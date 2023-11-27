Західні санкції проти російської нафти створюють Кремлю все більше проблем, - Reuters
Один з найприбутковіших маршрутів торгівлі російською нафтою - Азія - з моменту запровадження західних санкцій через російське вторгнення в Україну стикається з серйозними проблемами.
Як зазначає Reuters, вони пов’язані з недоліками оплати у валюті, відмінній від долара, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Короткострокового рішення на горизонті не видно - спроби знайти альтернативу долару наштовхнулися на труднощі конвертації, а також політичні перешкоди,
Проблеми загострилися, коли в липні Індія, яка стала найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морським шляхом, наполягла на оплаті в рупіях, і торговельна діяльність ледь не розвалилася, повідомляють три джерела, знайомі з цим питанням.
Джерела, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що російські постачальники нафти не можуть укладати угоди в індійських рупіях через неофіційні вказівки російського центрального банку - він не прийматиме цю валюту. За словами іншого джерела, Росія має обмежені можливості витрачати рупії, оскільки її імпорт з Індії незначний.
Приблизно в середині серпня щонайменше дві великі російські нафтові компанії погрожували перенаправити близько десятка танкерів (до мільйона тонн нафти), які прямували до Індії, в інші пункти призначення, зазначають джерела Reuters. Як тимчасове рішення конфлікту, пов'язаного з індійськими угодами, вантажі були оплачені в комбінації китайського юаня, гонконгського долара як перехідної валюти до юаня і дирхама ОАЕ, який прив'язаний до долара США, повідомили десять торгових джерел і чиновників.
Однак проблема пошуку життєздатної альтернативи долару залишається, і ці проблеми зачіпають покупців в Африці, Китаї та Туреччині, які стали найбільшими покупцями російської нафти.
Найбільша проблема, однак, стосується Індії, яка купує понад 60% російської нафти, що постачається морським шляхом.
Проблеми, ймовірно, загострюватимуться в міру посилення контролю за торгівлею. За останні тижні Вашингтон запровадив перші санкції проти власників танкерів, що перевозять російську нафту за ціною, вищою за західну верхню межу, що стало першим застосуванням верхньої межі з моменту її запровадження наприкінці минулого року.
Ведення бізнесу в рупіях є особливо складним для Росії. Індія заохочує витрачати рупії на своїй території і запровадила штрафні курси обміну на конвертацію рупій в інші валюти, які, за словами двох російських джерел, становлять понад 10% від суми, що конвертується.
Ситуація могла б полегшитися, якби Росія імпортувала більше товарів з Індії, які можна було б оплачувати в рупіях. Натомість Індія більше імпортує з Росії, тоді як Росія є основним імпортером автомобілів, обладнання та інших товарів з Китаю.
Згідно з даними, розміщеними на сайті міністерства торгівлі Індії, у квітні-вересні імпорт Індії з Росії сягнув 30,4 мільярда доларів, а дефіцит торгового балансу з Москвою збільшився до 28,4 мільярда доларів порівняно з приблизно 17 мільярдами доларів за аналогічний період минулого року
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Захід його напомповує доларами. Щодня -- більше, ніж $ 1 000 000 000.
Проти України мАсква так може воювати хоч 100 років. Тим більше, що війна не на її території.
А Захід все "санкціями" нас тішить. "Вбивчими". Тьху!
Вам не нужно быть ученым чтобы знать шо все это следует на росию.
Германия должна это остановить".
/Тg."Украина 365"/.
- валюти настільки багато, що рашисти вже не знають, куди 600 млрд діти, щоб миші не погризли. Це реально проблема .
А если тебе нет дела до серьезных бирж, значит ты игнорируешь реальность ) А реальность такова:
Доллар США составляет 88% всех международных сделок, евро - 31% (поскольку транзакция может включать две валюты, общая сумма может превышать 100%), юань составляет всего 7% от общего количества операций.
На долю доллара приходится 42% объема межбанковских операций в сети SWIFT. Доля юаня составляет 2%.
В феврале 2023 года валютные резервы Бразилии составляли 297,3 миллиарда долларов США. Из них резерв в долларах США составляет 80,42%.В январе 2023 года валютные резервы Индии составляли 506,9 миллиарда долларов США. Из них резерв в долларах США составляет ~88,0%. В феврале 2023 года валютные резервы Китая составляли 3133,2 миллиарда долларов США. Точный состав валютных резервов Китая является секретной информацией.
Привлекательность и твердость валют - это про стабильность и предсказуемость экономики и правил игры. За последние 100 лет Ни Китай, ни Индия, ни россия не могут похвастаться ни предсказуемостью, ни стабильностью. И я не вижу никаких особых признаков "переформатирования".
Прибыль (вернее не прибыль, а уровень чистых доходов и уровень жизни) столяров в разных странах зависит не от близости к печатному станку, а от баланса спроса и предложения, сначала на уровне экспорта-импорта стран, а после - на уровне рынка труда конкретной страны. Кто может уникально делать то, что нужно всем, продает это дорого, а если при этом доходы распределяются более-менее справедливо, то и уровень жизни рядового гражданина растет. Не близость к печатному станку определяет твердость валюты, а уровень прибавочной стоимости экспортируемых товаров, скорость научного прогресса, справедливость правил в обществе и общая стабильность системы.
А выехать в другую страну за более, чем 30 лет независимости Украины можно было миллион раз - никто не запрещал. Но пришли рабовладельцы и пока мы всех тут не убъем, лично я готов потерпеть некоторые неудобства.
езолото