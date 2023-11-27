Столтенберг: Только от Украины зависит, какие пути окончания этой войны приемлемы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что только Украина должна решать, когда и как проводить мирные переговоры с Россией об окончании войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Столтенберг отметил, что Украина сможет вести переговоры с РФ о любом мире, о котором она захочет договориться, когда и если придет время для мирных переговоров.
"Именно от Украины зависит, какие пути окончания этой войны приемлемы. Наша обязанность - поддержать Украину и дать ей возможность освободить как можно больше территории и обеспечить наилучшие условия для переговоров, если они вообще начнутся", - подчеркнул генсек НАТО.
По словам Столтенберга, "войны по своей природе непредсказуемы".
"Мы не видели никаких признаков того, что президент Путин планирует мир, на самом деле он планирует продолжение войны. Чем больше военной поддержки мы предоставим Украине, тем сильнее будет ее позиция на поле боя и тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров", - добавил он. .
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Я не согласна
Баканов- просто ЗВІЛЬНЕННЯ!
Резников - просто ЗВІЛЬНЕННЯ!
А Червинский сидит?
Это как называется?
Это называется просто - ВРАГИ УКРАИНСКОГО НАРОДА в украинской власти
Пора с этим заканчивать
Бачите "незручну" новину - зберігайте на web.archive.org
Інакше потім кінців не знайдете.
Така от у нас демократія. До певної межі.
- Дался вам этот листок, у меня есть целая пачка, - небрежно заметил детектив.
- Сколько? - Афрозина подскочила как ужаленная.
- Целая пачка, - невозмутимо повторил Фикс.
- Дайте, - властно приказал Бэрр.
И сразу всем стало ясно, кто здесь диктует условия. И сразу стало ясно, что покорность, с какой черный маг подчинился требованию сдать оружие, была сплошным притворством.
Петька: А это я диссертацию пишу. О тараканах.
Чапаев: Ну, расскажи.
Петька: Берем таракана, ставим его на стол и кричим: Беги! И он бежит! Отрываем ему ноги и кричим: Беги! Но он не бежит. Делаем вывод: таракан без ноги не слишит....
https://interesnyefakty.com/stati/bez-nog-tarakan-ne-slyshit-anekdoty-pro-chapaeva
Аби ще так і робили.
Якщо ми не отримаємо від Заходу достатньо зброї і фінансування шлях закінчення цієї війни є один і він очевидний, "мирні перемовини" і "мир" на основі вимог РФ...
Але постає інше запитання, за чим була потрібна ця всі війна ці всі жертви з нашого боку, якщо кінцевий результат буде той який потрібний РФ?
Війна була потрібна щоб виграти час для НАТО, максимально виснажити рашистів в Україні не дати війні піти на Захід.
Для цього Джонсон в першу чергу й приїзджав.