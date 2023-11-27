Бойцы собрали на кучу защитные шлемы оккупантов на захваченной позиции: "Где головы, думаю, не трудно догадаться". ВИДЕО

Украинские воины собрали на кучу защитные шлемы оккупантов, которые были ликвидированы во время захвата вражеской позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, видно пять шлемов. Одна из них имеет достаточно символическую надпись – Дохлый. Вероятно, это позывной оккупанта.

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