 6 005 родин в 42 населених пунктах області.

Роботи тривають. Станом на 10:00 26 листопада без світла залишалися 116 населених пункти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через негоду перекрито рух на автодорозі Одеса-Рені для всіх видів транспорту. ВIДЕО

Уточнюється, що найбільше постраждав Ізмаїльський та Одеський регіон.

Як зазначається, зараз ремонтують 41 повітряну лінію, що живлять 754 трансформаторні підстанції. Для цього задіяно 55 бригад - 110 працівників та 55 одиниць техніки.

Автор: 

негода (755) Одеська область (3174) електроенергія (6173)


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треба посадки висаджувати бо вирубали все.
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26.11.2023 13:33 Відповісти
Від слова Южнає відразу має ставати тіпло
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26.11.2023 13:38 Відповісти
Ну не знаю У нас зараз під Одесою 0 градусів і буревій, а в Донецькій області (тільки що дзвонили) дощ і +12.
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26.11.2023 13:48 Відповісти
 
 