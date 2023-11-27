Западные санкции против российской нефти создают Кремлю все больше проблем, - Reuters
Один из самых прибыльных маршрутов торговли по российской нефти - Азия, с момента введения западных санкций из-за российского вторжения в Украину сталкивается с серьезными проблемами.
Как отмечает Reuters, они связаны с недостатками оплаты в валюте, отличающейся от доллара, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Краткосрочного решения на горизонте не видно - попытки найти альтернативу доллару столкнулись с трудностями конвертации, а также политическими препятствиями
Проблемы обострились, когда в июле Индия, ставшая крупнейшим покупателем поставляемой морским путем российской нефти, настояла на оплате в рупиях, и торговая деятельность чуть не развалилась, сообщают три источника, знакомые с этим вопросом.
Источники, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что российские поставщики нефти не могут заключать соглашения в индийских рупиях из-за неофициальных указаний российского центрального банка – он не будет принимать эту валюту. По словам другого источника, у России есть ограниченные возможности тратить рупии, поскольку импорт из Индии незначителен.
Приблизительно в середине августа по меньшей мере две крупные российские нефтяные компании угрожали перенаправить около десятка танкеров (до миллиона тонн нефти), направлявшихся в Индию, в другие пункты назначения, отмечают источники Reuters. В качестве временного решения конфликта, связанного с индийскими соглашениями, грузы были оплачены в комбинации китайского юаня, гонконгского доллара в качестве переходной валюты к юаню и привязанному к доллару США дирхаму ОАЭ, сообщили десять торговых источников и чиновников.
Однако проблема поиска жизнеспособной альтернативы доллару остается, и эти проблемы затрагивают покупателей в Африке, Китае и Турции, ставших крупнейшими покупателями российской нефти.
Наибольшая проблема, однако, - у Индии, покупающей более 60% поставляемой морским путем российской нефти.
Проблемы, вероятно, будут обостряться по мере усиления контроля торговли. За последние недели Вашингтон ввел первые санкции против владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше западного верхнего предела, что стало первым применением верхнего предела с момента его введения в конце прошлого года.
Ведение бизнеса в рупиях особенно сложно для России. Индия поощряет тратить рупии на своей территории и ввела штрафные курсы обмена на конвертацию рупий в другие валюты, которые, по словам двух российских источников, составляют более 10% от конвертируемой суммы.
Ситуация могла бы облегчиться, если бы Россия импортировала больше товаров из Индии, которые можно было бы оплачивать в рупиях. Индия больше импортирует из России, в то время как Россия является основным импортером автомобилей, оборудования и других товаров из Китая.
Согласно данным, размещенным на сайте министерства торговли Индии, в апреле-сентябре импорт Индии из России достиг 30,4 миллиарда долларов, а дефицит торгового баланса с Москвой увеличился до 28,4 миллиарда долларов по сравнению с примерно 17 миллиардами долларов за аналогичный период прошлого года.
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Захід його напомповує доларами. Щодня -- більше, ніж $ 1 000 000 000.
Проти України мАсква так може воювати хоч 100 років. Тим більше, що війна не на її території.
А Захід все "санкціями" нас тішить. "Вбивчими". Тьху!
Вам не нужно быть ученым чтобы знать шо все это следует на росию.
Германия должна это остановить".
/Тg."Украина 365"/.
- валюти настільки багато, що рашисти вже не знають, куди 600 млрд діти, щоб миші не погризли. Це реально проблема .
А если тебе нет дела до серьезных бирж, значит ты игнорируешь реальность ) А реальность такова:
Доллар США составляет 88% всех международных сделок, евро - 31% (поскольку транзакция может включать две валюты, общая сумма может превышать 100%), юань составляет всего 7% от общего количества операций.
На долю доллара приходится 42% объема межбанковских операций в сети SWIFT. Доля юаня составляет 2%.
В феврале 2023 года валютные резервы Бразилии составляли 297,3 миллиарда долларов США. Из них резерв в долларах США составляет 80,42%.В январе 2023 года валютные резервы Индии составляли 506,9 миллиарда долларов США. Из них резерв в долларах США составляет ~88,0%. В феврале 2023 года валютные резервы Китая составляли 3133,2 миллиарда долларов США. Точный состав валютных резервов Китая является секретной информацией.
Привлекательность и твердость валют - это про стабильность и предсказуемость экономики и правил игры. За последние 100 лет Ни Китай, ни Индия, ни россия не могут похвастаться ни предсказуемостью, ни стабильностью. И я не вижу никаких особых признаков "переформатирования".
Прибыль (вернее не прибыль, а уровень чистых доходов и уровень жизни) столяров в разных странах зависит не от близости к печатному станку, а от баланса спроса и предложения, сначала на уровне экспорта-импорта стран, а после - на уровне рынка труда конкретной страны. Кто может уникально делать то, что нужно всем, продает это дорого, а если при этом доходы распределяются более-менее справедливо, то и уровень жизни рядового гражданина растет. Не близость к печатному станку определяет твердость валюты, а уровень прибавочной стоимости экспортируемых товаров, скорость научного прогресса, справедливость правил в обществе и общая стабильность системы.
А выехать в другую страну за более, чем 30 лет независимости Украины можно было миллион раз - никто не запрещал. Но пришли рабовладельцы и пока мы всех тут не убъем, лично я готов потерпеть некоторые неудобства.
езолото