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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У низці південних областей оголошувалась ракетна небезпека, - Повітряні сили

тривога,повітряна

Сигнал повітряної тривоги пролунав у низці південних областей України.

Про загрозу удару балістикою попередили Повітряні сили України ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням військових, ворог випустив у бік України ракету.

"Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська області - ракетна небезпека", - йдеться у повідомлені.

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Автор: 

Повітряні сили (2579) повітряна тривога (897)


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27.11.2023 00:57 Відповісти
"...https://t.me/shot_shot/59772 Мощнейший шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево. Сколько человек на борту - пока не известно. По нашим данным SHOT, он находится в 100 метрах от пляжа.

Blue Shark, построенный в 1997 году, в настоящее время ходит под флагом Белиза. Общая длина 167 метров, а
Ширина - 26. Занимается перевозкой полезных ископаемых."

Вітязево - це неподалік Анапи.

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27.11.2023 00:59 Відповісти
https://www.ventusky.com/?p=48.3;28.3;4&l=gust&t=20231126/2300 https://www.ventusky.com/?p=48.3;28.3;4&l=gust&t=20231126/2300

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27.11.2023 01:12 Відповісти
В Одесі вже трохи стихло...
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27.11.2023 01:15 Відповісти
А я думаю - чого це до нас ніяк "шторм" не добереться серйозний А воно (по карті видно) над нами - "слабина" у нього З заходу і сходу "давить А над нами - відносне "затишшя"
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27.11.2023 06:38 Відповісти
в Керчі швидкісь вітру 69 км/год
чекаємо
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27.11.2023 01:07 Відповісти
пориви вітру на мосту 101 км год
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27.11.2023 01:11 Відповісти
Карма?
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27.11.2023 01:12 Відповісти
 
 