14 660 38

Индия отказалась платить в юанях за российскую нефть, - Bloomberg

нафта

Индия отвергает требование российских поставщиков нефти, желающих оплаты за нефть в юанях.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что это связано с нарастающей напряженностью в отношениях между Индией и Китаем.

"По словам высокопоставленного индийского чиновника, непосредственно участвовавшего в переговорах, и другого высокопоставленного сотрудника государственного нефтеперерабатывающего завода, некоторые российские поставщики нефти требуют оплаты в юанях", – говорится в материале.

Читайте также: Российская нефть дорожает, несмотря на ценовой потолок G7, - Bloomberg

По их словам, правительство премьер-министра Нарендры Моди не согласится на эти просьбы. Около 70% нефтеперерабатывающих заводов Индии принадлежат государству, а это значит, что им придется выполнять платежные инструкции Министерства финансов.

Индийская нефтяная корпорация, крупнейший государственный нефтеперерабатывающий завод, в прошлом платила юанями за российскую нефть, хотя с тех пор правительство запретило это делать.

Издание пишет, что в России есть избыточное количество индийских рупий, которые она изо всех сил пытается использовать. В то же время, ее спрос на юани резко вырос в прошлом году, поскольку экономика становится все более зависимой от импорта Китая.

Читайте также: Через несколько месяцев Чехия избавится от зависимости от российской нефти, - премьер Фиала

Российские предприятия проводят большую часть своей торговли в юанях, причем китайская валюта в этом году заменила доллар как наиболее торгуемую валюту в России.

Индийские нефтепереработчики в большинстве своем платят за импорт российской нефти в дирхамах (валюте Объединенных Арабских Эмиратов), американских долларах и небольшом количестве рупий, если цены на нефть превышают лимит в 60 долларов за баррель.

По словам высокопоставленного индийского правительственного чиновника, хотя юань иногда используется в небольших сделках, российские поставщики нефти требуют, чтобы китайская валюта была основной единицей транзакций при торговле нефтью.

Топ комментарии
+22
Різнокольорове скло, мушлі морські, бусинки, кацапи все приймуть.))
20.10.2023 19:58 Ответить
+21
Можна навіть сказати стисло: "Індія відмовилася платити китайським лайном за російське лайно".
20.10.2023 19:59 Ответить
+16
А що рашистан уже став провінцією Китаю?
20.10.2023 19:59 Ответить
Різнокольорове скло, мушлі морські, бусинки, кацапи все приймуть.))
20.10.2023 19:58 Ответить
чай!
багато індійського чаю!
в русских дєрєвнях народ буде ванни приймати із індійського чаю !
20.10.2023 20:05 Ответить
Чай індійський "са сланом"?
20.10.2023 20:19 Ответить
синім, чи чорним ?
це, як кажуть в Індії, дві великих різниці
20.10.2023 20:35 Ответить
Справжній слон - тільки синій!
показать весь комментарий
Можна навіть сказати стисло: "Індія відмовилася платити китайським лайном за російське лайно".
20.10.2023 19:59 Ответить
Прямо любовний трєугольнік какой-та

Нє іначє, как русо (ілі сіно) фобія затєваєцца! 😂
20.10.2023 21:46 Ответить
А що рашистан уже став провінцією Китаю?
20.10.2023 19:59 Ответить
Ну да, після поїздки недавньої "пуйла 2.0" до сюзерена.
20.10.2023 20:04 Ответить
більше того!
вони принизили Індію пропозициєю платити валютою їх заклятого ворога чайни !

дбл.!
20.10.2023 20:04 Ответить
Ну монголи завоювали і правили як в Китаї так і на кацапстані - такшо все вертається взад так як кацапи *******.
20.10.2023 20:05 Ответить
в чайні правили:

гунни,
монголи,
манчжури...
а в перервах був китайський бардак
20.10.2023 20:08 Ответить
Я б на вашому місці так не жартував - цеж стратегія китайська вониж думають на століття вперед ( правда в ці їхні задуми постійно хтось втручається - то кочівники то власне населення в повязках різних кольорів, а план все таки хороший - як ніяк попереду ше два три лярда років поки Сонце не почне рости ).
20.10.2023 20:15 Ответить
та да, китайська історія то суцільні горбушки із
завоювань кочовників,
повстань,
імперіалістичного поневолення,
військових міжусобиць або
кривавих упирів типу Цинь Ши Хуанді та Мао

ось ака вона сяюча Піднебесна

20.10.2023 20:26 Ответить
ой, пардон, то здається плакат із нашої недавньої сяючої історії
а ось по темі:
Ван Гуанъи. Кока-Кола (из серии «Большая критика»). 2004. Холст, масло. Фрагмент. Источник: http://christies.com christies.com

20.10.2023 20:33 Ответить
Завоювання Китаю кочівниками це взагалі треш якийсь - кочівників на одиницю площі живе менше ніж землеробів, відповідно китайці кочівників мали би шапками закидати - такшо або китайців завжди було менше ніж вони кажуть або вояки з них ніякі .
20.10.2023 20:35 Ответить
мотивація
зараз це так називається. кочовники збирались до залізно організованої купи і перли за хдобиччю.
а китайський солдат мав у кращому випадку миску рису і наскрізь корумповану верхівку - від генерала до чиновників і імператора
20.10.2023 20:44 Ответить
Може і так - але на першому місці корупція , недарма в Китаї є памятник корупції довжиною тисячі кілометрів . До речі - римляни би швидше і дешевше би стіну такої довжини побудували .
20.10.2023 20:52 Ответить
Тюрки, кідані, чжурчжені, тангути, монголи, манчжури...
20.10.2023 22:07 Ответить
це зрада чи вже перемога? рупії рулять
20.10.2023 20:02 Ответить
Видите ли, Максім.
Индия хочет платить за нефть в рупиях. Нормальное желание.
Кацапы не хотят принимать рупии. А почему?
У Индии, только не смейтесь, есть много чего предложить на продажу (кроме чая, пусть ржут).
Начиная с обработанных алмазов, станки, текстиль, много чего, те же самые авто (для бедного покупателя). Но. Это всё продаётся за доллары. В Индии запрещены экспортные сделки в рупиях. В конце концов рупии они сами могут напечатать.
Ща у кацапа скопилось офигенное кол-во так называемой валюты, которую они не могут никуда, кроме как в Индии пристроить.
Есть проект.
За кацапские рупии в Индии настроить гостиниц и продавать своим кацапам туры. Т.е за свои деньги развивать туризм в Индии.
Вот так.
20.10.2023 21:20 Ответить
Все ви вірно кажете пане,навіть нема чого добавити
20.10.2023 21:35 Ответить
Дякую.
20.10.2023 21:47 Ответить
Заплати мне, заплати! Заплати мне, ради Бога...
20.10.2023 20:05 Ответить
Дедоларизатори! Хіхіхі
20.10.2023 20:06 Ответить
Это все притворство. Доллар выгоден ресурсным и экспортным экономикам вроде Китая и рашки. Они сами это прекрасно понимают.
20.10.2023 20:06 Ответить
могут покупать чай, рис, куркуму. Я знаю ну может слонов, и красить их в розовый
20.10.2023 20:09 Ответить
Рис врядли, с миллиардным населением...
20.10.2023 20:17 Ответить
Прежде всего - лекарства, чай, кофе, специи.
20.10.2023 22:08 Ответить
Индия предложила дикарям прекрасную альтернативу - оплату бусами, зеркальцами и ракушками.
20.10.2023 20:16 Ответить
дійсно,),--100 рупій за бочку!,),--------Чудова пропозиція!,),
20.10.2023 20:26 Ответить
То най кремляді запропонують Пекіну купити у Нью-Делі мільярд рупій за юані. Тоді у Індії буде валюта для розрахунку з московитами.
От тільки я навіть не уявляю в яку далечінь китайці пошлють кремлядів за таку пропозицію
20.10.2023 20:27 Ответить
западло
20.10.2023 20:31 Ответить
як казав алладін :
- складеш інь та янь получиться юань
- складеш рубль та совдупію получиться рупія
20.10.2023 20:45 Ответить
20.10.2023 20:52 Ответить
Читав, що Індія вже заплатила Кацапії стільки тих рупій, що вже чи не 10 млрд. дол. США назбиралось. Але бажаючих брати рупії в Кацапів не спостерігається ні по якому курсу.
20.10.2023 22:24 Ответить
Пропоную компроміс-нехай розплачуються в білоруських зайчиках
21.10.2023 05:29 Ответить
 
 