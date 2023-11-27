Атаки на ЗСУ - це атаки на Україну, - Порошенко
Петро Порошенко закликає українців задля перемоги тримати єдність довкола Збройних Сил.
Про це він зазначив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
"Єдиний шанс для українців вижити й перемогти у війні з росією - це зробити висновки з власної історії. І тримати єдність нації. Довкола ЗСУ. Атаки на ЗСУ - це атаки на Україну", - зазначив Порошенко.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".
Топ коментарі
+40 Прощай немытая раССея
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+22 zakvova
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+18 Алекс Мышкевич
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замість Головнокомандувача Генерал Залужний стане Верховним Головнокомандувачем
безугла то не українці, у шизхонутих марсіан-клептоманів з айкью пакетика чаю немає національності.
Зникли всі - секта «Зрада», «нац. жони», Нац. Корпус, націоналісти, «патріоти», євробляхери, «хтовбивКатюГандзюковці», «антикоррупціонери», «свободівці», «антисвинарчуки»… ВСЬО!!! Всі «померли!!!...
І тільки кляті «порохоботи» нікуди не діваються і не «перевзуваються»!!!... Звірі…
Моні Кабелуччі: Безумна каже, що військове керівництво має піти. Віськове керівництво не може відповісти, зате можемо ми: Мар'яно, пішла нах.. зі своїм Андрєй Борісовичєм разом.
а какаразніца, поржать по-приколу чи сойтісь где-то посередине (напевне, Дніпра), дупля не відбиваючи стратєгічєскі - то для жлобів, наївняків та дебілів Найвеличнівшивого
"ЗеКоМанда з будь-якої ситуації не може вийти не обісравшись!"