Безпілотник атакував двох росіян, які зачаїлися у напівзнищеній споруді. ВIДЕО
Оператор дрона 47-ої окремої механізованої бригади "Магура" атакував безпілотником двох окупантів, які заховались у зруйнованій споруді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+15 Gary Grant
показати весь коментар27.11.2023 16:40
+13 Сергей Сергей #530107
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+7 Yuriy Karnaushenko
показати весь коментар27.11.2023 16:49
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