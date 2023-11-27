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Фахівці МАГАТЕ чули звуки запуску ракет із РСЗВ поблизу ЗАЕС

заес,аес,запорізька

26 листопада експерти МАГАТЕ, які присутні на ЗАЕС, чули кілька ракет, котрі, імовірно, росіяни випустили поруч зі станцією. Побачити пуски не вдалося через погоду.

Про це у черговому звіті МАГАТЕ розповів генеральний директор організації Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Він зазначив, що експерти МАГАТЕ чули характерний звук, який вказував на те, що вдарили з реактивної системи залпового вогню.

"Ця подія вкотре наочно демонструє вкрай крихку ситуацію з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС, котра продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами в результаті цієї трагічної війни", - сказав Гроссі.

Окрім того, вдень ЗАЕС втратила зв'язок із основною лінією електропередач за межами майданчика, що змусило її покладатися на резервну електроенергію для охолодження реактора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На засіданні Ради керуючих МАГАТЕ низка країн закликала росіян залишити ЗАЕС, - заява ЄС

Автор: 

МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1400) Рафаель Гроссі (289)


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Нечисть кацапська хоче спровокувати обстріл станції з нашого боку.
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27.11.2023 06:38 Відповісти
Що тут дивного-це ж кацапня!
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27.11.2023 07:17 Відповісти
Усі докази були ще минулого року, а ці клоуни тільки но вирішили щось мямляти. Тьфу ск, ще одна контора ідорасів. Такі ж нікчемні як червоний хрест, оон, обсе та інші ***** орги які остаточно показали себе після цієї війни
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27.11.2023 08:39 Відповісти
Через два роки війни магате починає про щось здогадуватися ******* цирк з конями, по ходу, не тільки в українській "владі".
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27.11.2023 09:26 Відповісти
буде занепокоєння чи стурбованість?
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27.11.2023 09:48 Відповісти
 
 