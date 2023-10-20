Индия отказалась платить в юанях за российскую нефть, - Bloomberg

Индия отвергает требование российских поставщиков нефти, желающих оплаты за нефть в юанях.

Отмечается, что это связано с нарастающей напряженностью в отношениях между Индией и Китаем.

Отмечается, что это связано с нарастающей напряженностью в отношениях между Индией и Китаем.

"По словам высокопоставленного индийского чиновника, непосредственно участвовавшего в переговорах, и другого высокопоставленного сотрудника государственного нефтеперерабатывающего завода, некоторые российские поставщики нефти требуют оплаты в юанях", – говорится в материале.

По их словам, правительство премьер-министра Нарендры Моди не согласится на эти просьбы. Около 70% нефтеперерабатывающих заводов Индии принадлежат государству, а это значит, что им придется выполнять платежные инструкции Министерства финансов.

Индийская нефтяная корпорация, крупнейший государственный нефтеперерабатывающий завод, в прошлом платила юанями за российскую нефть, хотя с тех пор правительство запретило это делать.

Издание пишет, что в России есть избыточное количество индийских рупий, которые она изо всех сил пытается использовать. В то же время, ее спрос на юани резко вырос в прошлом году, поскольку экономика становится все более зависимой от импорта Китая.

Российские предприятия проводят большую часть своей торговли в юанях, причем китайская валюта в этом году заменила доллар как наиболее торгуемую валюту в России.

Индийские нефтепереработчики в большинстве своем платят за импорт российской нефти в дирхамах (валюте Объединенных Арабских Эмиратов), американских долларах и небольшом количестве рупий, если цены на нефть превышают лимит в 60 долларов за баррель.

По словам высокопоставленного индийского правительственного чиновника, хотя юань иногда используется в небольших сделках, российские поставщики нефти требуют, чтобы китайская валюта была основной единицей транзакций при торговле нефтью.