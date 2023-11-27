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Новости Война
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Россия активизировала своих шпионов в Украине, - Данилов

данілов

Россия пытается воспользоваться так называемым "напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Times.

По его словам, цель российских агентов – "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения".

Данилов отметил, что Россия пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Секретарь СНБО также рассказал, что Россия пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине". В частности, РФ активизировала сеть шпионов в Службе безопасности Украины.

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Автор: 

Данилов (1066) россия (95308)


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Топ комментарии
+33
Так получается Безумная - "агент кремля"?
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27.11.2023 09:59
+29
Так от хто така безумна......!
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27.11.2023 09:58
+22
так от хто ховає в СБУ Беню від екстрадиції в США -поплічники Бузщуглої...
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27.11.2023 10:05
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Так от хто така безумна......!
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27.11.2023 09:58 Ответить
так от хто ховає в СБУ Беню від екстрадиції в США -поплічники Бузщуглої...
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27.11.2023 10:05 Ответить
Данілов , так , хто зобов' язан миттєво РЕАГУВАТИ , як не РНБО, СБУ ДБР………… до хера розвели органів , а на справі тільки БЛА-БЛА-БЛА 👅👅👅⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️ПОЛКОВНИК Герой Роман Червінський за ґратами, а мерзотна БЕЗМОЗГЛА, і її куратор ЕРМАК , ТАТАРОВ, ДЕМЧЕНКО ……………… ВІЛЬНО АКТИВІЗУЮТЬСЯ ⁉️⁉️⁉️⁉️ЦЕ ТИ І твоі хузяева ГОТУВАЛИ САБОТАЖ І КАПІТУЛЯЦІЮ
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27.11.2023 10:28 Ответить
не заважайте професійному ветеринару слідкувати за статевими іграми віслюків під час спарювання.
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27.11.2023 10:36 Ответить
Лови першого агента - Безуглая!!!
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27.11.2023 11:29 Ответить
бакланова - кореша боневтіка
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27.11.2023 09:59 Ответить
Так получается Безумная - "агент кремля"?
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27.11.2023 09:59 Ответить
Сильно топорно даж для кацапских дуболомов,это просто ипанутое говорящие отверствие,которое кинули в политический мясной штурм на залужного.
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27.11.2023 10:01 Ответить
та нє-то всьо нападкі і проіскі враждєбних вражескі настроєних врагов...
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27.11.2023 10:02 Ответить
Скоріше що ***...та.
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27.11.2023 10:06 Ответить
ця чмоня вальяжно розляглась в кріслі так собі розказує поважно
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27.11.2023 10:00 Ответить
Этой фотке уже больше года наверное
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27.11.2023 10:03 Ответить
Він уже зрісся з цим кріслом. Там під ним вмонтовано унітаз.
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27.11.2023 10:56 Ответить
Ну чому така наївність ? Хто з ДИКТАТРІВ ПРИ КОРИТІ + КРОТІВ НА ПІДСОСІ ФСБ ‼️ добровільно відмовиться від ГЕШЕФТУ⁉️⁉️⁉️⁉️
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27.11.2023 12:16 Ответить
а может владимир александрович сам собрал вокруг себя кодло с кацапским душком???а теперь приходит прозрение и осознание подступающих последствий!?!?
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27.11.2023 10:01 Ответить
...і арахама розконснрвували
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27.11.2023 10:01 Ответить
данілова-агрохімію-на кол!
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27.11.2023 10:10 Ответить
Його ніколи не розконсевовували , він завжди був діючим
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27.11.2023 10:44 Ответить
данілов, якраз час провести люстрацію і відправити 5-ту колону в "лагеря труда та отдыха", які воли планували для українців.
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27.11.2023 10:01 Ответить
Агентурна мережа активована ще з 2019 року.
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27.11.2023 10:01 Ответить
А безумну з агрохімією при цьому ніц не бачать!
От же ж курви брехливі!
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27.11.2023 10:01 Ответить
Два роки війни і шпигуни в СБУ? На біса такий говнокомадуючий?
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27.11.2023 10:01 Ответить
Ви самі відповіли на свої питання.
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27.11.2023 10:44 Ответить
"верховний головнокомандува", прошу!
1:32
https://www.youtube.com/watch?v=65Ig_1uQd14
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27.11.2023 12:20 Ответить
правка на біса такий Верховний головнокомандувач -Зеленський
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27.11.2023 15:21 Ответить
Ціла мережа шпигунів в СБУ?! Не може бути.
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27.11.2023 10:02 Ответить
Що воно несе ?
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27.11.2023 10:03 Ответить
А ОПівськими кротами коли займетеся? Хоча про що це я? Ті хто мав би займатися кацапськими кротами якраз і керуються з ОПи вгодованими кротами. Тут військова хунта українських патріотів потрібна щоб вичистити від кацапських кротів оту конюшню!
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27.11.2023 10:06 Ответить
Всі в гівні, а Данилов у білому фраці....
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27.11.2023 10:08 Ответить
У чорній піжамі.
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27.11.2023 10:11 Ответить
Кольору хакі, бо завжди напоготові
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27.11.2023 10:18 Ответить
А шпигунська мережа в ОП та верховній раді поки що в режимі очікування?
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27.11.2023 10:08 Ответить
Бачимо, по діяльності безуглих, абрахамій, та іншої зеленої пи*доти
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27.11.2023 10:09 Ответить
Кацапську агентуру в СБУ призначав ЗЄ. А вони вже зробили свою справу.

Але ж у Баканова все добре. А це означає, що ЗЄ ще й рятує кацапську агентуру.

Зеленський - ворог України.
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27.11.2023 10:10 Ответить
та перестаньте, хлопчик не лох та ще навчиться... А вкраїнчики його ******* бо вміє сумлінно сцяти в їхні макітри, тупцяти ніжками та винищувати "народонаселение во благо".
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27.11.2023 10:45 Ответить
Особливо в тій частині СБУ, яка постійно стежить та прослуховує опозицію тобто ЄС.
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27.11.2023 10:15 Ответить
І це вже навіть не кажучи за вагнергейт, клістрони та арешт справжніх розвідників, що вільно діяли на окупованих територіях.
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27.11.2023 10:17 Ответить
росія активізувала своїх шпигунів в Україні :
повилазили всякі хламідіі та безуглі..
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27.11.2023 10:22 Ответить
Це він про Безуглу
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27.11.2023 10:29 Ответить
І про себе теж. Спитайте у данілова, чи давно він зняв маліновий піджак та товсту золоту цепуру?
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27.11.2023 10:47 Ответить
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27.11.2023 10:30 Ответить
Данілов зазначив, що Росія намагається скористатися "так званою напругою" між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. -генератор напруги ОП І "ЗЕ" .котрі і є щоб дестабілізувати ситуацію в Україні". Зокрема, РФ активізувала мережу шпигунів в Службі безпеки України. ("зе",по вказівці фсбе , призначає рашистську агентуру в СБУ)
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27.11.2023 10:39 Ответить
То попрошу п.Данилова називати речі своїми іменем безвугла агент фсб.
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27.11.2023 10:39 Ответить
Данілов прямим текстом каже, що в СБУ працює мережа шпигунів (останній абзац).
Це вже дно?
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27.11.2023 10:40 Ответить
ось вам наслідки керівництва державою Порошенком, що нещадно крав 30-ть років та довів до розумового зубожіння наріт України, котрому, тепер допомагає повиздихати чи переселитись по світу- величний лідор **********, геній Криво-Рагульської юрисприденції та ОПопрАтівний сруль.
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27.11.2023 10:53 Ответить
Bandu Jermaka ? 🤔
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27.11.2023 10:42 Ответить
Самокритично, самокритично...
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27.11.2023 10:45 Ответить
вся реальна напруга - то у Зєлі в сраці.. "Наполеон дебілів" кушать лобстерів-омарів не може, знаючи, що не він головний на війні і шо усі про це знають
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27.11.2023 10:52 Ответить
Та ми помітили. Дії Єрмака, Безуглої, Арахамії, і т.д. не залишились непоміченими.
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27.11.2023 10:54 Ответить
То певно агенти кремля в СБУ пресують журналістів та блогерів, які критикують найведичнішого...
А ще виламують двері у різні ресторани...
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27.11.2023 10:56 Ответить
Це він про безумну і арестовича?
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27.11.2023 10:57 Ответить
Активізація пятої колони.
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27.11.2023 10:59 Ответить
Це він про ОП, чи про Безуглу ?
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27.11.2023 11:01 Ответить
Ну тепер побачимо СБУ у нас чи ФСБу - проти Фаріон відкрили кримінальну справу на наступний день, просто за захист української мови і "наїзд" на "язікогаварящих", а тут на нашого генерала пана Залужного! Тут вже мусить бути сккладання мандата, кримінальна справа, розстріл посадка.
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27.11.2023 11:26 Ответить
Вдалося таки Олексію тобі вивести мене із дрьоми, це вони з 1991 року затаїлися а зараз активізувалися? Такій витримкі варто позаздрити.
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27.11.2023 12:01 Ответить
Це передоз, з ранку. Він, передоз може призвести до ось таких наслідків - https://twitter.com/RudijLis/status/1728338708636799469 https://twitter.com/RudijLis/status/1728338708636799469

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27.11.2023 12:07 Ответить
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27.11.2023 12:14 Ответить
Безумная ******** Марьяна. Сволочь российская
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27.11.2023 12:39 Ответить
Агент Безумна слухняно виконує накази резидента ГРУ Дермака. А СБУ слухає та їсть...
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27.11.2023 12:48 Ответить
СБУ заперечила , що агенти ФСБ активізувались в середовищі СБУ. Тобто зараз агенти ФСБ сидять тихо, а активізуються при нагоді. -Дивно відмилися...
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27.11.2023 15:18 Ответить
Humpty Dumpty.
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27.11.2023 17:04 Ответить
 
 