27 листопада школи Київщини працюватимуть дистанційно через негоду

27 листопада школи Київської області працюватимуть у дистанційному режимі через погодні умови. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Про це у фейсбуці повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

"Школи Київщини в понеділок, 27 листопада, працюватимуть у дистанційному режимі. Дитсадки працюватимуть у звичному режимі!" - написав Кравченко.

Він зазначив, що таке рішення ухвалили на оперативному засіданні комісії ТЕБ та НС.

"Дбаємо про мешканців області заздалегідь. Щоб не спричинити колапсу на автошляхах та дати можливість відповідним службам у разі снігопаду оперативно розчищати дороги. Звертаюся, до кожного жителя Київщини: якщо є можливість перечекати негоду вдома – залишайтеся і не наражайте себе на небезпеку!" – наголосив голова КОВА.

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