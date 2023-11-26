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27 листопада школи Київщини працюватимуть дистанційно через негоду

навчання,дистанційне

27 листопада школи Київської області працюватимуть у дистанційному режимі через погодні умови. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Про це у фейсбуці повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ. 

"Школи Київщини в понеділок, 27 листопада, працюватимуть у дистанційному режимі. Дитсадки працюватимуть у звичному режимі!" - написав Кравченко.

Він зазначив, що таке рішення ухвалили на оперативному засіданні комісії ТЕБ та НС.

"Дбаємо про мешканців області заздалегідь. Щоб не спричинити колапсу на автошляхах та дати можливість відповідним службам у разі снігопаду оперативно розчищати дороги. Звертаюся, до кожного жителя Київщини: якщо є можливість перечекати негоду вдома – залишайтеся і не наражайте себе на небезпеку!" – наголосив голова КОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через негоду заклади освіти на Одещині мінімум на 1 день переходять на дистанційне навчання

Київська область (3999) негода (755) школа (2201) дистанційне навчання (134)


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А як негода на Київщині трапилася: торнадо, цунамі, землетрус у 7 балів? Чи просто батьки не бажають відпускати з дому своїх дітей?
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26.11.2023 19:28 Відповісти
А універи що?
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26.11.2023 20:35 Відповісти
Малого того, що освіта ніяка, так ще й через непогоду діти не можуть ходити на навчання! Вже краще перевести її в школу в Польщі. Так буде. в рази краще, як мінімум через якість освіти. Можуть навіть сервіс порекомендувати, який допоможе вам у цьому https://slavic-center.com.ua/uk/
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30.11.2023 14:02 Відповісти
 
 