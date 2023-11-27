Россия активизировала своих шпионов в Украине, - Данилов

Россия пытается воспользоваться так называемым "напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Times.

По его словам, цель российских агентов – "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения".

Данилов отметил, что Россия пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Секретарь СНБО также рассказал, что Россия пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине". В частности, РФ активизировала сеть шпионов в Службе безопасности Украины.

Читайте также: В РФ нехватка квалифицированной рабочей силы, мигрантов отправляют на войну, - ISW