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Безпілотник атакував двох росіян, які зачаїлися у напівзнищеній споруді. ВIДЕО

Оператор дрона 47-ої окремої механізованої бригади "Магура" атакував безпілотником двох окупантів, які заховались у зруйнованій споруді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Бійці зібрали на купу захисні шоломи окупантів на захопленій позиції: "Де голови, думаю, не важко здогадатися". ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3911) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+15
В пачці пельменів для їх самок.
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27.11.2023 16:40
+13
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27.11.2023 17:05
+7
Восхіхітітєльно!
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27.11.2023 16:49
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Де кишки? 🤔
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27.11.2023 16:38 Відповісти
В пачці пельменів для їх самок.
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27.11.2023 16:40 Відповісти
Восхіхітітєльно!
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27.11.2023 16:49 Відповісти
"кто не спрятался - я не виноват"...........
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27.11.2023 16:50 Відповісти
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27.11.2023 17:05 Відповісти
бойовий комар-гедзь прилетів
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27.11.2023 17:38 Відповісти
Пацаны так увлеченно пи@дели за жизнь под сигаретку, и тут сюрприз. Так и не успели обсудить, кто в каком районе Киева квартиру будет покупать. Что ж, видно, не судьба.
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27.11.2023 18:33 Відповісти
"- Друг, оставь покурить! - А в ответ - тишина:
Он вчера не вернулся из боя."
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28.11.2023 05:43 Відповісти
Досить вже тут зе-пропаганду проводить.
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28.11.2023 08:13 Відповісти
джага-джага!"!!
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27.11.2023 19:02 Відповісти
- Прикурити просили? Держіть!
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27.11.2023 19:10 Відповісти
Здається ті чорти здохли. Туди їм і дорога.
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27.11.2023 19:28 Відповісти
Ой - який-би мій дід покійний був задоволений такою роботою! Він же в мене, до поранення у 1943-му, воював радистом у розвідгрупі Їм-би тоді таку зброю! Він-би точно став оператором дронів!
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27.11.2023 20:37 Відповісти
И сейчас бы от Испании и до Пацифика был бы сплошной саавецькый сааюз... Издалека вы зашел, таавариСЧ.
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28.11.2023 08:11 Відповісти
зачаїлися. але чаю не попили. кєрогаз бумкнув ))))
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27.11.2023 21:36 Відповісти
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28.11.2023 01:40 Відповісти
"Ніби вже майже зима, а комарі літають"-подумав москаль...і це була остання його думка
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28.11.2023 06:05 Відповісти
 
 