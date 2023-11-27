Атаки на ЗСУ - це атаки на Україну, - Порошенко

Петро Порошенко закликає українців задля перемоги тримати єдність довкола Збройних Сил.

Про це він зазначив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"Єдиний шанс для українців вижити й перемогти у війні з росією - це зробити висновки з власної історії. І тримати єдність нації. Довкола ЗСУ. Атаки на ЗСУ - це атаки на Україну", - зазначив Порошенко.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".