У низці південних областей оголошувалась ракетна небезпека, - Повітряні сили
Сигнал повітряної тривоги пролунав у низці південних областей України.
Про загрозу удару балістикою попередили Повітряні сили України ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням військових, ворог випустив у бік України ракету.
"Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська області - ракетна небезпека", - йдеться у повідомлені.
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