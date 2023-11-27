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Спецслужби Литви заявляють про безпрецедентний рівень активності КДБ Білорусі

дарюс,яунішкіс

Глава Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що діяльність КДБ Білорусі зараз інтенсивна, ніж будь-коли.

Про це пише видання  BNS, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо активізацію діяльності білоруського КДБ, яка фактично досягає історичних висот, вона ніколи не була такою інтенсивною", – зазначив Яунішкіс. 

Він також зазначив, у Литві велика білоруська діаспора, до діяльності деяких її представників у спецслужб виникають питання. У Литві також спостерігається посилення російської пропаганди.

"Я думаю, що Росія зменшила цю діяльність, можливо, коли почала війну в Україні, тому що сподівалася на дуже легку перемогу, однак застрягла там. Але зараз ми відчуваємо певну інтенсифікацію", – сказав він.

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За словами глави Департаменту державної безпеки Литви, у нього немає відомостей про те, що служби недружніх країн намагаються завербувати державних посадовців або політиків. Але якщо такі спроби будуть, литовські спецслужби виявлятимуть і запобігатимуть загрозам.

Автор: 

Литва (2362) пропаганда (2790) КДБ Білорусі (57)


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,,Але якщо такі спроби будуть", тоді спец служби .....
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27.11.2023 10:40 Відповісти
Треба всіх кацапів яки схожі на агентів кремля ловити і розстрілювати ( або спалювати, або вішати) - тобто діяти на випередження , не чекати сюрпризів👈
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27.11.2023 10:57 Відповісти
On zakoncil uciobu amerike suxoputnix vojsk palucil zvanije magistra tam,Litve dolgoje vremia rukovodil elitnimi vojskami SOP,ucastvoval operacijax afganistane,Irake.S opytom on znajet sto govorit
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27.11.2023 11:23 Відповісти
хочуть бабла заробити поки х#йло не здох
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27.11.2023 23:29 Відповісти
 
 