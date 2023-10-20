УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3868 відвідувачів онлайн
Новини
14 660 38

Індія відмовилася платити в юанях за російську нафту, - Bloomberg

нафта

Індія відкидає вимогу російських постачальників нафти, які хочуть оплати за нафту в юанях.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що це пов'язано з напруженістю у відносинах між Індією та Китаєм, яка продовжує наростати.

"За словами високопоставленого індійського чиновника, який безпосередньо брав участь у переговорах, та іншого високопоставленого співробітника державного нафтопереробного заводу, деякі російські постачальники нафти вимагають оплати в юанях", - йдеться в матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вартість доставки російської нафти морем підскочила на 50% після санкцій США, – Reuters

За їхніми словами, уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді не погодиться на ці прохання. Майже 70% нафтопереробних заводів Індії належать державі, а це означає, що їм доведеться виконувати платіжні інструкції Міністерства фінансів.

Індійська нафтова корпорація, найбільший державний нафтопереробний завод, у минулому платила юанями за російську нафту, хоча відтоді уряд заборонив це робити.

Видання пише, що у Росії є надлишкова кількість індійських рупій, які вона щосили намагається використовувати. Водночас її попит на юані різко зріс торік, оскільки економіка стає все більш залежною від імпорту Китаю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За кілька місяців Чехія позбудеться залежності від російської нафти, - прем’єр Фіала

Російські підприємства проводять більшу частину своєї торгівлі в юанях, причому китайська валюта цього року замінила долар як валюту, що торгується найбільше в Росії.

Індійські нафтопереробники здебільшого платять за імпорт російської нафти в дирхамах (валюті Об'єднаних Арабських Еміратів), американських доларах і невеликій кількості рупій, якщо ціни на нафту перевищують ліміт у 60 доларів за барель.

За словами високопоставленого індійського урядового чиновника, хоча юань іноді використовують у невеликих угодах, російські постачальники нафти вимагають, щоб китайська валюта була основною одиницею транзакцій під час торгівлі нафтою.

Автор: 

Індія (737) нафта (5751) росія (67259)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Різнокольорове скло, мушлі морські, бусинки, кацапи все приймуть.))
показати весь коментар
20.10.2023 19:58 Відповісти
+21
Можна навіть сказати стисло: "Індія відмовилася платити китайським лайном за російське лайно".
показати весь коментар
20.10.2023 19:59 Відповісти
+16
А що рашистан уже став провінцією Китаю?
показати весь коментар
20.10.2023 19:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Різнокольорове скло, мушлі морські, бусинки, кацапи все приймуть.))
показати весь коментар
20.10.2023 19:58 Відповісти
чай!
багато індійського чаю!
в русских дєрєвнях народ буде ванни приймати із індійського чаю !
показати весь коментар
20.10.2023 20:05 Відповісти
Чай індійський "са сланом"?
показати весь коментар
20.10.2023 20:19 Відповісти
синім, чи чорним ?
це, як кажуть в Індії, дві великих різниці
показати весь коментар
20.10.2023 20:35 Відповісти
Справжній слон - тільки синій!
показати весь коментар
20.10.2023 21:11 Відповісти
Можна навіть сказати стисло: "Індія відмовилася платити китайським лайном за російське лайно".
показати весь коментар
20.10.2023 19:59 Відповісти
Прямо любовний трєугольнік какой-та

Нє іначє, как русо (ілі сіно) фобія затєваєцца! 😂
показати весь коментар
20.10.2023 21:46 Відповісти
А що рашистан уже став провінцією Китаю?
показати весь коментар
20.10.2023 19:59 Відповісти
Ну да, після поїздки недавньої "пуйла 2.0" до сюзерена.
показати весь коментар
20.10.2023 20:04 Відповісти
більше того!
вони принизили Індію пропозициєю платити валютою їх заклятого ворога чайни !

дбл.!
показати весь коментар
20.10.2023 20:04 Відповісти
Ну монголи завоювали і правили як в Китаї так і на кацапстані - такшо все вертається взад так як кацапи *******.
показати весь коментар
20.10.2023 20:05 Відповісти
в чайні правили:

гунни,
монголи,
манчжури...
а в перервах був китайський бардак
показати весь коментар
20.10.2023 20:08 Відповісти
Я б на вашому місці так не жартував - цеж стратегія китайська вониж думають на століття вперед ( правда в ці їхні задуми постійно хтось втручається - то кочівники то власне населення в повязках різних кольорів, а план все таки хороший - як ніяк попереду ше два три лярда років поки Сонце не почне рости ).
показати весь коментар
20.10.2023 20:15 Відповісти
та да, китайська історія то суцільні горбушки із
завоювань кочовників,
повстань,
імперіалістичного поневолення,
військових міжусобиць або
кривавих упирів типу Цинь Ши Хуанді та Мао

ось ака вона сяюча Піднебесна

показати весь коментар
20.10.2023 20:26 Відповісти
ой, пардон, то здається плакат із нашої недавньої сяючої історії
а ось по темі:
Ван Гуанъи. Кока-Кола (из серии «Большая критика»). 2004. Холст, масло. Фрагмент. Источник: http://christies.com christies.com

показати весь коментар
20.10.2023 20:33 Відповісти
Завоювання Китаю кочівниками це взагалі треш якийсь - кочівників на одиницю площі живе менше ніж землеробів, відповідно китайці кочівників мали би шапками закидати - такшо або китайців завжди було менше ніж вони кажуть або вояки з них ніякі .
показати весь коментар
20.10.2023 20:35 Відповісти
мотивація
зараз це так називається. кочовники збирались до залізно організованої купи і перли за хдобиччю.
а китайський солдат мав у кращому випадку миску рису і наскрізь корумповану верхівку - від генерала до чиновників і імператора
показати весь коментар
20.10.2023 20:44 Відповісти
Може і так - але на першому місці корупція , недарма в Китаї є памятник корупції довжиною тисячі кілометрів . До речі - римляни би швидше і дешевше би стіну такої довжини побудували .
показати весь коментар
20.10.2023 20:52 Відповісти
Тюрки, кідані, чжурчжені, тангути, монголи, манчжури...
показати весь коментар
20.10.2023 22:07 Відповісти
це зрада чи вже перемога? рупії рулять
показати весь коментар
20.10.2023 20:02 Відповісти
Видите ли, Максім.
Индия хочет платить за нефть в рупиях. Нормальное желание.
Кацапы не хотят принимать рупии. А почему?
У Индии, только не смейтесь, есть много чего предложить на продажу (кроме чая, пусть ржут).
Начиная с обработанных алмазов, станки, текстиль, много чего, те же самые авто (для бедного покупателя). Но. Это всё продаётся за доллары. В Индии запрещены экспортные сделки в рупиях. В конце концов рупии они сами могут напечатать.
Ща у кацапа скопилось офигенное кол-во так называемой валюты, которую они не могут никуда, кроме как в Индии пристроить.
Есть проект.
За кацапские рупии в Индии настроить гостиниц и продавать своим кацапам туры. Т.е за свои деньги развивать туризм в Индии.
Вот так.
показати весь коментар
20.10.2023 21:20 Відповісти
Все ви вірно кажете пане,навіть нема чого добавити
показати весь коментар
20.10.2023 21:35 Відповісти
Дякую.
показати весь коментар
20.10.2023 21:47 Відповісти
Заплати мне, заплати! Заплати мне, ради Бога...
показати весь коментар
20.10.2023 20:05 Відповісти
Дедоларизатори! Хіхіхі
показати весь коментар
20.10.2023 20:06 Відповісти
Это все притворство. Доллар выгоден ресурсным и экспортным экономикам вроде Китая и рашки. Они сами это прекрасно понимают.
показати весь коментар
20.10.2023 20:06 Відповісти
могут покупать чай, рис, куркуму. Я знаю ну может слонов, и красить их в розовый
показати весь коментар
20.10.2023 20:09 Відповісти
Рис врядли, с миллиардным населением...
показати весь коментар
20.10.2023 20:17 Відповісти
Прежде всего - лекарства, чай, кофе, специи.
показати весь коментар
20.10.2023 22:08 Відповісти
Индия предложила дикарям прекрасную альтернативу - оплату бусами, зеркальцами и ракушками.
показати весь коментар
20.10.2023 20:16 Відповісти
дійсно,),--100 рупій за бочку!,),--------Чудова пропозиція!,),
показати весь коментар
20.10.2023 20:26 Відповісти
То най кремляді запропонують Пекіну купити у Нью-Делі мільярд рупій за юані. Тоді у Індії буде валюта для розрахунку з московитами.
От тільки я навіть не уявляю в яку далечінь китайці пошлють кремлядів за таку пропозицію
показати весь коментар
20.10.2023 20:27 Відповісти
западло
показати весь коментар
20.10.2023 20:31 Відповісти
як казав алладін :
- складеш інь та янь получиться юань
- складеш рубль та совдупію получиться рупія
показати весь коментар
20.10.2023 20:45 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 20:52 Відповісти
Читав, що Індія вже заплатила Кацапії стільки тих рупій, що вже чи не 10 млрд. дол. США назбиралось. Але бажаючих брати рупії в Кацапів не спостерігається ні по якому курсу.
показати весь коментар
20.10.2023 22:24 Відповісти
Пропоную компроміс-нехай розплачуються в білоруських зайчиках
показати весь коментар
21.10.2023 05:29 Відповісти
 
 