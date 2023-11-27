Бійці зібрали на купу захисні шоломи окупантів на захопленій позиції: "Де голови, думаю, не важко здогадатися". ВIДЕО

Українські воїни зібрали на купу захисні шоломи окупантів, які були ліквідовані під час захоплення ворожої позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно п'ять шоломів. Один із них має досить символічний напис - Дохлый. Ймовірно, це позивний окупанта.

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