Украина побеждает как суверенное европейское государство, - Столтенберг
Украина в войне с российской агрессией побеждает как суверенное европейское государство. НАТО и союзники будут в дальнейшем оказывать свою поддержку Киеву.
Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, в борьбе с агрессией РФ Украине удалось освободить 50% территории, захваченной оккупантами. Страна продолжает побеждать как суверенное европейское государство.
Он подчеркнул, что Украина храбро сражается за собственную свободу, и союзники по НАТО и дальше будут оказывать ей необходимую поддержку.
Топ комментарии
+11 Светлана Круп
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+10 Светлана Круп
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+9 Алексей Ч. #540455
показать весь комментарий27.11.2023 13:38
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Можливо, це неприємно читати, але це правда.
Придністровя, Карабах, Осетія...
Ви всі за приклад берете Австрію і Судити, тобто не розглядаете кожний випадок окремо а намагайтесь підлаштувати один приклад під взагалі все. А це невірно. Це разні ситуації, схожі але разні. Різні часи, різні політичні обстановки.
Відкрию таємницю, глобальна війна ***** не вигідна ні раніше, ні тепер.
Про вибори США будем говорити після виборів. З трампом багато чого не зрозуміло і назвати його кишеньковим некоректно.
На якому ***** вони підйомі? Іран подавав кацапам шахеди, але тепер вони і самі їх клепають. А ще Іран вліз в авантюру з запасом і може відгребти, особливо якщо Трамп стане президентом.
КНДР як був жопой світу, так і залишився, те що він там продав кацапам снаряди йому в глобальному плані нічого не дало, окрім нових ракетних понтів.
КНР, не смішіть мене. В КНР останні роки в економіці повна жопа. Волатильність цін, тиск на власний бізнес, енергетичну кризу, боргову кризу на ринку нерухомості. Плюс в них раз величезна криза безробіття. Китайська економіка останні роки не зростае, а якраз падае. Саме тому Сі почав робити кроки на примирення зі США.
Показово розгромити вже не вийде, а от завязнути тут як США завязли в вьетнамі можна.
По друге, захопити мало. Треба ще втримати територію, зробити населення лояльним до себе і багато чого іншого.
Якщо виконуєш волю русні - холуй, якщо не виконуєш - ворог. Окремо йде Китай - він хазяїн, має русню в холуях.
Трамп вже неодноразово висловлювався у невигідному для нас ключі. Очікувати від нього чогось корисного для нас не варто. Він може легко віддати Україну *****. Те, що потім почне мочити *****, нам тільки гірше, бо мочити за фактом будуть нас, як перший ешелон наступу на Європу.
Китайці хитрі. Відкрито роблять одні кроки, приховано - протилежні.
Показовий розгром вже активізують, мають за мету встигнути до "виборів". Думаєте, ось ці всі рухи довкола Залужного просто так саме зараз? Він єдиний, хто їм заважає.
З "втримати територію" у росії проблем немає. Назвіть хоч одну країну, хоч один народ, який за останні сто років звільнився з російської окупації тоді, коли росія не розпадалась зсередини (1917, 1991). Зараз росія не розпадається і близько.
перемогою і на краще життя 😠
І Цензор тут ні до чого 🙂
кляту москальню 😠
Всепереможні ви наші
допомагає , тому потрібно за це дякувати , а не стібатися 🙂
Удвічі-втричі менше необхідного і з невеликим запізненням на півроку або рік.
"Менее чем за два года украинская армия обратила в прах целое десятилетие российской военной модернизации". Рашка потеряла западные рынки и стала младшим вассалом Китая. Путин от бессилия использует все от изменения климата до кризиса в Израиле. ВПК рашки устаревшие заводы доставшиеся от СССР. Изолированный от мира изгой вынужден обивать пороги Пхеньяна и целовать ноги Си. НАТО становится все больше. Запад силен как никогда. "Соотношение сил решительно склонилось против России". . И самое лучшее -
"Вашингтон и союзники с поразительной эффективностью решили острейшие вопросы: предотвратили крах Украины, обеспечили ее современным оружием и разведданными в режиме реального времени и разработали санкции против России." Это цитата.
А якщо, без сарказму, то їм там у їх Європах і Натах дуже вигідно, щоб все "ув'язло" на довгі роки...
а от надавати воєнну допомогу будуть ,
як швидко і завчасно залежить від нашої , недолугої влади , а точніше
кротів , які сидять на Банковій 😠