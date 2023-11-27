УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11084 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 370 47

Україна перемагає як суверенна європейська держава, - Столтенберг

столтенберг

Україна у війні з російською агресією перемагає як суверенна європейська держава. НАТО й союзники надалі надаватимуть свою підтримку Києву.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, у боротьбі з агресією РФ Україні вдалося звільнити 50% території, захопленої окупантами. Країна продовжує перемагати як суверенна європейська держава.

Він наголосив, що Україна хоробро б’ється за власну свободу, і союзники по НАТО й надалі надаватимуть їй необхідну підтримку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Вашингтонському саміті НАТО розгляне підтримку України та стан відносин з нею, - Столтенберг

Автор: 

підтримка (591) Столтенберг Єнс (1595)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Скоріше, для них "перемога" те, що ми заткнули кацапню в Україні, і на славетне НАТО вона вже не полізе. Але ці пафосні фрази про "перемогу" звучать від НАТО, як якесь цинічне знущання. Просто троллінг 90-го рівня.
показати весь коментар
27.11.2023 13:48
+10
Що воно несе? Де ми, в біса, перемагаємо? Стоїмо під Кримом вже? Звільнили лугандон? ***** б'ється в істериці і готовий до капітуляції? Вони там якісь *******, в цій Європі, їй богу!
показати весь коментар
27.11.2023 13:39
+9
Поомощь очень необходима, тут не поспоришь, но совать уже год один и тот же лозунг про то что побеждаем... как то уже совсем удручающе выглядит. лучше действуйте и реально помогайте, а не рассказывайте годами про 50%.. держа в подвисшем состоянии
показати весь коментар
27.11.2023 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У м'ясорубці. Рашисти чудово перемелюються
показати весь коментар
27.11.2023 13:55 Відповісти
У вас є інший варіант? Не воювати?
показати весь коментар
27.11.2023 14:02 Відповісти
варіант чого?
показати весь коментар
27.11.2023 14:17 Відповісти
де в мене написано "нам не потрібно воювати"?
показати весь коментар
27.11.2023 14:19 Відповісти
У цій війні прозріти можна вже коли твоя родина буде живцем похована під уламками будинку як у Маріуполі, коли її будуть вирізати як у Бучі і коли будуть на твоїх очах гвалтувати твоїх дітей. Ціною втрат наші воїни рятують від нелюдів і прозріти треба було тоді коли показали перші тіла дітей проти яких воює наш ворог
показати весь коментар
27.11.2023 14:03 Відповісти
це почалося ще у 2014-му. Українців почали вбивати вже тоді. Чогось не прозріли. А ні ми, а ні захід.
показати весь коментар
27.11.2023 14:18 Відповісти
Німецькі фашисти почали будувати концтабори ще у 30-і роки, але навіть у США фашисти проводили у цей час марші зі свастикою. Демократичний світ нажаль не одразу прозріває, але коли прозріває то завжди перемагає. Переміг фашизм, розвалив СРСР, переможе і рашизм.
показати весь коментар
27.11.2023 14:30 Відповісти
Поомощь очень необходима, тут не поспоришь, но совать уже год один и тот же лозунг про то что побеждаем... как то уже совсем удручающе выглядит. лучше действуйте и реально помогайте, а не рассказывайте годами про 50%.. держа в подвисшем состоянии
показати весь коментар
27.11.2023 13:38 Відповісти
Що воно несе? Де ми, в біса, перемагаємо? Стоїмо під Кримом вже? Звільнили лугандон? ***** б'ється в істериці і готовий до капітуляції? Вони там якісь *******, в цій Європі, їй богу!
показати весь коментар
27.11.2023 13:39 Відповісти
Українці і москалі вбивають одне одного. З точки зору європейців це виглядає як перемога.
Можливо, це неприємно читати, але це правда.
показати весь коментар
27.11.2023 13:45 Відповісти
Скоріше, для них "перемога" те, що ми заткнули кацапню в Україні, і на славетне НАТО вона вже не полізе. Але ці пафосні фрази про "перемогу" звучать від НАТО, як якесь цинічне знущання. Просто троллінг 90-го рівня.
показати весь коментар
27.11.2023 13:48 Відповісти
Ще й як полізе. Нашими ногами і полізе.
показати весь коментар
27.11.2023 13:49 Відповісти
Не полізе
показати весь коментар
27.11.2023 14:18 Відповісти
Чому ні? До влади приходять один за одним друзі *****. Мігранти готують ісламську революцію. Грошей на зброю немає, і запасів зброї теж, до свого кишенькового президента США менше року лишилось, "друзі" з Ірану, КНР, КНДР - на підйомі. Залишилось тільки одне - остаточно та показово розгромити Україну, отримати ще +10 млн населення для майбутніх м'ясних штурмів та черговий доказ що "с россієй воєвать бєссмислєнно, она всєгда побєждаєт, так что лучше сразу сдаться" і "дємократіі прогнілі, автократіі - будущєє чєловєчєства".
показати весь коментар
27.11.2023 14:21 Відповісти
Варіант апокаліптичний, але, нажаль, можливий. А вього-навсього цивілізантам треба було відшукати свої яйця, і допомогти Україні по-справжньому, але ніт.
показати весь коментар
27.11.2023 14:24 Відповісти
Все залежить від результату війни в Україні. Якщо ***** збереже за собою окуповані землі у будь-який спосіб і всі погодяться, значить, це працює і так діяти дуже вигідно. Тайвань, Південна Корея, Ізраїль, країни Балтії і Польща. Ну а потім далі, до "останнього моря".
показати весь коментар
27.11.2023 14:26 Відповісти
Нічого це не значить.
Придністровя, Карабах, Осетія...
Ви всі за приклад берете Австрію і Судити, тобто не розглядаете кожний випадок окремо а намагайтесь підлаштувати один приклад під взагалі все. А це невірно. Це разні ситуації, схожі але разні. Різні часи, різні політичні обстановки.
Відкрию таємницю, глобальна війна ***** не вигідна ні раніше, ні тепер.
показати весь коментар
27.11.2023 15:05 Відповісти
Звідки ви точно знаєте, що йому вигідно? Є особисті контакти?
показати весь коментар
27.11.2023 15:11 Відповісти
Варіант маразматичний написаний людиною що не шарить в темі.
показати весь коментар
27.11.2023 15:00 Відповісти
У ***** нема друзів, всі дружать з його баблом. Це по-перше, скрізь не точно. Поки лише активно в Угорщині і не так активно в Словаччини. Нідерланди, в нема коаліційної більшості.

Про вибори США будем говорити після виборів. З трампом багато чого не зрозуміло і назвати його кишеньковим некоректно.

На якому ***** вони підйомі? Іран подавав кацапам шахеди, але тепер вони і самі їх клепають. А ще Іран вліз в авантюру з запасом і може відгребти, особливо якщо Трамп стане президентом.

КНДР як був жопой світу, так і залишився, те що він там продав кацапам снаряди йому в глобальному плані нічого не дало, окрім нових ракетних понтів.

КНР, не смішіть мене. В КНР останні роки в економіці повна жопа. Волатильність цін, тиск на власний бізнес, енергетичну кризу, боргову кризу на ринку нерухомості. Плюс в них раз величезна криза безробіття. Китайська економіка останні роки не зростае, а якраз падае. Саме тому Сі почав робити кроки на примирення зі США.

Показово розгромити вже не вийде, а от завязнути тут як США завязли в вьетнамі можна.

По друге, захопити мало. Треба ще втримати територію, зробити населення лояльним до себе і багато чого іншого.
показати весь коментар
27.11.2023 14:58 Відповісти
У русні в принципі друзів немає, і дружби немає. Для них є дві категорії: холуї та вороги.
Якщо виконуєш волю русні - холуй, якщо не виконуєш - ворог. Окремо йде Китай - він хазяїн, має русню в холуях.
Трамп вже неодноразово висловлювався у невигідному для нас ключі. Очікувати від нього чогось корисного для нас не варто. Він може легко віддати Україну *****. Те, що потім почне мочити *****, нам тільки гірше, бо мочити за фактом будуть нас, як перший ешелон наступу на Європу.
Китайці хитрі. Відкрито роблять одні кроки, приховано - протилежні.
Показовий розгром вже активізують, мають за мету встигнути до "виборів". Думаєте, ось ці всі рухи довкола Залужного просто так саме зараз? Він єдиний, хто їм заважає.
З "втримати територію" у росії проблем немає. Назвіть хоч одну країну, хоч один народ, який за останні сто років звільнився з російської окупації тоді, коли росія не розпадалась зсередини (1917, 1991). Зараз росія не розпадається і близько.
показати весь коментар
27.11.2023 15:10 Відповісти
Брехня ваша відверта і не оправдана , бо наші Воїни теж живуть
перемогою і на краще життя 😠
І Цензор тут ні до чого 🙂
показати весь коментар
27.11.2023 14:15 Відповісти
Не плутайте слова "перемога" і "перемагає", як написано у статі. Я бачу лише Вашу маніпуляцію замість тролінгу
показати весь коментар
27.11.2023 14:12 Відповісти
Після Бучі з точки зору українців це боротьба за виживання. Наш народ виживе, загартовується у цій боротьбі і відплатить нелюдам за те, що він з коїв і знашими мирними мешканціям і просто ніхто у світі не сумнівається у перемозі добра над втіленням зла у рашизмі
показати весь коментар
27.11.2023 13:59 Відповісти
Все так, але все йде до того, що для нас це буде "піррова перемога".
показати весь коментар
27.11.2023 14:52 Відповісти
Спочатку трупи рашистів, потім Перемога. Рашисти дохнуть стабільно і все перераховане Вами попереду
показати весь коментар
27.11.2023 13:57 Відповісти
Теж вважаю так , як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, бо тільки так ми повинні думати , щоб перемогти
кляту москальню 😠
показати весь коментар
27.11.2023 13:42 Відповісти
Так і Перемогамо.
показати весь коментар
27.11.2023 13:44 Відповісти
ну території ми просрали ще років 20 тому-- МОЖЕ ХОЧ ДУМАТИ ПОЧНЕМО .. в цьому перемога
показати весь коментар
27.11.2023 13:47 Відповісти
Жодного метру української землі ми не просрали. Навіть в окупації український народ вірний батьківщині безперервн продовжує спротив окупантам
показати весь коментар
27.11.2023 14:36 Відповісти
Це він боневтіка пародіює з його тєлємарафєтом. В маєй галавє я ужє закончіл вайну.
показати весь коментар
27.11.2023 13:48 Відповісти
Столтенберг з кабінету перемагає.
Всепереможні ви наші
показати весь коментар
27.11.2023 13:49 Відповісти
Імпотенти і сцикуни натівські!
показати весь коментар
27.11.2023 13:50 Відповісти
Україна не є членом НАТО , але США нам допомагає і дуже сильно
допомагає , тому потрібно за це дякувати , а не стібатися 🙂
показати весь коментар
27.11.2023 14:22 Відповісти
Допомагає.Але не зовсім«дуже сильно»
Удвічі-втричі менше необхідного і з невеликим запізненням на півроку або рік.
показати весь коментар
27.11.2023 14:35 Відповісти
Хто там безпеку Україні обіцяв за відмову від ядерної зброї?!
показати весь коментар
27.11.2023 15:44 Відповісти
А всё благодаря твоим молитвам за Украину, столтенберг... А ты, кстати, верующий, черт продажный?
показати весь коментар
27.11.2023 13:51 Відповісти
Боюсь Запад не совсем понимает что происходит. "Пессимистичная" статья от 16-го числа в Wall Street Journal которая называется "Пора избавится от магического мышления о поражении России"

"Менее чем за два года украинская армия обратила в прах целое десятилетие российской военной модернизации". Рашка потеряла западные рынки и стала младшим вассалом Китая. Путин от бессилия использует все от изменения климата до кризиса в Израиле. ВПК рашки устаревшие заводы доставшиеся от СССР. Изолированный от мира изгой вынужден обивать пороги Пхеньяна и целовать ноги Си. НАТО становится все больше. Запад силен как никогда. "Соотношение сил решительно склонилось против России". . И самое лучшее -

"Вашингтон и союзники с поразительной эффективностью решили острейшие вопросы: предотвратили крах Украины, обеспечили ее современным оружием и разведданными в режиме реального времени и разработали санкции против России." Это цитата.
показати весь коментар
27.11.2023 13:52 Відповісти
подібні заяви підтверджують, що в нас величезні проблеми, а "партнери" - імпотенти
показати весь коментар
27.11.2023 13:53 Відповісти
Вони не імпотенти, їм вигідно такий розклад.
показати весь коментар
27.11.2023 14:21 Відповісти
Ще чотири танки скоро пришлють і все - перемога настане остаточна...
А якщо, без сарказму, то їм там у їх Європах і Натах дуже вигідно, щоб все "ув'язло" на довгі роки...
показати весь коментар
27.11.2023 14:10 Відповісти
Ця заява Столтенберга відповідь на ряд статей у західних ЗМІ, що перемоги не має, контрнаступ не дав результату і т. ін. Найголовніша перемога в тому що плани кремля знищити Україну за три дні потерпіли крах. Україна, як держава існує і успішно громить рашистів.
показати весь коментар
27.11.2023 14:11 Відповісти
Пора зрозуміти нам , що за нашу країну ніхто воювати не буде ,
а от надавати воєнну допомогу будуть ,
як швидко і завчасно залежить від нашої , недолугої влади , а точніше
кротів , які сидять на Банковій 😠
показати весь коментар
27.11.2023 14:32 Відповісти
Якщо під час такої страшної війни люди продовжують красти мільйонами, то точно перемагаємо....
показати весь коментар
27.11.2023 15:41 Відповісти
 
 