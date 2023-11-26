Польські перевізники блокують 4 КПП, у чергах перебуває до 3,5 тис. вантажівок, - Держприкордонслужба
Станом на ранок 26 листопада польські перевізники блокують чотири КПП на кордоні з Україною. Пункт пропуску "Шегині" вони почнуть блокувати цілодобово з 27 листопада.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як розповів він, станом на ранок, за інформацією польських прикордонників, на цих 4 напрямках - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", "Медика - Шегині" - в чергах на території Польщі в бік України перебувало десь 3,5 тисячі вантажних засобів.
"Найбільше - навпроти пункту пропуску "Шегині", а також навпроти КПП "Рава-Руська". При цьому додам, що наприклад біля пункту пропуску "Шегині" учасники акції блокують рух з 23 листопада та до сьогодні в денний час з 9:00 до 20:00 (за польським часом). І від завтра блокування має розпочатись цілодобово", - розповів він.
За словами Демченка, треба розуміти, що це ті чотири напрямки, де кордон можуть перетинати вантажівки вагою понад 7,5 тонни, бо інші пункти пропуску на кордоні з Польщею можуть приймати вантажівки до 7,5 тонни.
"Тобто та частина польських перевізників, яка блокує рух для вантажівок, вони чітко розуміли, що якщо вони вчинять такі дії на цих напрямках, то фактично рух для вантажівок буде максимально заблокований", - пояснив представник ДПСУ.
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Які адекватні кроки, зроблять привладні Стефанчук+Зеленський із отим творінням в очочках, Шмигалем, для захисту України?!?!
Оманські інвестори, їдуть в Україну уже 4 роки!!
Слава Україні!
Абсолютна бездіяльність.
Тобто виходить винні українські дипломати, що польська поліція не їде на виклик? Я правильно тебе розумію??
Невже хтось думає , що своїми жахливими діями , вони не працюють
на ФСБшну рф ??
Їм , перевізникам , всеогдно прийдеться відповісти перед законом
і перед Богом 😡
Влада України має підіймати на міжнародному рівні протизаконни дії з блокування кордону України а не чекати "потепління".
P. S. Ід1отам - зеФанам Зе "нівчому не винен" їм телеЛохоМарафон й відоси "заходять" на ура.
що заважає
поліцейські не їх чмирили б а своїх розганяли б...
бо радикальні міри, так як зробили поляки, дуже дієві
то чому наші на обочині а не поперек траси
3,5 тисячі, *****
ні одно мнс не впорається...
https://twitter.com/i/status/1728513966115110933
Порошенко нас вбивав і вбиває далі.
Щосуботи на 10 ранку запрошують.
И ТОЛЬКО 4 для фур.
На Миколая - бажання, купу дронів та бавовни на болота))
А Зеличайший лідер ********** каже, що саме все пройде, треба трохи потерпіти.
Небо закрите, море заблоковане і тут найпідліші вороги встромляють ніж в спину.
вже вкотре підтверджується, що звої "зебіли" та "трампісти" є скрізь, зокрема й у Польщі
Хай встануть ті 3500 фур в центрі Варшави.
права !!! Польські поліцаї є державними особами уповноважені на виконання функцій держави і тим самим представляють свою державу Польщу і вони вчиняють злочинні дії , блокуючи разом з проплаченими страйкарями кордон України і взявши в заручники наших перевізників, поводячи себе як терористи. Зважаючи на холодну зимову погоду. Вже вмерло 2 водіїв і це нічого не змінило. Держава Польща порушує міжнародне право і займається тероризмом з захоплення заручників. Не розумію , де державні інституції України , що їм мову відібрало , чи надіються , що розсосеться саме. Це ще раз показує , українській владі наплювати на людей. Де ноти протеста від України , де організовані міжнародні юристи , зібрання доказів про противозаконну діяльність страйкарів і поліції , де позови у міжнародні суди ? Чи влада чекає , що водії замерзнуть в зимових кучугурах і проблема зникне.
Польща повинна бути покарана , і не отримати нові кошти від ЄС. Зголосяться другий раз(перший раз було зерно) на шантаж від Польщі , ЄС також стане заручником Польщі. Польські страйкарі , поліція повинні відшкодувати моральні і матеріальні збитки перевізникам України . Українські перевізники наносять шкоду польським , хай подають на нас в міжнародний суд і там відстоюють свої права згідно законів!!!