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Новини
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Польські перевізники блокують 4 КПП, у чергах перебуває до 3,5 тис. вантажівок, - Держприкордонслужба

кордон,польща

Станом на ранок 26 листопада польські перевізники блокують чотири КПП на кордоні з Україною. Пункт пропуску "Шегині" вони почнуть блокувати цілодобово з 27 листопада.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як розповів він, станом на ранок, за інформацією польських прикордонників, на цих 4 напрямках - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", "Медика - Шегині" - в чергах на території Польщі в бік України перебувало десь 3,5 тисячі вантажних засобів.

"Найбільше - навпроти пункту пропуску "Шегині", а також навпроти КПП "Рава-Руська". При цьому додам, що наприклад біля пункту пропуску "Шегині" учасники акції блокують рух з 23 листопада та до сьогодні в денний час з 9:00 до 20:00 (за польським часом). І від завтра блокування має розпочатись цілодобово", - розповів він.

Також читайте: Блокування кордону триває: на в’їзд до України чекають 3700 вантажівок

За словами Демченка, треба розуміти, що це ті чотири напрямки, де кордон можуть перетинати вантажівки вагою понад 7,5 тонни, бо інші пункти пропуску на кордоні з Польщею можуть приймати вантажівки до 7,5 тонни.

"Тобто та частина польських перевізників, яка блокує рух для вантажівок, вони чітко розуміли, що якщо вони вчинять такі дії на цих напрямках, то фактично рух для вантажівок буде максимально заблокований", - пояснив представник ДПСУ.

Автор: 

кордон (4748) Польща (8468) Демченко Андрій (341)


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Топ коментарі
+15
Позови на відшкодування збитків проти "російських підніжок" конфедератів, і проти Польщі якщо потрібно, а я думаю потрібно, бо це їх громадяни і влада порушує державні угоди своєю бездіяльністю.
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26.11.2023 15:24
+15
Як виявилось так просто i дешево убити економiку тупими людьми яким просто дати грошi
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26.11.2023 15:26
+15
російський народ дякує польським братам за допомогу в економічному знищенні України
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26.11.2023 15:49
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Позови на відшкодування збитків проти "російських підніжок" конфедератів, і проти Польщі якщо потрібно, а я думаю потрібно, бо це їх громадяни і влада порушує державні угоди своєю бездіяльністю.
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26.11.2023 15:24 Відповісти
Кілька перевізників вже подали.
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26.11.2023 15:48 Відповісти
і від родин загиблих водіїв. Позов про вбивство.
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26.11.2023 16:54 Відповісти
Лупаніть вже по ним парочкою градів. Все одно все можна на москалів списати.
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26.11.2023 15:24 Відповісти
Краще позови. Нехай платять компенсації за зіпсований товар і втрачені прибутки.
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26.11.2023 15:26 Відповісти
А за волонтерські вантажі? Я навіть не знаю..реально кілька ракет пустити бажаю..бо та затримка - то життя нашіх хлопців та дівчат на фронті.
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26.11.2023 15:51 Відповісти
За все. І не потрібно думати що саме пройде все і що це братський народ черговий.
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26.11.2023 15:53 Відповісти
Ляхи постійно нам щось підсирали..момент вичікують тільки.
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26.11.2023 15:58 Відповісти
Вони тільки цього чекають 😕
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26.11.2023 15:39 Відповісти
Ще блокують Устилуг-Зосін самі митники польскі. Блокують малі вантажівки до 7,5тон. ДНЕМ ВЗАГАЛІ НЕ ПРАЦЮЮТЬ. ПОХАБНО СЕБЕ ПОВОДЯТЬ ПРИ ОФОРМЛЕНІ ПАПІРІВ😡😡😡
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26.11.2023 15:26 Відповісти
Як виявилось так просто i дешево убити економiку тупими людьми яким просто дати грошi
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26.11.2023 15:26 Відповісти
Там можливо держава польська стоїть за ними. Іхтамнєт. Тому позови в суди ЄС і Польщі подавати потрібно і проти держави і проти "протестувальників".
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26.11.2023 15:28 Відповісти
Ракета за міліон доларів приносить набагато менше збитків, ніж хабарі на ту ж саму суму.
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26.11.2023 16:08 Відповісти
Не називайте їх«перевізниками».
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26.11.2023 15:32 Відповісти
Це проплачені московою шльондри.
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26.11.2023 15:59 Відповісти
Агентура московитів, свою задачу виконала!!
Які адекватні кроки, зроблять привладні Стефанчук+Зеленський із отим творінням в очочках, Шмигалем, для захисту України?!?!
Оманські інвестори, їдуть в Україну уже 4 роки!!
Слава Україні!
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26.11.2023 15:34 Відповісти
Часом здається,наша влада,МЗС та інші нероби в долі.
Абсолютна бездіяльність.
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26.11.2023 15:36 Відповісти
І комерційні структури додайте - АсМАП та всі страхові. В них теж збитки, а вони мовчать.
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26.11.2023 15:53 Відповісти
Уяви собі ситуацію: п'ять бугаїв єпашать одного українця десь у вроцлаві, і ведуть стрім у ютубі з процедурою побиття. Українські дипломати побачили це і викликали польську поліцію. Пройшло півгодини, стрім з побиттям триває, поліція не приїджає. Дипломати ще раз дзвонять у поліцію. Результат за півгодини той самий....
Тобто виходить винні українські дипломати, що польська поліція не їде на виклик? Я правильно тебе розумію??
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26.11.2023 15:54 Відповісти
Подляки!
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26.11.2023 15:36 Відповісти
Польські перевізники чи то озвіріли , чи знахабніли вщент 😠
Невже хтось думає , що своїми жахливими діями , вони не працюють
на ФСБшну рф ??
Їм , перевізникам , всеогдно прийдеться відповісти перед законом
і перед Богом 😡
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26.11.2023 15:37 Відповісти
Так а чого вони в дійсності хочуть ті польські фермери і перевізники?
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26.11.2023 15:38 Відповісти
щи хлебать
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26.11.2023 15:39 Відповісти
Вони самі не знають , бо замовниками цього дійства є ФСБ рф ☹️
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26.11.2023 15:41 Відповісти
По вашому польска влада,дала таке зробити в себе,кацапському ФСБ?З вами шось не добре....Це марафон. Шо попало.....
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26.11.2023 15:51 Відповісти
Який в сраку марафон?? Він реально правий - то проплачена акція.
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26.11.2023 15:55 Відповісти
Кажуть, вже питали. Самі страйкарі нічого зрозумілого не кажуть. Тільки загальні фрази. Нам погано-ми страйкуєм.
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26.11.2023 15:45 Відповісти
Вони хочуть, аби ми везли до хабу на кордоні, перевантажували на них та пізд...ли у зворотньому напрямку...
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26.11.2023 16:16 Відповісти
Нiт.Вони хочуть,щоб не вiдбирали iх хлiб,перевозячи вантажi за ,,три копiйки".....
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26.11.2023 16:48 Відповісти
То най возять за своїми розцінками вантажі до Польщі та по ЄС... Чому ми не маємо права везти свої напряму ща своїми цінами?
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26.11.2023 17:08 Відповісти
Вуйку,тому,що ,,нашi" ,,фуристи" iдуть до Польщi i беруть закази на 50% дешевше,еiж поляки!!!! Нахiба iм такi ,,партнери"? Договiр був,що нашi будуть iздити без дозволiв, але вони примудрилися збивати цiни на перевозки- все,як завжди....
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26.11.2023 19:04 Відповісти
Якщо такі випадки є, - згоден, треба карати певних хитрожопих, але ж не всю Україну...
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26.11.2023 20:14 Відповісти
так само робили і роблть поляки в ЄС, коли беруть замовлення дешевше німців. І знову ж таки є угода Україна-ЄС і це питання наднаціональне. Так що поляки не праві і хай не скаржаться на ціни. Всі працюють на тих самх фурах. Хочуть заробляти більше- хай працюють, а не страйкують.
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26.11.2023 22:09 Відповісти
Исходя из того,что мы имеем,ты- не прав..... Это,как с призывом сыночков депутатов на войну.....
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27.11.2023 05:37 Відповісти
Как я понял, хотят, что бы украинская транспортная логистика выставляла клиентам за перевозки по ЕС такой же ценник, как и европейские перевозчики. В данный момент украинские логисты возят грузы раза в 2 дешевле, чем снижают количество чеков за перевозку у тех же поляков. Вроде как то так.
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26.11.2023 17:09 Відповісти
то кому це гірше? кінцевий споживач отримує дешевший товар, виробник економить. Так було завжди і буде. Ті ж поляки підмяли весь ринок зі своїми ставками. і нічого якось всі пережили і німці не страйкують.
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26.11.2023 22:11 Відповісти
Но есть одно маленькое ,,но"! Поляки требуют ввести разрешения,как это было до 22 года,и- аозить грузы хоть даром.... Вот когда наши будут платить за разрешегия,то и цены сбивать не будут. Вобщем,поляки ,,мають рацiю''- как бы это небыло прискорбно...
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27.11.2023 06:14 Відповісти
Чому Польща порушує Закони ЄС а рада ЄС, ЗЕкоМанда нічого не роблять?!!!
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26.11.2023 15:41 Відповісти
більше уміляє туалет на вокзалі в ср*ному пшемислі. За злоті, та де їх взяти в 12 ночі? картки не приймають. Сучі діти
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26.11.2023 16:51 Відповісти
Шо,опять зекоманда ніхера не робить і винна? Зебіли гівно, але боти такі тупі, що напевно коли їм горобчик на вулиці какає на плече також починають нити що то зебіл не прослідкував за цим
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26.11.2023 16:07 Відповісти
Андрій Саган не називайте ботом незнайомю людину перш ніж перевірите й не виглядатимете Балоболкою.
Влада України має підіймати на міжнародному рівні протизаконни дії з блокування кордону України а не чекати "потепління".
P. S. Ід1отам - зеФанам Зе "нівчому не винен" їм телеЛохоМарафон й відоси "заходять" на ура.
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26.11.2023 20:39 Відповісти
Все, що вартують обіцянки для України і її народу від ЄС.НАТО І США ,наочно розписують рашистські холуї і посіпаки в ЄС І В НАТО так це поляки і мадяри, та ще там пару дрібнішик путінських шавок ,ПОЛЬСЬКО- МАДЯРСЬКІ Посібники куйла І ПОСІБНИКИ .ТА СПІВУЧАСНИКИ РАШИСТСЬКОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ.
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26.11.2023 15:43 Відповісти
3,5 тисяч могли б паралізувати всі шосе польщі,
що заважає
поліцейські не їх чмирили б а своїх розганяли б...
бо радикальні міри, так як зробили поляки, дуже дієві
то чому наші на обочині а не поперек траси
3,5 тисячі, *****
ні одно мнс не впорається...
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26.11.2023 15:46 Відповісти
російський народ дякує польським братам за допомогу в економічному знищенні України
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26.11.2023 15:49 Відповісти
Хм, а чого вони не блокують кордон з Німеччиною?
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26.11.2023 15:51 Відповісти
Бо там би їм зразу пи-ди вламали . А тут країна яка загинається від війни - тут можна свою значимість показати .
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26.11.2023 16:38 Відповісти
Ось і я про це..
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26.11.2023 17:14 Відповісти
У нас теж протестанти блокують людям дорогу до цукерків.
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26.11.2023 15:51 Відповісти
Я тоже Люблю Конфеты от Рошен
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26.11.2023 15:56 Відповісти
это как в Днепре штурмовали Мак доналс
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26.11.2023 15:57 Відповісти
Це ви про що, про 2019 рік?
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26.11.2023 16:27 Відповісти
Ні. Це сьогодні.
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26.11.2023 16:40 Відповісти
А посилання можна?
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26.11.2023 19:17 Відповісти
be my guest
https://twitter.com/i/status/1728513966115110933
Порошенко нас вбивав і вбиває далі.
Щосуботи на 10 ранку запрошують.
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26.11.2023 19:23 Відповісти
там непочатий край роботи для СБУ, вони атким чином запеерчують, що каціапія напала.
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26.11.2023 21:46 Відповісти
У Хмельницькому. Переплутала я.
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26.11.2023 19:24 Відповісти
5 Копійок вже доблокувався.
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26.11.2023 16:31 Відповісти
ви про що ?
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26.11.2023 16:39 Відповісти
Тают ряды самих активных борцов.
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26.11.2023 19:58 Відповісти
Пересекал границу в Шегини с 7-30 до 9-00 евровремени, никаких блокирующих не видел, ни души, поляцкие погранцы тупо не запускают наши грузовики Думаю эта блокировка осуществляется польским руководством, по крайней мере с его молчаливого согласия.
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26.11.2023 15:52 Відповісти
За гроші.
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26.11.2023 15:56 Відповісти
Я нічому не здивований. Ще минулого літа тут на форумі писав, що найбільші труднощі на шляху до ЄС буду якраз з пшеками, і за це мене тут постійно банили і обкладали матами.
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26.11.2023 15:58 Відповісти
Мене 2 роки тому за Орбана банили, а кілька місяців назад за ляхів, я писав про ніж в спину. Що поляки завжди стромляють ніж у спину ,коли ми з Москвою воювали. Але час показав, що я правий...
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26.11.2023 16:26 Відповісти
Ось і вся "братська допомога" польської державі воюючій Україні ,ну невже не зрозуміло що кучка протестувальників за російським сценарієм працюють на ворога ,дивно що жодної реакції від влади як української так і польської.
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26.11.2023 15:59 Відповісти
Бо ******* образили, він навіть книгу видав, як йому дякують менше ніж Байдену.
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26.11.2023 16:26 Відповісти
На польско-украинской границе находится 13 пунктов пересечения границы ,9 работают
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26.11.2023 16:06 Відповісти
Не всі призначені для пропуску вантажівок.
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26.11.2023 16:12 Відповісти
І через ті 9 не можуть проїхати фури вагою більше 7,5 тонн. Вони добре розуміють, що та як роблять...
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26.11.2023 16:13 Відповісти
Я тебя уже спрашивал - "Ты дятел?" 6 из 13 железнодорожные, из оставшихся 7 - 3 для легковых.
И ТОЛЬКО 4 для фур.
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26.11.2023 16:15 Відповісти
Зблоковані чотири НАЙБІЛЬШИХ пунктів для великих авто
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26.11.2023 16:23 Відповісти
Оце таке відношення ляхів до українців.
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26.11.2023 16:08 Відповісти
Близько 35 дронів були випущені по об'єктах Москви та області, а також у Тулі та в Смоленську.
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26.11.2023 16:09 Відповісти
Ото й проплатили пшекам, щоб дрони не дістались України..

На Миколая - бажання, купу дронів та бавовни на болота))
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26.11.2023 16:26 Відповісти
Dziękujęme, Polacy!
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26.11.2023 16:11 Відповісти
Великий Дяк !
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26.11.2023 16:14 Відповісти
коли власну зброю розікрали та розпродали, а тепер ждем подачок від отаких ось союзників... доречі, на зброї нажились добряче, це тисячі одиниць бронетехніки, ракет, літаків та ППО. і жодна мразота не сидить за це, навіть питань ніхто не ставить! а я б спросив би ще починаючи з кучми.
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26.11.2023 16:20 Відповісти
Ну спросиш ти, ащо це змінить, навіть якщо розстріляють Кучму і всіх інших. Є проблема, яку треба вирішувати вже зараз, терміново, а наша зелена влада не чухається..
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26.11.2023 16:22 Відповісти
не наказавши покидьків ми знову наступаємо на ті ж граблі. бо її і досі пи*здять
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26.11.2023 18:16 Відповісти
І від завтра блокування має розпочатись цілодобово", - розповів він. Джерело:

А Зеличайший лідер ********** каже, що саме все пройде, треба трохи потерпіти.
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26.11.2023 16:20 Відповісти
Українці вуха розвісили, думали вже, що ляхи це друзі?))
Небо закрите, море заблоковане і тут найпідліші вороги встромляють ніж в спину.
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26.11.2023 16:25 Відповісти
"подяка" жлобам та корисним ідіотам..
вже вкотре підтверджується, що звої "зебіли" та "трампісти" є скрізь, зокрема й у Польщі
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26.11.2023 16:29 Відповісти
Не здивуюсь якщо по факту з'ясується, що страйкарі одержують заробітну платню та ще й коефіцієнтом за нічні та понаднормові. Тобто, це не страйк у правильному розумінні цього слова, а робота страйкарем.
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26.11.2023 16:42 Відповісти
Звичайно, не ***** особисто. Але з російської державної кишені заплачено організаторам цього шабашу.
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26.11.2023 16:57 Відповісти
це ти для цього недавно зареєструвалось?
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26.11.2023 21:51 Відповісти
Так платять, по 400 злотих в день.
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26.11.2023 16:57 Відповісти
Зараз полськихперевізників які блокують пункти пропусків треба голосно називати РУСКА КУРВА
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26.11.2023 16:55 Відповісти
Ну гараз, з градів якось не полюдськи.
Хай встануть ті 3500 фур в центрі Варшави.
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26.11.2023 16:56 Відповісти
А, Польска влада мовчить, значить вони всі заодно
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26.11.2023 17:01 Відповісти
А чи можуть наші українські біженці в Польші щось подібне запровадити? Попросити щось абсолютно нездійснене і на час очікування результату заблокувати, наприклад, аеропорт у Варшаві, чи з десяток великих мостів.
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26.11.2023 17:02 Відповісти
Я вже якось думку тут задвигав що на підлі справи потрібно відповідати подібною підлістю. Хіба не маємо українського кріміналітету в Польші? 100 відсотково є. Заплатіть, хай покошмарять керівництво страйкарів, та парочку самих одіозних зроблять інвалідами з розголосом що не забудуть нікого хто буде продовжувати подібні неподобства щодо України.
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26.11.2023 17:08 Відповісти
Мовчання-- знак згоди.
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26.11.2023 17:14 Відповісти
Я не розумію бездіяльність нашого уряду і Верховної Ради , МЗС України. Громадяни України стали заручниками держави Польща. Не вірю , що це все відбувається без згоди влади Польщі. Так демократія , так дозвіл на мітинг польських перевізників, хай мітингують в своїй країні , але перекривати кордон з Україною це порушення законів ЄС , Польщі і України , міжнародного
права !!! Польські поліцаї є державними особами уповноважені на виконання функцій держави і тим самим представляють свою державу Польщу і вони вчиняють злочинні дії , блокуючи разом з проплаченими страйкарями кордон України і взявши в заручники наших перевізників, поводячи себе як терористи. Зважаючи на холодну зимову погоду. Вже вмерло 2 водіїв і це нічого не змінило. Держава Польща порушує міжнародне право і займається тероризмом з захоплення заручників. Не розумію , де державні інституції України , що їм мову відібрало , чи надіються , що розсосеться саме. Це ще раз показує , українській владі наплювати на людей. Де ноти протеста від України , де організовані міжнародні юристи , зібрання доказів про противозаконну діяльність страйкарів і поліції , де позови у міжнародні суди ? Чи влада чекає , що водії замерзнуть в зимових кучугурах і проблема зникне.
Польща повинна бути покарана , і не отримати нові кошти від ЄС. Зголосяться другий раз(перший раз було зерно) на шантаж від Польщі , ЄС також стане заручником Польщі. Польські страйкарі , поліція повинні відшкодувати моральні і матеріальні збитки перевізникам України . Українські перевізники наносять шкоду польським , хай подають на нас в міжнародний суд і там відстоюють свої права згідно законів!!!
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26.11.2023 17:50 Відповісти
 
 