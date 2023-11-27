Россия активизировала своих шпионов в Украине, - Данилов
Россия пытается воспользоваться так называемым "напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Times.
По его словам, цель российских агентов – "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения".
Данилов отметил, что Россия пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.
Секретарь СНБО также рассказал, что Россия пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине". В частности, РФ активизировала сеть шпионов в Службе безопасности Украины.
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От же ж курви брехливі!
1:32
https://www.youtube.com/watch?v=65Ig_1uQd14
Але ж у Баканова все добре. А це означає, що ЗЄ ще й рятує кацапську агентуру.
Зеленський - ворог України.
повилазили всякі хламідіі та безуглі..
Це вже дно?
А ще виламують двері у різні ресторани...
розстрілпосадка.