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Новини
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Атаки на ЗСУ - це атаки на Україну, - Порошенко

порошенко

Петро Порошенко закликає українців задля перемоги тримати єдність довкола Збройних Сил.

Про це він зазначив  у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

 "Єдиний шанс для українців вижити й перемогти у війні з росією - це зробити висновки з власної історії. І тримати єдність нації. Довкола ЗСУ. Атаки на ЗСУ - це атаки на Україну", - зазначив Порошенко.

Також читайте: Військовий Бондар відповів "слузі народу" Безуглій: "Ви вважаєте людей за бидло. Єдиний вихід після вашої каденції - це втеча"

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".

Автор: 

Порошенко (15154) Залужний (720) Безугла (297)


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Топ коментарі
+40
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27.11.2023 09:18
+22
немає спокою зеленому паяцу - чотири роки Порошенка боявся, тепер від Залужного поносить по ногам. Що ж ви, виродки, робите з найвеличнішим лідором?
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27.11.2023 09:26
+18
+ 💯!

замість Головнокомандувача Генерал Залужний стане Верховним Головнокомандувачем
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27.11.2023 09:27
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27.11.2023 09:18 Відповісти
+ 💯!

замість Головнокомандувача Генерал Залужний стане Верховним Головнокомандувачем
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27.11.2023 09:27 Відповісти
тільки так, бо увесь сморід слуг іменно по цій причині.
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27.11.2023 09:52 Відповісти
А що, хтось з українців катить бочку на ЗСУ?
безугла то не українці, у шизхонутих марсіан-клептоманів з айкью пакетика чаю немає національності.
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27.11.2023 09:24 Відповісти
Ну тут вистачає півнів, які наприклад на Сирського намагаються висератися
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27.11.2023 09:26 Відповісти
і не тільки тут, а й у західних друзів України є військові генерали і розвідки, котрі без півнів із "зеленими хвостами" також розбираються що і до чого і для чого.???
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27.11.2023 09:40 Відповісти
Біда у тому, що ці "не українці" з ОПЗЄ та СН можуть звільнити Залужного, а українці не можуть його захистити не порушивши закон.
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27.11.2023 09:28 Відповісти
Перестаньте, руці закороткі у безумної. Та й розтяжечку під машинкою ніхто не відміняв, єслі шо)
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27.11.2023 09:34 Відповісти
немає спокою зеленому паяцу - чотири роки Порошенка боявся, тепер від Залужного поносить по ногам. Що ж ви, виродки, робите з найвеличнішим лідором?
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27.11.2023 09:26 Відповісти
«Порохоботи» - це «діаспора» українців в Україні…

Зникли всі - секта «Зрада», «нац. жони», Нац. Корпус, націоналісти, «патріоти», євробляхери, «хтовбивКатюГандзюковці», «антикоррупціонери», «свободівці», «антисвинарчуки»… ВСЬО!!! Всі «померли!!!...

І тільки кляті «порохоботи» нікуди не діваються і не «перевзуваються»!!!... Звірі…
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27.11.2023 12:23 Відповісти
Слуги народу … у
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27.11.2023 09:30 Відповісти
КиївМіськБудда Переклад претензій бурьяни з безуглої на людську: "У втраті півдня і сходу, у сотнях тисяч смертей, у депортаціях і катуваннях - винен Залужний, а не русняве зеленське кодло, яке "пр..бало" вторгнення". Саме цю дичину Єрмак намагається вбити в голови вкраїнчиків через придворних божевільних.
Моні Кабелуччі: Безумна каже, що військове керівництво має піти. Віськове керівництво не може відповісти, зате можемо ми: Мар'яно, пішла нах.. зі своїм Андрєй Борісовичєм разом.



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27.11.2023 09:37 Відповісти
біда у тому, що зелена влада НАВМИСНО вносить розбрат, їм не потрібна єдність, їм потрібно щоб Бубочця не ссався за свій рейтинг. Зелена влада - це вороги України!
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27.11.2023 10:00 Відповісти
Армія, Мова, Віра
а какаразніца, поржать по-приколу чи сойтісь где-то посередине (напевне, Дніпра), дупля не відбиваючи стратєгічєскі - то для жлобів, наївняків та дебілів Найвеличнівшивого
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27.11.2023 10:04 Відповісти
Ідіоти! Якого Президента поміняли! І на що?! На шапіто зелених безуглих арахамічних єрмаків?! Тьху!..
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27.11.2023 10:09 Відповісти
Корупція є основою державності??
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27.11.2023 11:01 Відповісти
Нагадало вкотре!
"ЗеКоМанда з будь-якої ситуації не може вийти не обісравшись!"
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27.11.2023 10:25 Відповісти
Базікання безуглої -- це не просто базікання якогось тупого депутата від слуги народу. Це цілеспрямована діяльність зелених як п'ятої колони підарів на руйнування єдності українців у боротьбі за свою Державу.
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27.11.2023 10:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qIUuDAIRtgM Василь ДУНЕЦЬ - "ДРУЖЕ ЗАЛУЖНИЙ" (Кавер-версія української повстанської пісні "Друже Ковалю)
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27.11.2023 11:28 Відповісти
Отже висновок: хто атакує ЗСУ - той ворг. України. Давно казав що Безумна та її шеф Д'єрмак агенти кремля
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27.11.2023 11:41 Відповісти
 
 