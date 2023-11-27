Спецслужбы Литвы заявляют о беспрецедентном уровне активности КГБ Беларуси
Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что деятельность КГБ Беларуси сейчас более интенсивна, чем когда-либо.
Об этом пишет издание BNS, передает Цензор.НЕТ.
"Мы наблюдаем активизацию деятельности белорусского КГБ, которая фактически достигает исторических высот, она никогда не была столь интенсивной", - отметил Яунишкис.
Он также отметил, что в Литве большая белорусская диаспора, к деятельности некоторых ее представителей у спецслужб возникают вопросы. В Литве также наблюдается усиление российской пропаганды.
"Я думаю, что Россия уменьшила эту деятельность, возможно, когда начала войну в Украине, потому что надеялась на очень легкую победу, однако застряла там. Но сейчас мы чувствуем определенную интенсификацию", – сказал он.
По словам главы Департамента государственной безопасности Литвы, у него нет сведений о том, что службы недружественных стран пытаются завербовать государственных чиновников или политиков. Но если такие попытки будут, литовские спецслужбы будут обнаруживать и предотвращать угрозы.
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