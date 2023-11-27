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Росія активізувала своїх шпигунів в Україні, - Данілов

данілов

Росія намагається скористатися так званою "напругою" між президентом Володимиром Зеленський та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю The Times.

За його словами, мета російських агентів - "вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення".

Данілов зазначив, що Росія намагається скористатися "так званою напругою" між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Секретар РНБО також розповів, що Росія намагається "поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні". Зокрема, РФ активізувала мережу шпигунів в Службі безпеки України.

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Автор: 

Данілов (1259) росія (64846)


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Топ коментарі
+33
Так получается Безумная - "агент кремля"?
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27.11.2023 09:59
+29
Так от хто така безумна......!
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27.11.2023 09:58
+22
так от хто ховає в СБУ Беню від екстрадиції в США -поплічники Бузщуглої...
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27.11.2023 10:05
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Так от хто така безумна......!
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27.11.2023 09:58 Відповісти
так от хто ховає в СБУ Беню від екстрадиції в США -поплічники Бузщуглої...
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27.11.2023 10:05 Відповісти
Данілов , так , хто зобов' язан миттєво РЕАГУВАТИ , як не РНБО, СБУ ДБР………… до хера розвели органів , а на справі тільки БЛА-БЛА-БЛА 👅👅👅⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️ПОЛКОВНИК Герой Роман Червінський за ґратами, а мерзотна БЕЗМОЗГЛА, і її куратор ЕРМАК , ТАТАРОВ, ДЕМЧЕНКО ……………… ВІЛЬНО АКТИВІЗУЮТЬСЯ ⁉️⁉️⁉️⁉️ЦЕ ТИ І твоі хузяева ГОТУВАЛИ САБОТАЖ І КАПІТУЛЯЦІЮ
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27.11.2023 10:28 Відповісти
не заважайте професійному ветеринару слідкувати за статевими іграми віслюків під час спарювання.
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27.11.2023 10:36 Відповісти
Лови першого агента - Безуглая!!!
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27.11.2023 11:29 Відповісти
бакланова - кореша боневтіка
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27.11.2023 09:59 Відповісти
Так получается Безумная - "агент кремля"?
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27.11.2023 09:59 Відповісти
Сильно топорно даж для кацапских дуболомов,это просто ипанутое говорящие отверствие,которое кинули в политический мясной штурм на залужного.
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27.11.2023 10:01 Відповісти
та нє-то всьо нападкі і проіскі враждєбних вражескі настроєних врагов...
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27.11.2023 10:02 Відповісти
Скоріше що ***...та.
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27.11.2023 10:06 Відповісти
ця чмоня вальяжно розляглась в кріслі так собі розказує поважно
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27.11.2023 10:00 Відповісти
Этой фотке уже больше года наверное
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27.11.2023 10:03 Відповісти
Він уже зрісся з цим кріслом. Там під ним вмонтовано унітаз.
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27.11.2023 10:56 Відповісти
Ну чому така наївність ? Хто з ДИКТАТРІВ ПРИ КОРИТІ + КРОТІВ НА ПІДСОСІ ФСБ ‼️ добровільно відмовиться від ГЕШЕФТУ⁉️⁉️⁉️⁉️
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27.11.2023 12:16 Відповісти
а может владимир александрович сам собрал вокруг себя кодло с кацапским душком???а теперь приходит прозрение и осознание подступающих последствий!?!?
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27.11.2023 10:01 Відповісти
...і арахама розконснрвували
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27.11.2023 10:01 Відповісти
данілова-агрохімію-на кол!
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27.11.2023 10:10 Відповісти
Його ніколи не розконсевовували , він завжди був діючим
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27.11.2023 10:44 Відповісти
данілов, якраз час провести люстрацію і відправити 5-ту колону в "лагеря труда та отдыха", які воли планували для українців.
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27.11.2023 10:01 Відповісти
Агентурна мережа активована ще з 2019 року.
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27.11.2023 10:01 Відповісти
А безумну з агрохімією при цьому ніц не бачать!
От же ж курви брехливі!
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27.11.2023 10:01 Відповісти
Два роки війни і шпигуни в СБУ? На біса такий говнокомадуючий?
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27.11.2023 10:01 Відповісти
Ви самі відповіли на свої питання.
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27.11.2023 10:44 Відповісти
"верховний головнокомандува", прошу!
1:32
https://www.youtube.com/watch?v=65Ig_1uQd14
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27.11.2023 12:20 Відповісти
правка на біса такий Верховний головнокомандувач -Зеленський
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27.11.2023 15:21 Відповісти
Ціла мережа шпигунів в СБУ?! Не може бути.
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27.11.2023 10:02 Відповісти
Що воно несе ?
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27.11.2023 10:03 Відповісти
А ОПівськими кротами коли займетеся? Хоча про що це я? Ті хто мав би займатися кацапськими кротами якраз і керуються з ОПи вгодованими кротами. Тут військова хунта українських патріотів потрібна щоб вичистити від кацапських кротів оту конюшню!
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27.11.2023 10:06 Відповісти
Всі в гівні, а Данилов у білому фраці....
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27.11.2023 10:08 Відповісти
У чорній піжамі.
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27.11.2023 10:11 Відповісти
Кольору хакі, бо завжди напоготові
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27.11.2023 10:18 Відповісти
А шпигунська мережа в ОП та верховній раді поки що в режимі очікування?
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27.11.2023 10:08 Відповісти
Бачимо, по діяльності безуглих, абрахамій, та іншої зеленої пи*доти
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27.11.2023 10:09 Відповісти
Кацапську агентуру в СБУ призначав ЗЄ. А вони вже зробили свою справу.

Але ж у Баканова все добре. А це означає, що ЗЄ ще й рятує кацапську агентуру.

Зеленський - ворог України.
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27.11.2023 10:10 Відповісти
та перестаньте, хлопчик не лох та ще навчиться... А вкраїнчики його ******* бо вміє сумлінно сцяти в їхні макітри, тупцяти ніжками та винищувати "народонаселение во благо".
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27.11.2023 10:45 Відповісти
Особливо в тій частині СБУ, яка постійно стежить та прослуховує опозицію тобто ЄС.
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27.11.2023 10:15 Відповісти
І це вже навіть не кажучи за вагнергейт, клістрони та арешт справжніх розвідників, що вільно діяли на окупованих територіях.
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27.11.2023 10:17 Відповісти
росія активізувала своїх шпигунів в Україні :
повилазили всякі хламідіі та безуглі..
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27.11.2023 10:22 Відповісти
Це він про Безуглу
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27.11.2023 10:29 Відповісти
І про себе теж. Спитайте у данілова, чи давно він зняв маліновий піджак та товсту золоту цепуру?
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27.11.2023 10:47 Відповісти
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27.11.2023 10:30 Відповісти
Данілов зазначив, що Росія намагається скористатися "так званою напругою" між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. -генератор напруги ОП І "ЗЕ" .котрі і є щоб дестабілізувати ситуацію в Україні". Зокрема, РФ активізувала мережу шпигунів в Службі безпеки України. ("зе",по вказівці фсбе , призначає рашистську агентуру в СБУ)
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27.11.2023 10:39 Відповісти
То попрошу п.Данилова називати речі своїми іменем безвугла агент фсб.
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27.11.2023 10:39 Відповісти
Данілов прямим текстом каже, що в СБУ працює мережа шпигунів (останній абзац).
Це вже дно?
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27.11.2023 10:40 Відповісти
ось вам наслідки керівництва державою Порошенком, що нещадно крав 30-ть років та довів до розумового зубожіння наріт України, котрому, тепер допомагає повиздихати чи переселитись по світу- величний лідор **********, геній Криво-Рагульської юрисприденції та ОПопрАтівний сруль.
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27.11.2023 10:53 Відповісти
Bandu Jermaka ? 🤔
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27.11.2023 10:42 Відповісти
Самокритично, самокритично...
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27.11.2023 10:45 Відповісти
вся реальна напруга - то у Зєлі в сраці.. "Наполеон дебілів" кушать лобстерів-омарів не може, знаючи, що не він головний на війні і шо усі про це знають
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27.11.2023 10:52 Відповісти
Та ми помітили. Дії Єрмака, Безуглої, Арахамії, і т.д. не залишились непоміченими.
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27.11.2023 10:54 Відповісти
То певно агенти кремля в СБУ пресують журналістів та блогерів, які критикують найведичнішого...
А ще виламують двері у різні ресторани...
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27.11.2023 10:56 Відповісти
Це він про безумну і арестовича?
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27.11.2023 10:57 Відповісти
Активізація пятої колони.
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27.11.2023 10:59 Відповісти
Це він про ОП, чи про Безуглу ?
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27.11.2023 11:01 Відповісти
Ну тепер побачимо СБУ у нас чи ФСБу - проти Фаріон відкрили кримінальну справу на наступний день, просто за захист української мови і "наїзд" на "язікогаварящих", а тут на нашого генерала пана Залужного! Тут вже мусить бути сккладання мандата, кримінальна справа, розстріл посадка.
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27.11.2023 11:26 Відповісти
Вдалося таки Олексію тобі вивести мене із дрьоми, це вони з 1991 року затаїлися а зараз активізувалися? Такій витримкі варто позаздрити.
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27.11.2023 12:01 Відповісти
Це передоз, з ранку. Він, передоз може призвести до ось таких наслідків - https://twitter.com/RudijLis/status/1728338708636799469 https://twitter.com/RudijLis/status/1728338708636799469

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27.11.2023 12:07 Відповісти
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27.11.2023 12:14 Відповісти
Безумная ******** Марьяна. Сволочь российская
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27.11.2023 12:39 Відповісти
Агент Безумна слухняно виконує накази резидента ГРУ Дермака. А СБУ слухає та їсть...
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27.11.2023 12:48 Відповісти
СБУ заперечила , що агенти ФСБ активізувались в середовищі СБУ. Тобто зараз агенти ФСБ сидять тихо, а активізуються при нагоді. -Дивно відмилися...
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27.11.2023 15:18 Відповісти
Humpty Dumpty.
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27.11.2023 17:04 Відповісти
 
 