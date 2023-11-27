США вимагатимуть від Туреччини дотримання санкцій проти Росії та ХАМАСу, - Bloomberg

Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон наступного тижня відвідає Туреччину для переговорів щодо дотримування Анкарою санкцій проти Росії та терористичного угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що посадовець Мінфіну США зустрінеться в Анкарі зі своїми турецькими колегами, де вимагатиме від Туреччини дотримання санкцій США проти низки російських компаній та фінансової діяльності ХАМАС.

Анонімні джерела повідомили агентству, що США також попередили низку турецьких компаній про можливі санкції, які можуть порушити їхні зв'язки із західною фінансовою системою.

За їхніми словами, Вашингтон також стурбований відмовою Туреччини долучитися до односторонніх санкцій США, накладених на російські судна, які здійснюють портові заходи до Туреччини, та авіакомпанії, які отримують наземне обслуговування в турецьких аеропортах.

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Візит Нельсона наголошує на нових викликах, що стоять перед і без того напруженими відносинами між Туреччиною і США. Турецький уряд не вважає ХАМАС терористичною організацією, а президент Реджеп Таїп Ердоган нещодавно назвав це угруповання організацією, що бореться за звільнення палестинського народу.

Водночас Анкара прагне відновити відносини з Вашингтоном та заручитися підтримкою президента Джо Байдена в питанні придбання військових літаків F-16 та модернізації наявного флоту.