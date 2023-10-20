Індія відмовилася платити в юанях за російську нафту, - Bloomberg
Індія відкидає вимогу російських постачальників нафти, які хочуть оплати за нафту в юанях.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Зазначається, що це пов'язано з напруженістю у відносинах між Індією та Китаєм, яка продовжує наростати.
"За словами високопоставленого індійського чиновника, який безпосередньо брав участь у переговорах, та іншого високопоставленого співробітника державного нафтопереробного заводу, деякі російські постачальники нафти вимагають оплати в юанях", - йдеться в матеріалі.
За їхніми словами, уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді не погодиться на ці прохання. Майже 70% нафтопереробних заводів Індії належать державі, а це означає, що їм доведеться виконувати платіжні інструкції Міністерства фінансів.
Індійська нафтова корпорація, найбільший державний нафтопереробний завод, у минулому платила юанями за російську нафту, хоча відтоді уряд заборонив це робити.
Видання пише, що у Росії є надлишкова кількість індійських рупій, які вона щосили намагається використовувати. Водночас її попит на юані різко зріс торік, оскільки економіка стає все більш залежною від імпорту Китаю.
Російські підприємства проводять більшу частину своєї торгівлі в юанях, причому китайська валюта цього року замінила долар як валюту, що торгується найбільше в Росії.
Індійські нафтопереробники здебільшого платять за імпорт російської нафти в дирхамах (валюті Об'єднаних Арабських Еміратів), американських доларах і невеликій кількості рупій, якщо ціни на нафту перевищують ліміт у 60 доларів за барель.
За словами високопоставленого індійського урядового чиновника, хоча юань іноді використовують у невеликих угодах, російські постачальники нафти вимагають, щоб китайська валюта була основною одиницею транзакцій під час торгівлі нафтою.
Индия хочет платить за нефть в рупиях. Нормальное желание.
Кацапы не хотят принимать рупии. А почему?
У Индии, только не смейтесь, есть много чего предложить на продажу (кроме чая, пусть ржут).
Начиная с обработанных алмазов, станки, текстиль, много чего, те же самые авто (для бедного покупателя). Но. Это всё продаётся за доллары. В Индии запрещены экспортные сделки в рупиях. В конце концов рупии они сами могут напечатать.
Ща у кацапа скопилось офигенное кол-во так называемой валюты, которую они не могут никуда, кроме как в Индии пристроить.
Есть проект.
За кацапские рупии в Индии настроить гостиниц и продавать своим кацапам туры. Т.е за свои деньги развивать туризм в Индии.
Вот так.
