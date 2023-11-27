РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10964 посетителя онлайн
Новости Война
3 370 47

Украина побеждает как суверенное европейское государство, - Столтенберг

столтенберг

Украина в войне с российской агрессией побеждает как суверенное европейское государство. НАТО и союзники будут в дальнейшем оказывать свою поддержку Киеву.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, в борьбе с агрессией РФ Украине удалось освободить 50% территории, захваченной оккупантами. Страна продолжает побеждать как суверенное европейское государство.

Он подчеркнул, что Украина храбро сражается за собственную свободу, и союзники по НАТО и дальше будут оказывать ей необходимую поддержку.

Читайте: Столтенберг: Только от Украины зависит, какие пути окончания этой войны приемлемы

Автор: 

поддержка (667) Столтенберг (1619)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Скоріше, для них "перемога" те, що ми заткнули кацапню в Україні, і на славетне НАТО вона вже не полізе. Але ці пафосні фрази про "перемогу" звучать від НАТО, як якесь цинічне знущання. Просто троллінг 90-го рівня.
показать весь комментарий
27.11.2023 13:48
+10
Що воно несе? Де ми, в біса, перемагаємо? Стоїмо під Кримом вже? Звільнили лугандон? ***** б'ється в істериці і готовий до капітуляції? Вони там якісь *******, в цій Європі, їй богу!
показать весь комментарий
27.11.2023 13:39
+9
Поомощь очень необходима, тут не поспоришь, но совать уже год один и тот же лозунг про то что побеждаем... как то уже совсем удручающе выглядит. лучше действуйте и реально помогайте, а не рассказывайте годами про 50%.. держа в подвисшем состоянии
показать весь комментарий
27.11.2023 13:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У м'ясорубці. Рашисти чудово перемелюються
показать весь комментарий
27.11.2023 13:55 Ответить
У вас є інший варіант? Не воювати?
показать весь комментарий
27.11.2023 14:02 Ответить
варіант чого?
показать весь комментарий
27.11.2023 14:17 Ответить
де в мене написано "нам не потрібно воювати"?
показать весь комментарий
27.11.2023 14:19 Ответить
У цій війні прозріти можна вже коли твоя родина буде живцем похована під уламками будинку як у Маріуполі, коли її будуть вирізати як у Бучі і коли будуть на твоїх очах гвалтувати твоїх дітей. Ціною втрат наші воїни рятують від нелюдів і прозріти треба було тоді коли показали перші тіла дітей проти яких воює наш ворог
показать весь комментарий
27.11.2023 14:03 Ответить
це почалося ще у 2014-му. Українців почали вбивати вже тоді. Чогось не прозріли. А ні ми, а ні захід.
показать весь комментарий
27.11.2023 14:18 Ответить
Німецькі фашисти почали будувати концтабори ще у 30-і роки, але навіть у США фашисти проводили у цей час марші зі свастикою. Демократичний світ нажаль не одразу прозріває, але коли прозріває то завжди перемагає. Переміг фашизм, розвалив СРСР, переможе і рашизм.
показать весь комментарий
27.11.2023 14:30 Ответить
Поомощь очень необходима, тут не поспоришь, но совать уже год один и тот же лозунг про то что побеждаем... как то уже совсем удручающе выглядит. лучше действуйте и реально помогайте, а не рассказывайте годами про 50%.. держа в подвисшем состоянии
показать весь комментарий
27.11.2023 13:38 Ответить
Що воно несе? Де ми, в біса, перемагаємо? Стоїмо під Кримом вже? Звільнили лугандон? ***** б'ється в істериці і готовий до капітуляції? Вони там якісь *******, в цій Європі, їй богу!
показать весь комментарий
27.11.2023 13:39 Ответить
Українці і москалі вбивають одне одного. З точки зору європейців це виглядає як перемога.
Можливо, це неприємно читати, але це правда.
показать весь комментарий
27.11.2023 13:45 Ответить
Скоріше, для них "перемога" те, що ми заткнули кацапню в Україні, і на славетне НАТО вона вже не полізе. Але ці пафосні фрази про "перемогу" звучать від НАТО, як якесь цинічне знущання. Просто троллінг 90-го рівня.
показать весь комментарий
27.11.2023 13:48 Ответить
Ще й як полізе. Нашими ногами і полізе.
показать весь комментарий
27.11.2023 13:49 Ответить
Не полізе
показать весь комментарий
27.11.2023 14:18 Ответить
Чому ні? До влади приходять один за одним друзі *****. Мігранти готують ісламську революцію. Грошей на зброю немає, і запасів зброї теж, до свого кишенькового президента США менше року лишилось, "друзі" з Ірану, КНР, КНДР - на підйомі. Залишилось тільки одне - остаточно та показово розгромити Україну, отримати ще +10 млн населення для майбутніх м'ясних штурмів та черговий доказ що "с россієй воєвать бєссмислєнно, она всєгда побєждаєт, так что лучше сразу сдаться" і "дємократіі прогнілі, автократіі - будущєє чєловєчєства".
показать весь комментарий
27.11.2023 14:21 Ответить
Варіант апокаліптичний, але, нажаль, можливий. А вього-навсього цивілізантам треба було відшукати свої яйця, і допомогти Україні по-справжньому, але ніт.
показать весь комментарий
27.11.2023 14:24 Ответить
Все залежить від результату війни в Україні. Якщо ***** збереже за собою окуповані землі у будь-який спосіб і всі погодяться, значить, це працює і так діяти дуже вигідно. Тайвань, Південна Корея, Ізраїль, країни Балтії і Польща. Ну а потім далі, до "останнього моря".
показать весь комментарий
27.11.2023 14:26 Ответить
Нічого це не значить.
Придністровя, Карабах, Осетія...
Ви всі за приклад берете Австрію і Судити, тобто не розглядаете кожний випадок окремо а намагайтесь підлаштувати один приклад під взагалі все. А це невірно. Це разні ситуації, схожі але разні. Різні часи, різні політичні обстановки.
Відкрию таємницю, глобальна війна ***** не вигідна ні раніше, ні тепер.
показать весь комментарий
27.11.2023 15:05 Ответить
Звідки ви точно знаєте, що йому вигідно? Є особисті контакти?
показать весь комментарий
27.11.2023 15:11 Ответить
Варіант маразматичний написаний людиною що не шарить в темі.
показать весь комментарий
27.11.2023 15:00 Ответить
У ***** нема друзів, всі дружать з його баблом. Це по-перше, скрізь не точно. Поки лише активно в Угорщині і не так активно в Словаччини. Нідерланди, в нема коаліційної більшості.

Про вибори США будем говорити після виборів. З трампом багато чого не зрозуміло і назвати його кишеньковим некоректно.

На якому ***** вони підйомі? Іран подавав кацапам шахеди, але тепер вони і самі їх клепають. А ще Іран вліз в авантюру з запасом і може відгребти, особливо якщо Трамп стане президентом.

КНДР як був жопой світу, так і залишився, те що він там продав кацапам снаряди йому в глобальному плані нічого не дало, окрім нових ракетних понтів.

КНР, не смішіть мене. В КНР останні роки в економіці повна жопа. Волатильність цін, тиск на власний бізнес, енергетичну кризу, боргову кризу на ринку нерухомості. Плюс в них раз величезна криза безробіття. Китайська економіка останні роки не зростае, а якраз падае. Саме тому Сі почав робити кроки на примирення зі США.

Показово розгромити вже не вийде, а от завязнути тут як США завязли в вьетнамі можна.

По друге, захопити мало. Треба ще втримати територію, зробити населення лояльним до себе і багато чого іншого.
показать весь комментарий
27.11.2023 14:58 Ответить
У русні в принципі друзів немає, і дружби немає. Для них є дві категорії: холуї та вороги.
Якщо виконуєш волю русні - холуй, якщо не виконуєш - ворог. Окремо йде Китай - він хазяїн, має русню в холуях.
Трамп вже неодноразово висловлювався у невигідному для нас ключі. Очікувати від нього чогось корисного для нас не варто. Він може легко віддати Україну *****. Те, що потім почне мочити *****, нам тільки гірше, бо мочити за фактом будуть нас, як перший ешелон наступу на Європу.
Китайці хитрі. Відкрито роблять одні кроки, приховано - протилежні.
Показовий розгром вже активізують, мають за мету встигнути до "виборів". Думаєте, ось ці всі рухи довкола Залужного просто так саме зараз? Він єдиний, хто їм заважає.
З "втримати територію" у росії проблем немає. Назвіть хоч одну країну, хоч один народ, який за останні сто років звільнився з російської окупації тоді, коли росія не розпадалась зсередини (1917, 1991). Зараз росія не розпадається і близько.
показать весь комментарий
27.11.2023 15:10 Ответить
Брехня ваша відверта і не оправдана , бо наші Воїни теж живуть
перемогою і на краще життя 😠
І Цензор тут ні до чого 🙂
показать весь комментарий
27.11.2023 14:15 Ответить
Не плутайте слова "перемога" і "перемагає", як написано у статі. Я бачу лише Вашу маніпуляцію замість тролінгу
показать весь комментарий
27.11.2023 14:12 Ответить
Після Бучі з точки зору українців це боротьба за виживання. Наш народ виживе, загартовується у цій боротьбі і відплатить нелюдам за те, що він з коїв і знашими мирними мешканціям і просто ніхто у світі не сумнівається у перемозі добра над втіленням зла у рашизмі
показать весь комментарий
27.11.2023 13:59 Ответить
Все так, але все йде до того, що для нас це буде "піррова перемога".
показать весь комментарий
27.11.2023 14:52 Ответить
Спочатку трупи рашистів, потім Перемога. Рашисти дохнуть стабільно і все перераховане Вами попереду
показать весь комментарий
27.11.2023 13:57 Ответить
Теж вважаю так , як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, бо тільки так ми повинні думати , щоб перемогти
кляту москальню 😠
показать весь комментарий
27.11.2023 13:42 Ответить
Так і Перемогамо.
показать весь комментарий
27.11.2023 13:44 Ответить
ну території ми просрали ще років 20 тому-- МОЖЕ ХОЧ ДУМАТИ ПОЧНЕМО .. в цьому перемога
показать весь комментарий
27.11.2023 13:47 Ответить
Жодного метру української землі ми не просрали. Навіть в окупації український народ вірний батьківщині безперервн продовжує спротив окупантам
показать весь комментарий
27.11.2023 14:36 Ответить
Це він боневтіка пародіює з його тєлємарафєтом. В маєй галавє я ужє закончіл вайну.
показать весь комментарий
27.11.2023 13:48 Ответить
Столтенберг з кабінету перемагає.
Всепереможні ви наші
показать весь комментарий
27.11.2023 13:49 Ответить
Імпотенти і сцикуни натівські!
показать весь комментарий
27.11.2023 13:50 Ответить
Україна не є членом НАТО , але США нам допомагає і дуже сильно
допомагає , тому потрібно за це дякувати , а не стібатися 🙂
показать весь комментарий
27.11.2023 14:22 Ответить
Допомагає.Але не зовсім«дуже сильно»
Удвічі-втричі менше необхідного і з невеликим запізненням на півроку або рік.
показать весь комментарий
27.11.2023 14:35 Ответить
Хто там безпеку Україні обіцяв за відмову від ядерної зброї?!
показать весь комментарий
27.11.2023 15:44 Ответить
А всё благодаря твоим молитвам за Украину, столтенберг... А ты, кстати, верующий, черт продажный?
показать весь комментарий
27.11.2023 13:51 Ответить
Боюсь Запад не совсем понимает что происходит. "Пессимистичная" статья от 16-го числа в Wall Street Journal которая называется "Пора избавится от магического мышления о поражении России"

"Менее чем за два года украинская армия обратила в прах целое десятилетие российской военной модернизации". Рашка потеряла западные рынки и стала младшим вассалом Китая. Путин от бессилия использует все от изменения климата до кризиса в Израиле. ВПК рашки устаревшие заводы доставшиеся от СССР. Изолированный от мира изгой вынужден обивать пороги Пхеньяна и целовать ноги Си. НАТО становится все больше. Запад силен как никогда. "Соотношение сил решительно склонилось против России". . И самое лучшее -

"Вашингтон и союзники с поразительной эффективностью решили острейшие вопросы: предотвратили крах Украины, обеспечили ее современным оружием и разведданными в режиме реального времени и разработали санкции против России." Это цитата.
показать весь комментарий
27.11.2023 13:52 Ответить
подібні заяви підтверджують, що в нас величезні проблеми, а "партнери" - імпотенти
показать весь комментарий
27.11.2023 13:53 Ответить
Вони не імпотенти, їм вигідно такий розклад.
показать весь комментарий
27.11.2023 14:21 Ответить
Ще чотири танки скоро пришлють і все - перемога настане остаточна...
А якщо, без сарказму, то їм там у їх Європах і Натах дуже вигідно, щоб все "ув'язло" на довгі роки...
показать весь комментарий
27.11.2023 14:10 Ответить
Ця заява Столтенберга відповідь на ряд статей у західних ЗМІ, що перемоги не має, контрнаступ не дав результату і т. ін. Найголовніша перемога в тому що плани кремля знищити Україну за три дні потерпіли крах. Україна, як держава існує і успішно громить рашистів.
показать весь комментарий
27.11.2023 14:11 Ответить
Пора зрозуміти нам , що за нашу країну ніхто воювати не буде ,
а от надавати воєнну допомогу будуть ,
як швидко і завчасно залежить від нашої , недолугої влади , а точніше
кротів , які сидять на Банковій 😠
показать весь комментарий
27.11.2023 14:32 Ответить
Якщо під час такої страшної війни люди продовжують красти мільйонами, то точно перемагаємо....
показать весь комментарий
27.11.2023 15:41 Ответить
 
 