Украина побеждает как суверенное европейское государство, - Столтенберг

Украина в войне с российской агрессией побеждает как суверенное европейское государство. НАТО и союзники будут в дальнейшем оказывать свою поддержку Киеву.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, в борьбе с агрессией РФ Украине удалось освободить 50% территории, захваченной оккупантами. Страна продолжает побеждать как суверенное европейское государство.

Он подчеркнул, что Украина храбро сражается за собственную свободу, и союзники по НАТО и дальше будут оказывать ей необходимую поддержку.

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