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США вимагатимуть від Туреччини дотримання санкцій проти Росії та ХАМАСу, - Bloomberg

сша,сенат

Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон наступного тижня відвідає Туреччину для переговорів щодо дотримування Анкарою санкцій проти Росії та терористичного угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що посадовець Мінфіну США зустрінеться в Анкарі зі своїми турецькими колегами, де вимагатиме від Туреччини дотримання санкцій США проти низки російських компаній та фінансової діяльності ХАМАС.

Анонімні джерела повідомили агентству, що США також попередили низку турецьких компаній про можливі санкції, які можуть порушити їхні зв'язки із західною фінансовою системою.

За їхніми словами, Вашингтон також стурбований відмовою Туреччини долучитися до односторонніх санкцій США, накладених на російські судна, які здійснюють портові заходи до Туреччини, та авіакомпанії, які отримують наземне обслуговування в турецьких аеропортах.

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Візит Нельсона наголошує на нових викликах, що стоять перед і без того напруженими відносинами між Туреччиною і США. Турецький уряд не вважає ХАМАС терористичною організацією, а президент Реджеп Таїп Ердоган нещодавно назвав це угруповання організацією, що бореться за звільнення палестинського народу.

Водночас Анкара прагне відновити відносини з Вашингтоном та заручитися підтримкою президента Джо Байдена в питанні придбання військових літаків F-16 та модернізації наявного флоту.

Автор: 

росія (64846) санкції (11744) США (22395) Туреччина (3487) Хамас (187)


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вже всі зрозуміли "силу" санкцій і "вимог"
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27.11.2023 09:42 Відповісти
Ердогана будуть рачки ставити
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27.11.2023 11:15 Відповісти
Шо заважало США, у часи Клінтона ,думати головою ...не як розброїти Україну ,та підготувати її до здачи у московію , а просто виділити гроши України на утримування ЯО, літаків та ракет, щоб сьогодні ці міліарди не витрачати на війну...!? Гинуть люди ,гине земля українська , ця срана вузьколоба геополітика , перейшла на рівень боротьби за баржи з українським зерном ...
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27.11.2023 09:55 Відповісти
Да плевать им было на Украину тогда. Они не думали о её будущее.
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27.11.2023 14:01 Відповісти
Через два роки війни в Укрїні до американців приходить прозріння.що турок рашистсько -хамасятний співучасник вбивста українців і народу Ізраїлю
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27.11.2023 09:56 Відповісти
А чим рашка краща за хамас???!!! Чим?! Тільки тим що має ЯЗ!
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27.11.2023 10:03 Відповісти
Хамас сильнее.
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27.11.2023 11:16 Відповісти
Ага, пригріли змію на шиї.... орбани, ердоганчики...
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27.11.2023 10:50 Відповісти
 
 