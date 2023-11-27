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Спецслужбы Литвы заявляют о беспрецедентном уровне активности КГБ Беларуси

дарюс,яунішкіс

Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что деятельность КГБ Беларуси сейчас более интенсивна, чем когда-либо.

Об этом пишет издание BNS, передает Цензор.НЕТ.

"Мы наблюдаем активизацию деятельности белорусского КГБ, которая фактически достигает исторических высот, она никогда не была столь интенсивной", - отметил Яунишкис.

Он также отметил, что в Литве большая белорусская диаспора, к деятельности некоторых ее представителей у спецслужб возникают вопросы. В Литве также наблюдается усиление российской пропаганды.

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"Я думаю, что Россия уменьшила эту деятельность, возможно, когда начала войну в Украине, потому что надеялась на очень легкую победу, однако застряла там. Но сейчас мы чувствуем определенную интенсификацию", – сказал он.

По словам главы Департамента государственной безопасности Литвы, у него нет сведений о том, что службы недружественных стран пытаются завербовать государственных чиновников или политиков. Но если такие попытки будут, литовские спецслужбы будут обнаруживать и предотвращать угрозы.

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Литва (2430) пропаганда (3665) КГБ Беларуси (65)


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,,Але якщо такі спроби будуть", тоді спец служби .....
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27.11.2023 10:40 Ответить
Треба всіх кацапів яки схожі на агентів кремля ловити і розстрілювати ( або спалювати, або вішати) - тобто діяти на випередження , не чекати сюрпризів👈
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27.11.2023 10:57 Ответить
On zakoncil uciobu amerike suxoputnix vojsk palucil zvanije magistra tam,Litve dolgoje vremia rukovodil elitnimi vojskami SOP,ucastvoval operacijax afganistane,Irake.S opytom on znajet sto govorit
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27.11.2023 11:23 Ответить
хочуть бабла заробити поки х#йло не здох
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27.11.2023 23:29 Ответить
 
 