Через негоду на Одещині без електроенергії 116 населених пунктів, - ДТЕК

На Одещині без електропостачання через негоду, що почалася з учорашнього вечора, залишаються 116 населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ДТЕК Одеські електромережі".

"Ми повертаємо світло після негоди, що почалася з вечора 25 листопада. На ранок 26 листопада наші фахівці відремонтували 10 ліній, які живлять 200 трансформаторних підстанцій, та повернули світло для 6 005 родин в 42 населених пунктах області.

Роботи тривають. Станом на 10:00 26 листопада без світла залишалися 116 населених пункти.

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Уточнюється, що найбільше постраждав Ізмаїльський та Одеський регіон.

Як зазначається, зараз ремонтують 41 повітряну лінію, що живлять 754 трансформаторні підстанції. Для цього задіяно 55 бригад - 110 працівників та 55 одиниць техніки.