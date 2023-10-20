Индия отказалась платить в юанях за российскую нефть, - Bloomberg
Индия отвергает требование российских поставщиков нефти, желающих оплаты за нефть в юанях.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что это связано с нарастающей напряженностью в отношениях между Индией и Китаем.
"По словам высокопоставленного индийского чиновника, непосредственно участвовавшего в переговорах, и другого высокопоставленного сотрудника государственного нефтеперерабатывающего завода, некоторые российские поставщики нефти требуют оплаты в юанях", – говорится в материале.
По их словам, правительство премьер-министра Нарендры Моди не согласится на эти просьбы. Около 70% нефтеперерабатывающих заводов Индии принадлежат государству, а это значит, что им придется выполнять платежные инструкции Министерства финансов.
Индийская нефтяная корпорация, крупнейший государственный нефтеперерабатывающий завод, в прошлом платила юанями за российскую нефть, хотя с тех пор правительство запретило это делать.
Издание пишет, что в России есть избыточное количество индийских рупий, которые она изо всех сил пытается использовать. В то же время, ее спрос на юани резко вырос в прошлом году, поскольку экономика становится все более зависимой от импорта Китая.
Российские предприятия проводят большую часть своей торговли в юанях, причем китайская валюта в этом году заменила доллар как наиболее торгуемую валюту в России.
Индийские нефтепереработчики в большинстве своем платят за импорт российской нефти в дирхамах (валюте Объединенных Арабских Эмиратов), американских долларах и небольшом количестве рупий, если цены на нефть превышают лимит в 60 долларов за баррель.
По словам высокопоставленного индийского правительственного чиновника, хотя юань иногда используется в небольших сделках, российские поставщики нефти требуют, чтобы китайская валюта была основной единицей транзакций при торговле нефтью.
багато індійського чаю!
в русских дєрєвнях народ буде ванни приймати із індійського чаю !
це, як кажуть в Індії, дві великих різниці
Нє іначє, как русо (ілі сіно) фобія затєваєцца! 😂
вони принизили Індію пропозициєю платити валютою їх заклятого ворога чайни !
дбл.!
гунни,
монголи,
манчжури...
а в перервах був китайський бардак
завоювань кочовників,
повстань,
імперіалістичного поневолення,
військових міжусобиць або
кривавих упирів типу Цинь Ши Хуанді та Мао
ось ака вона сяюча Піднебесна
а ось по темі:
Ван Гуанъи. Кока-Кола (из серии «Большая критика»). 2004. Холст, масло. Фрагмент. Источник: http://christies.com christies.com
зараз це так називається. кочовники збирались до залізно організованої купи і перли за хдобиччю.
а китайський солдат мав у кращому випадку миску рису і наскрізь корумповану верхівку - від генерала до чиновників і імператора
Индия хочет платить за нефть в рупиях. Нормальное желание.
Кацапы не хотят принимать рупии. А почему?
У Индии, только не смейтесь, есть много чего предложить на продажу (кроме чая, пусть ржут).
Начиная с обработанных алмазов, станки, текстиль, много чего, те же самые авто (для бедного покупателя). Но. Это всё продаётся за доллары. В Индии запрещены экспортные сделки в рупиях. В конце концов рупии они сами могут напечатать.
Ща у кацапа скопилось офигенное кол-во так называемой валюты, которую они не могут никуда, кроме как в Индии пристроить.
Есть проект.
За кацапские рупии в Индии настроить гостиниц и продавать своим кацапам туры. Т.е за свои деньги развивать туризм в Индии.
Вот так.
От тільки я навіть не уявляю в яку далечінь китайці пошлють кремлядів за таку пропозицію
- складеш інь та янь получиться юань
- складеш рубль та совдупію получиться рупія