Оператори "Армії дронів" упродовж тижня знищили 150 окупантів та 149 одиниць ворожої техніки, - Федоров

Оператори "Армії дронів" із 20 до 27 листопада 2023 року знищили 150 окупантів та 149 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Ударні роти БпЛА продовжують завдавати ворогу втрат. Лише за минулий тиждень уражено 149 одиниць техніки. Це 36 танків, 37 броньованих машин, 20 гармат та багато іншого "брухту", який не зможе їздити нашими територіями", - ідеться в повідомленні.

Також, як видно з інфографіки, знищено 12 САУ, 4 складів бкм / палива та 3 ППО.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

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Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.