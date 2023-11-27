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Новини Війна
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Оператори "Армії дронів" упродовж тижня знищили 150 окупантів та 149 одиниць ворожої техніки, - Федоров

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Оператори "Армії дронів" із 20 до 27 листопада 2023 року знищили 150 окупантів та 149 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Ударні роти БпЛА продовжують завдавати ворогу втрат. Лише за минулий тиждень уражено 149 одиниць техніки. Це 36 танків, 37 броньованих машин, 20 гармат та багато іншого "брухту", який не зможе їздити нашими територіями", - ідеться в повідомленні.

Оператори Армії дронів упродовж тижня знищили 150 окупантів та 149 одиниць ворожої техніки, - Федоров 01

Також, як видно з інфографіки, знищено 12 САУ, 4 складів бкм / палива та 3 ППО.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

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Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

Автор: 

ліквідація (3843) знищення (7114) Армія дронів (65)


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Топ коментарі
+8
Интересное кино!
Я с первого дня войны перевожу деньги военным и волонтерам
Мне не пришло в голову написать
С моей помощью уничтожено стока всего!!!?
А Федорову запросто
А может Федоров ответит Дейнеге?
Где деньги, Зин?
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27.11.2023 18:51
+7
А ці ударні дрони військовим дала держава, чи волонтери? Якщо волонтери, то про ці успіхи мають повідомляти військові, або волонтери. Федоров хай повідомить, чому до цього часу не випускають на наших заводах тисячі ударних та інших безпілотників та дронів. На чужому не потрібно піаритися.
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27.11.2023 18:52
+6
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27.11.2023 19:03
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***,а ти яке відношення маєшь є--банашка
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27.11.2023 18:49 Відповісти
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27.11.2023 19:03 Відповісти
А до чого тут міністр -АААА Сємьон-=Сємьонич!!! Це ж член СТАВКИ комендантів
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27.11.2023 20:25 Відповісти
Интересное кино!
Я с первого дня войны перевожу деньги военным и волонтерам
Мне не пришло в голову написать
С моей помощью уничтожено стока всего!!!?
А Федорову запросто
А может Федоров ответит Дейнеге?
Где деньги, Зин?
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27.11.2023 18:51 Відповісти
А ці ударні дрони військовим дала держава, чи волонтери? Якщо волонтери, то про ці успіхи мають повідомляти військові, або волонтери. Федоров хай повідомить, чому до цього часу не випускають на наших заводах тисячі ударних та інших безпілотників та дронів. На чужому не потрібно піаритися.
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27.11.2023 18:52 Відповісти
Интересно, за чей счет снят фильм? И сколько можно было бы дронов на эти деньги купить...
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27.11.2023 18:53 Відповісти
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27.11.2023 18:54 Відповісти
Краще помовчав би цей федоров базіка і піарщик. Бо в той час його підлеглі крадуть з бюджету міліони.
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27.11.2023 18:58 Відповісти
рєзніков теж не знав про яйці по 17.......
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27.11.2023 19:01 Відповісти
Пидаров о *********** и пидронотации. Где ты, мавик такой был когда Притула и другие волонтеры создававли армию дронов? Хотя о чем с тобой говорить... Твое достижение лишь "Дія", от которой нет толка. Того толка, который ты обещал. Вот и все, Вася, и не примазывайся. Оцифровуй зеледента, тебе это пригодится, когда клован исчезнет (хотя ума не прилагаю куда этот гундосик сможет попробовать убежать).
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27.11.2023 19:18 Відповісти
Русня почала встановлювати на свою техніку новий комплекс РЕБ "Волнорез". Він призначений для протидії FPV-дронам:

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27.11.2023 23:45 Відповісти
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27.11.2023 23:48 Відповісти
 
 