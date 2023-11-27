Фахівці МАГАТЕ чули звуки запуску ракет із РСЗВ поблизу ЗАЕС

26 листопада експерти МАГАТЕ, які присутні на ЗАЕС, чули кілька ракет, котрі, імовірно, росіяни випустили поруч зі станцією. Побачити пуски не вдалося через погоду.

Про це у черговому звіті МАГАТЕ розповів генеральний директор організації Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Він зазначив, що експерти МАГАТЕ чули характерний звук, який вказував на те, що вдарили з реактивної системи залпового вогню.

"Ця подія вкотре наочно демонструє вкрай крихку ситуацію з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС, котра продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами в результаті цієї трагічної війни", - сказав Гроссі.

Окрім того, вдень ЗАЕС втратила зв'язок із основною лінією електропередач за межами майданчика, що змусило її покладатися на резервну електроенергію для охолодження реактора.

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