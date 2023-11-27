Западные санкции против российской нефти создают Кремлю все больше проблем, - Reuters

Один из самых прибыльных маршрутов торговли по российской нефти - Азия, с момента введения западных санкций из-за российского вторжения в Украину сталкивается с серьезными проблемами.

Как отмечает Reuters, они связаны с недостатками оплаты в валюте, отличающейся от доллара, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Краткосрочного решения на горизонте не видно - попытки найти альтернативу доллару столкнулись с трудностями конвертации, а также политическими препятствиями

Проблемы обострились, когда в июле Индия, ставшая крупнейшим покупателем поставляемой морским путем российской нефти, настояла на оплате в рупиях, и торговая деятельность чуть не развалилась, сообщают три источника, знакомые с этим вопросом.

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Источники, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что российские поставщики нефти не могут заключать соглашения в индийских рупиях из-за неофициальных указаний российского центрального банка – он не будет принимать эту валюту. По словам другого источника, у России есть ограниченные возможности тратить рупии, поскольку импорт из Индии незначителен.

Приблизительно в середине августа по меньшей мере две крупные российские нефтяные компании угрожали перенаправить около десятка танкеров (до миллиона тонн нефти), направлявшихся в Индию, в другие пункты назначения, отмечают источники Reuters. В качестве временного решения конфликта, связанного с индийскими соглашениями, грузы были оплачены в комбинации китайского юаня, гонконгского доллара в качестве переходной валюты к юаню и привязанному к доллару США дирхаму ОАЭ, сообщили десять торговых источников и чиновников.

Однако проблема поиска жизнеспособной альтернативы доллару остается, и эти проблемы затрагивают покупателей в Африке, Китае и Турции, ставших крупнейшими покупателями российской нефти.

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Наибольшая проблема, однако, - у Индии, покупающей более 60% поставляемой морским путем российской нефти.

Проблемы, вероятно, будут обостряться по мере усиления контроля торговли. За последние недели Вашингтон ввел первые санкции против владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше западного верхнего предела, что стало первым применением верхнего предела с момента его введения в конце прошлого года.

Ведение бизнеса в рупиях особенно сложно для России. Индия поощряет тратить рупии на своей территории и ввела штрафные курсы обмена на конвертацию рупий в другие валюты, которые, по словам двух российских источников, составляют более 10% от конвертируемой суммы.

Ситуация могла бы облегчиться, если бы Россия импортировала больше товаров из Индии, которые можно было бы оплачивать в рупиях. Индия больше импортирует из России, в то время как Россия является основным импортером автомобилей, оборудования и других товаров из Китая.

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Согласно данным, размещенным на сайте министерства торговли Индии, в апреле-сентябре импорт Индии из России достиг 30,4 миллиарда долларов, а дефицит торгового баланса с Москвой увеличился до 28,4 миллиарда долларов по сравнению с примерно 17 миллиардами долларов за аналогичный период прошлого года.