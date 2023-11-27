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Западные санкции против российской нефти создают Кремлю все больше проблем, - Reuters

нафта

Один из самых прибыльных маршрутов торговли по российской нефти - Азия, с момента введения западных санкций из-за российского вторжения в Украину сталкивается с серьезными проблемами.

Как отмечает Reuters, они связаны с недостатками оплаты в валюте, отличающейся от доллара, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Краткосрочного решения на горизонте не видно - попытки найти альтернативу доллару столкнулись с трудностями конвертации, а также политическими препятствиями

Проблемы обострились, когда в июле Индия, ставшая крупнейшим покупателем поставляемой морским путем российской нефти, настояла на оплате в рупиях, и торговая деятельность чуть не развалилась, сообщают три источника, знакомые с этим вопросом.

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Источники, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что российские поставщики нефти не могут заключать соглашения в индийских рупиях из-за неофициальных указаний российского центрального банка – он не будет принимать эту валюту. По словам другого источника, у России есть ограниченные возможности тратить рупии, поскольку импорт из Индии незначителен.

Приблизительно в середине августа по меньшей мере две крупные российские нефтяные компании угрожали перенаправить около десятка танкеров (до миллиона тонн нефти), направлявшихся в Индию, в другие пункты назначения, отмечают источники Reuters. В качестве временного решения конфликта, связанного с индийскими соглашениями, грузы были оплачены в комбинации китайского юаня, гонконгского доллара в качестве переходной валюты к юаню и привязанному к доллару США дирхаму ОАЭ, сообщили десять торговых источников и чиновников.

Однако проблема поиска жизнеспособной альтернативы доллару остается, и эти проблемы затрагивают покупателей в Африке, Китае и Турции, ставших крупнейшими покупателями российской нефти.

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Наибольшая проблема, однако, - у Индии, покупающей более 60% поставляемой морским путем российской нефти.

Проблемы, вероятно, будут обостряться по мере усиления контроля торговли. За последние недели Вашингтон ввел первые санкции против владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше западного верхнего предела, что стало первым применением верхнего предела с момента его введения в конце прошлого года.

Ведение бизнеса в рупиях особенно сложно для России. Индия поощряет тратить рупии на своей территории и ввела штрафные курсы обмена на конвертацию рупий в другие валюты, которые, по словам двух российских источников, составляют более 10% от конвертируемой суммы.

Ситуация могла бы облегчиться, если бы Россия импортировала больше товаров из Индии, которые можно было бы оплачивать в рупиях. Индия больше импортирует из России, в то время как Россия является основным импортером автомобилей, оборудования и других товаров из Китая.

Читайте также: США проверяют 100 танкеров из 30 стран в отношении нарушения потолка цен на российскую нефть, - Reuters

Согласно данным, размещенным на сайте министерства торговли Индии, в апреле-сентябре импорт Индии из России достиг 30,4 миллиарда долларов, а дефицит торгового баланса с Москвой увеличился до 28,4 миллиарда долларов по сравнению с примерно 17 миллиардами долларов за аналогичный период прошлого года.

Автор: 

Индия (402) нефть (1917) россия (95308) санкции (11247)


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Топ комментарии
+5
Західні санкції проти російської нафти створюють Кремлю все більше проблем

- валюти настільки багато, що рашисти вже не знають, куди 600 млрд діти, щоб миші не погризли. Це реально проблема .
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27.11.2023 17:13
+4
Ага, 600 лярдів баксів щороку ***** отримує.
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27.11.2023 16:43
+4
Саме так.

Захід його напомповує доларами. Щодня -- більше, ніж $ 1 000 000 000.

Проти України мАсква так може воювати хоч 100 років. Тим більше, що війна не на її території.

А Захід все "санкціями" нас тішить. "Вбивчими". Тьху!
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27.11.2023 17:41
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27.11.2023 16:42 Ответить
Ага, 600 лярдів баксів щороку ***** отримує.
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27.11.2023 16:43 Ответить
Саме так.

Захід його напомповує доларами. Щодня -- більше, ніж $ 1 000 000 000.

Проти України мАсква так може воювати хоч 100 років. Тим більше, що війна не на її території.

А Захід все "санкціями" нас тішить. "Вбивчими". Тьху!
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27.11.2023 17:41 Ответить
"Немецкие эксперты заявляют шо импорт автомобилей и запчастей в Кыргызстан вырос на 5500% после вторжения росии в Украину...
Вам не нужно быть ученым чтобы знать шо все это следует на росию.
Германия должна это остановить".

/Тg."Украина 365"/.
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27.11.2023 20:28 Ответить
Я от одного не розумію, нафіга комусь купувати у москалів нафту дорожче, ніж за 60 баксів? От дивіться, зараз ціна нафти Брент - 80, кацапська Уралс - 63 бакси. Оце весь ризик, щоб купувати по 63, а не 60???
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27.11.2023 16:51 Ответить
Це, типу, "новина в противагу" ранковій новини про відновлення Чехією купівлі рашистськіх енергоресурсів?
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27.11.2023 16:54 Ответить
для балансу. це як бундесовські військові аналітики пояснюють постачання американцями зброї - щоб не порушити рівновагу сил і різко змінити ситуацію хоча б однією стороною. виходять парашники по якомусь пункту вперед, або адаптуються до поставленного раніше - йде невелика партія нових поставок, щоб знову привести ситуацію до рівновісної. потім знову ждуть дебалансу і знову якоюсь поставкою балансують зміну.
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27.11.2023 17:13 Ответить
не смешите мои тапочки
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27.11.2023 17:00 Ответить
Західні санкції проти російської нафти створюють Кремлю все більше проблем

- валюти настільки багато, що рашисти вже не знають, куди 600 млрд діти, щоб миші не погризли. Це реально проблема .
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27.11.2023 17:13 Ответить
Стільки проблем, що рашистська економіка так не росла за рахунок нафтодоларів навіть до війни! Хай би ви нам так зброю давали, щоб кацапів бити, як ви їх санкціями душите. Брехуни і лицеміри.
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27.11.2023 17:36 Ответить
Ці санкції для Заходу є просто самогубством. Крім того, що самі собі обвалюють економіку через неконкурентоспроможність своїх товарів через ціни на нафту і газ, що збільшуються, у себе на користь Китаю, так ще й своїми руками штовхають світ до розрахунків у юанях а не в доларах. Навіть Індію змусили торгувати у юанях.
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27.11.2023 19:21 Ответить
Не мели ерунды. На всех серьезных биржах расчеты в основном в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Так или иначе весь круговорот дерьмовалют, вроде рупий или деревянного, будет упираться в необходимость обмена на твердые валюты. Рупии никому нахрен не упали ни в мордоре, ни, тем более, в Китае, а Индия точно не станет переключаться на расчеты в юанях, потому что рассматривает Китай как прямого конкурента и планирует урвать у него кусок рынка. Запад уже начал переносить заводы по производству полупроводников в Индию, дальше будет еще интереснее.
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27.11.2023 19:49 Ответить
Если у тебя все еще остались сомнения, подумай, готов ли ты обменять свои сбережения в долларах и евро на фубли, рупии или юани.
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27.11.2023 20:00 Ответить
Напрасно ты статью не прочитал. Вот же черным по белому написано "грузы были оплачены в комбинации китайского юаня, гонконгского доллара в качестве переходной валюты к юаню и привязанному к доллару США дирхаму ОАЭ, Источник: . Что касается сбережений то я давно уже открыл счет в юанях, и не жалею. Доллар дешевеет даже к евро, а юань растёт. И, какое мне дело до серьёзных бирж, когда мир переформатируется?
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27.11.2023 20:17 Ответить
Шире надо кругозор иметь. Вчера видел в телевизоре директора сталелитейной кампании, (кажется Греббер Гуннар) который плакался, что из-за высоких цен на электричество, страна потеряла цепочку производства. И вынуждена инвестировать свои капиталы в Азию. А ты думаешь почему снаряд 155го калибра стоил 1700 евро, а стал стоить в три раза дороже?
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27.11.2023 20:25 Ответить
Снаряд стал стоить дороже совсем по другой причине. Учитывая интенсивность расходов таких снарядов в войне Украины за независимость от мордора, количество этих снарядов в Мире неуклонно падает, а востребованность во многих странах - растет. Закон рынка - баланс спроса и предложения. А инвестиции в Азию - они потекут туда, где будут предсказуемые и лояльные Западу правительства - на Тайвань, Филлипины, Южную Корею, Японию, возможно, - Индию.
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27.11.2023 22:50 Ответить
А ты по каким признакам сделал вывод, что я не прочел статью? У тебя есть информация в каком соотношении были оплачены грузы этими валютами? Это имеет значение. А еще, я практически уверен, что Индия не пойдет на полный переход на юани. Китай - геополитический конкурент Индии, у них границы не демаркированы, последняя война была в 1962-м и недавно была стычка на границе с жертвами. Индусы, в отличие от китайцев, более тесно связаны с англоязычным миром на уровне простых граждан. Индия конкурирует с Китаем за инвестиции Запада. И поэтому я не вижу никаких причин для индусов переходить на юани.

А если тебе нет дела до серьезных бирж, значит ты игнорируешь реальность ) А реальность такова:

Доллар США составляет 88% всех международных сделок, евро - 31% (поскольку транзакция может включать две валюты, общая сумма может превышать 100%), юань составляет всего 7% от общего количества операций.

На долю доллара приходится 42% объема межбанковских операций в сети SWIFT. Доля юаня составляет 2%.

В феврале 2023 года валютные резервы Бразилии составляли 297,3 миллиарда долларов США. Из них резерв в долларах США составляет 80,42%.В январе 2023 года валютные резервы Индии составляли 506,9 миллиарда долларов США. Из них резерв в долларах США составляет ~88,0%. В феврале 2023 года валютные резервы Китая составляли 3133,2 миллиарда долларов США. Точный состав валютных резервов Китая является секретной информацией.

Привлекательность и твердость валют - это про стабильность и предсказуемость экономики и правил игры. За последние 100 лет Ни Китай, ни Индия, ни россия не могут похвастаться ни предсказуемостью, ни стабильностью. И я не вижу никаких особых признаков "переформатирования".
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27.11.2023 22:47 Ответить
Я вас американистов вообще понять не могу. Вы живёте в иллюзиях и мифах игнорируя реальность и внезапно окажетесь как в той песне «затыкала уши я, я её не слушала, ах мама мама, как же ты была права». Наверное и о бреттон-вудской системе ничего не слышали, и возврате золотого запаса Франции, о долларовом пароходе Де Голя, и создателях арабского золотого динара, которые попытались перестать кормить бумажных обманщиков и были убиты за то, что « замахнулись на финансовую безопасность Западной цивилизации»? Наверное, Вы и понятия не имеете, отчего прибыль столяров разных стран за одинаковую табуретку отличается в десятки раз в прямой зависимости от близости печатного станка? И Вы так же понять не можете почему богатейшие своими ресурсами страны третьего мира десятки и сотни лет не могут выбраться из нищеты? Я понимаю, что нельзя выпить стакан горячего чая одним глотком. Так же и в политэкономию надо постепенно вникать. Это было вступление. Я таки вам напомню, что сегодня уже 40% человечества уже создали свой банк развития и договорилось о создании общей международной валюты для взаимных расчётов. А через месяц к ним примкнут и ОАЭ, Египет, Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия. Там и Пакистан на подходе и страны южной америки. Аргентина переболет клоуном с бензопилой и тоже вступит. Все страны представлены, кроме западной цивилизации потому, что она не признаёт никаких иных цивилизаций кроме своей. А зря она кочевряжится. Поэтому у неё и снаряды дорожают. И этот эпизод с расчетом за нефть в национальных валютах только первая ласточка. Это и есть многополярный мир, со своими тяготами и невзгодами, своими конфликтами в том числе и территориальными.
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28.11.2023 07:28 Ответить
О цене снаряда. Тут Вы отчасти правы. Снаряды лежащие на складе не должны дорожать. Но цена новых зависит от цены комплектующих. Кстати синтетический порох делают из газа. И металл плавят и электроэнергию получают при его участии. И удобрения и хим производство и цена на колбасу и молоко в конечном итоге от него проклятого зависит. К цене возвращаюсь. Что бы внезапно и сильно расширить производство снарядов, надо строить новые дорогие производственные линии, вкладываться значительно. А что если "не дай Бог" война кончится, то, что? Деньги были на ветер? Значит надо планировать затяжную войну? Сложно это всё!
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28.11.2023 07:40 Ответить
Что касается "не дай Бог война кончится", то многие, кто так думал, и постоянно в мирное время не тратил на модернизацию сил и средств обороны страны хотя бы 5%-7% ВВП, после вторжения прекращали существовать как страна. Si vis pacem, para bellum.
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28.11.2023 19:38 Ответить
В принципе, в этой части вопроса я с тобой согласен. Но всё равно главное в экономике в целом и в вооружении тоже, себестоимость и рентабельность производства играют решающую роль. Китайцы в этих вопросах большие спецы. Мастера скопировать и удешевить любой товар любым способом. Вот перехватили у европы российский газ и радуются. Так, нет?
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28.11.2023 20:52 Ответить
Смешнее всего, что я привел цифры, котрые довольно наглядны и которые можно проверить. Вы же сссылаетесь на какие-то события 50-70-летней давности и умозрительные заключения, при этом я по-вашему, игнорирую реальность )
Прибыль (вернее не прибыль, а уровень чистых доходов и уровень жизни) столяров в разных странах зависит не от близости к печатному станку, а от баланса спроса и предложения, сначала на уровне экспорта-импорта стран, а после - на уровне рынка труда конкретной страны. Кто может уникально делать то, что нужно всем, продает это дорого, а если при этом доходы распределяются более-менее справедливо, то и уровень жизни рядового гражданина растет. Не близость к печатному станку определяет твердость валюты, а уровень прибавочной стоимости экспортируемых товаров, скорость научного прогресса, справедливость правил в обществе и общая стабильность системы.
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28.11.2023 19:35 Ответить
Прибыль столяра зависит от цены его табуретки. Как известно, любой товар стоит столько, сколько за него может заплатить покупатель. То есть зависит от покупательной способности граждан своего государства. Но если большая часть граждан не производит физически ощутимой продукции (врачи, учителя, военные, адвокаты и т.д.) но при этом получают зарплату и различные социальные пособия в виде ничем необеспеченных денег, то в целом у такого государства будет хорошая покупательная способность, будет и высокий доход у столяра, и не будет никого социального взрыва, забастовок, революций. И негры которые уже несколько поколений беззаботно живут на пособия нигде не работая, будут сыты и лучшие умы и золотые руки будут стремиться переселиться в такую страну и всё будет хорошо. Но за чей счёт такой банкет? Давай на пальцах разберём подходящий пример. Допустим Монголы, захотели купить в Бурундии два вагона бананов. Тугрики у Бурундийцев не в почете, и Монголы открыли кредитную линию в США. Там радостно перевели на компьютере свои единицы и нолики (на бумажных зелёных вашингтонов они даже не заморачиваются уже) и практически без процентов Монголы получили свой миллион долларов. Успешно купили и съели Бурундийские бананы, но остались должны штатам миллион долларов. Ну ничего они его своими цветными металлами отдадут. Тебя не смущает такое положение вещей? Разве это не рабовладельческий строй?
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28.11.2023 20:45 Ответить
Рабовладельческий строй - это когда раб либо работает за еду или его убивают. То есть, когда у раба нет выбора. Что касается приведенного примера с бананами на миллион долларов, то кто принуждает монгол покупать бананы только в Бурундии, кто принуждает их и всех остальных в мире брать кредиты именно в США, кто принуждает их брать кредиты именно в долларах США? Есть много стран, экспортрующих бананы, почему бы не предложить им взамен цветные бусы, рупии или рубли? Рабовладельцы из США запрещают?
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28.11.2023 21:09 Ответить
Вот ты сам себе и ответил. Международная валюта нам всем в помощь. А современные рабы так таки и работают за еду и ничем не отличаются от средневековых. И убивают их точно так же но более изощрённо. Сегодняшние Рабы так же не могут распоряжаться своей жизнью. Например в другую страну выехать не всем дано.
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28.11.2023 21:18 Ответить
Ты так и не отвтеил на мой вопрос. Кто кого заставляет покупать доллары? Где-то стоит погонщик с плеткой? США развили свою систему, которая стала одной из самых конкурентоспособных в мире, как и Британия, Швейцария, Германия, Япония. Эти нации успешны, их валюта востребована, потому что весь Мир хочет покупать их товары и услуги. Другие наци может быть, тоже достойны, но менее успешны. Это называется конкуренция, здесь каждый получает, чего сам смог добиться. А от каждого по способности, каждому - по труду - это не работает, проверяли.

А выехать в другую страну за более, чем 30 лет независимости Украины можно было миллион раз - никто не запрещал. Но пришли рабовладельцы и пока мы всех тут не убъем, лично я готов потерпеть некоторые неудобства.
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28.11.2023 21:31 Ответить
Эта песня хороша, начинай сначала. Тебе от Ивана Грозного, или откуда начинать? Каждому событию, что ни будь предшествует. Война была. Мировая. Подразрушились все европейские империи. Оголодали, обветшали. А там за океаном, нормально так всё было. Спокойно, солнышко светит, воробьи чирикают, пшеница колосится. И стали после войны все денег просить у американцев. На восстановление разрушенного. Ну они и стали всех финансировать. В долг. Бери, но вернёшь с процентами и свой золотой запас давай к нам говорят тащи в качестве залога. Взвесили они золото и назначили за него цену 35$ за тройскую унцию. И стало у них долларов видимо не видимо. Там по Европам Де Голи репу почесали, и говорят всё, забирайте ваши доллары, возвращайте наши доллары, а они говорят, нет. Жалко нам не хотим его отдавать. И стало так как стало. Только золото уже не по 35 а по 2000$ за ту же унцию. И весь мир попал в наезженную колею. Че то мне уже надоело эту историю пересказывать. Конкуренция, это конечно хорошо, она двигатель прогресса, а вот если чужие газопроводы взорвать, то ещё лучше. Так, нет? Мне кажется, Конкуренция должна быть честная. Ну это я так думаю, а ты если хочешь, можешь и потерпеть некоторые неудобства.
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28.11.2023 22:11 Ответить
возвращайте наше золото
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28.11.2023 22:13 Ответить
Доброе утро. Я тут сам себя перечитал, стало стыдно за свой хамский тон. Извини, как то оно само так получается от азартного напора. Отвечу, повежливее. Погонщика с плетью не было, когда ВВП Америки составляло львиную долю. Половину от мировой или больше. Но сейчас и третий мир и такие монстры как Китай и Индия по суммарному производству давно и на много превысили производство производимой в штатах продукции. А печатный станок по прежнему стоит в традиционном месте. Это исторически сложившаяся ситуация тормозит развитие других стран и обогащает США, которые пользуясь таким преимуществом, обдирают весь мир и не хотят что бы такая лафа для них закончилась. Пример тебе привёл Бурундии с бананами. Для них выход мирового товарообмена из доллара смерти подобен. Каддафи таки убили за создание золотого африканского нефтяного динара. Они откровенно говорят, что надо сдержать экономическое развитие Китая и даже России с ВВП меньше чем 2% от мирового и то боятся, что это будет последней каплей на весах ихнего благополучия. Наоборот они стараются ни в коем случае не допустить возможности ведения мировой торговли на ихнем юане. Устраивают торговую войну, принуждают повысить курс юаня, что бы у них не было торговых преимуществ. Разве это не погонщик с плетью? Что плохого для мира сделал Китай, что его надо тормозить?
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29.11.2023 05:13 Ответить
А Ви знаєте, чому ?США допомогу Україні затиснули? Виявляється вчора вартість золота на нью-йоркській біржі Comex досягла найвищого рівня за всю історію, 2100 $. Це дуже погано для США. Долар для світу стає непривабливим У листопаді агентство Moody's погіршило прогноз рейтингу США зі стабільного до негативного. Нагромадження американського держборгу, до 33,5 трильйона доларів, арешт доларових резервів росії, підриває довіру до американської валюти. Це кінець гегемонії США.
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06.12.2023 04:58 Ответить
там он зверху новина як українські компанії продають рф запчастини до гелікоптерів. Але ж це інакше. Європа має від всього відмовитися а ми самі будемо торгувати
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27.11.2023 22:04 Ответить
 
 