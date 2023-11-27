Столтенберг: Только от Украины зависит, какие пути окончания этой войны приемлемы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что только Украина должна решать, когда и как проводить мирные переговоры с Россией об окончании войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Столтенберг отметил, что Украина сможет вести переговоры с РФ о любом мире, о котором она захочет договориться, когда и если придет время для мирных переговоров.

"Именно от Украины зависит, какие пути окончания этой войны приемлемы. Наша обязанность - поддержать Украину и дать ей возможность освободить как можно больше территории и обеспечить наилучшие условия для переговоров, если они вообще начнутся", - подчеркнул генсек НАТО.

По словам Столтенберга, "войны по своей природе непредсказуемы".

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"Мы не видели никаких признаков того, что президент Путин планирует мир, на самом деле он планирует продолжение войны. Чем больше военной поддержки мы предоставим Украине, тем сильнее будет ее позиция на поле боя и тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров", - добавил он. .