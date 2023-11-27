Бойцы собрали на кучу защитные шлемы оккупантов на захваченной позиции: "Где головы, думаю, не трудно догадаться". ВИДЕО
Украинские воины собрали на кучу защитные шлемы оккупантов, которые были ликвидированы во время захвата вражеской позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, видно пять шлемов. Одна из них имеет достаточно символическую надпись – Дохлый. Вероятно, это позывной оккупанта.
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+29 valentyna #410470
показать весь комментарий27.11.2023 14:24
+10 Dmytro Suprunenko
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+9 Яр Холодний
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А хто ж продає такі шоломи рашистам,рашка ж під так званими "санкціями" ?
Наші хлопці провели стрес-тести цих шоломів.Ось відео:
https://youtu.be/Ce5YHW3CkCM?si=Ls5y9UCD8cmmRapR
Доречі, "сябри" теж виготовляють арамідні волокна. Мені доводилося працювати з бяларуською арамідною продукцією ( ровінг та пульпа) - ГІВНО.
Армия России: Шлемы, Каски
ЗАЩИТНЫЙ https://forma-odezhda.com/%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ ШЛЕМ П7 (6Б7) ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ #1
Защитный https://forma-odezhda.com/%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ шлем П7 (6Б7) Вооруженных Сил России #1
ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ П7 (6Б7) ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ #2
Защитный тканевополимерный шлем П7 (6Б7) Вооруженных Сил России
Шлем общевойсковой, первого поколения. Изготавливается из композита на основе комбинации арамидных тканей и пленочного полимерного связующего. Шлем является первым серийным образцом, выплняемым из альтернативного броневой стали материала, что позволило при снижении его массы добиться более высоких защитных свойств. Согласно https://forma-odezhda.com/encyclopedia/gost-r-50744-95-broneodezhda/ ГОСТ Р 50744-95 , используемого для классификации бронестойкости бронежилетов (!), уровень защиты данного https://forma-odezhda.com/%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ шлема соответствует 1-му классу, что позволяет выдерживать ему прямые попадания 9-мм пули пистолета Макарова (ПМ) с пяти метров.
Работы над созданием https://forma-odezhda.com/%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ шлема были начаты во 2-й половине 90-х годов, официально принят на вооружение Вооруженных Сил Российской Федерации в 2002 году. Изначально являясь общевойсковой моделью приоритетно поступал на снабжение подразделений повышенной готовности. В ходе производства https://forma-odezhda.com/%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ шлема на мощностях предприятия Армоком были освоены модификации 6Б7-1 и 6Б7-1М. Разработчик https://forma-odezhda.com/%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ шлема - НИИ Стали, освоил массовое производство базовой модели шлема -6Б7.
ПАРАМЕТРЫ:
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ШЛЕМ СШ-68М ВС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Общевойсковой модернизированный шлем СШ-68М ВС Российской Федерации
Шлем СШ-68М является дальнейшим развитием обычного общеармейского стального шлема СШ-68, производившегося с 68-го года и имевшего в войсках прозвища "гэдээрка" - из-за характерной конусной формы, схожей со шлемом NVA модели 56-го года, и " https://forma-odezhda.com/encyclopedia/afganka/ афганка " - по причине тех же широких полей, которые, как считалось, защищали от сыплющегося за ворот верхней одежды афганского песка.
В конце 80-х, начале 90-х годах, всё большую популярность обретали арамидные материалы, с применением которых всё активнее экспериментировал один из основных разработчиков защитных средств - НИИ Стали. К то му времени НИИ Стали уже имел в своем активе пример удачного комбинирования метала и арамидов - шлем К6-3 а затем и Алтын, поэтому было принято решение произвести таким же методом модернизацию стального шлема СШ-68, на тот момент уже ветерана рынка отечественных защитных шлемов. Причин для такого шага было несколько, и одна из них - очевидное сокращение средств на изготовление защитных шлемов, при общем поднятии класса защиты до современных требований.
В основе шлема остается всё тот же СШ-68, но изнутри по всей площади шлема крепится подпор из комбинации арамидных тканей и полимерных связующих. По срезу шлема крепится специальная, легко узнаваемая по другим шлемам НИИ Стали, снижающая травматичность кайма из того же арамида. Купол шлема снаружи окрашивается современными красками либо однотонных, либо камуфляжных расцветок. Также шлем часто комплектуется текстильными чехлами камуфляжных расцветок.
Подтулейное устройство, как и подбородочный https://forma-odezhda.com/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8/ ремень , каких либо изменений не претерпели и практически остались в неизменном виде, за исключением крепежных инструментов - теперь вместо прежних клепок используются специальные болты.
На рынке в настоящий момент присутствует две модели модернизированного общеармейского шлема 6Б14- СШ-68М и СШ-68Н. Принципиальных отличий этих двух шлемов, за исключением подтулейного устройства - нет. СШ-68М поставляется в вооруженные силы, а СШ-68Н - для нужд https://forma-odezhda.com/mvd-1/ МВД .
Название https://forma-odezhda.com/%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ шлема : СШ-68М, СШ-86Н, по классификации производителя и ГРАУ МинОбороны - шлем 6Б14
Период выпуска: 2002- наше время.
Материал изготовления: комбинированный, верх - https://forma-odezhda.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C/ сталь , подбой из арамидной ткани.
Комплектность: https://forma-odezhda.com/%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ шлем , https://forma-odezhda.com/%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BB%D1%8B/ чехлы различной расцветки.
Класс защиты: 1.
Статус: производится, используется.
Производитель: НИИ Стали
Где используется: Министерсво Обороны Российской Федерации.
https://forma-odezhda.com/avtor/ Автор материала: Коллеционер шлемов из России "Енот" Андрей
ПАРАМЕТРЫ:
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРАМИДНО-КОМПОЗИТНЫЙ БРОНЕШЛЕМ 6Б7-1М ВС РОССИИ
Общевойсковой арамидно-композитный бронешлем 6Б7-1М ВС России
Общевойсковой защитный арамидно-композитный усиленный шлем «6Б7-1М» предназначен для использования в комплекте боевой экипировки в качестве средства индивидуальной бронезащиты военнослужащих СВ и https://forma-odezhda.com/vdv-1/ ВДВ России при ведении всех видов боевых действий.
Основные характеристики
Шлем обеспечивает уровень защиты головы от осколков V50 не менее 630м/с и от пуль пистолетов ПМ с 5 метров и ТТ с 50 метров. Площадь защиты шлема не менее 11,5дм2. Масса шлема не более 1,15кг.
Особенности
• состоит из корпуса и подтулейного устройства
• защитную структуру корпуса составляет дискретно-тканевый материал на основе арамидных нитей
• сохраняет защитные свойства при температуре от -50°С до +50°С
• позволяет вождение транспортных средс
Довбані асвабадітєлі.
Вони таких грошей за все життя не бачили, тому готові ризикнути.
Ну і пропаганда робить свою справу.
Ці мавпи сюди їдуть не здихати, а скосити грошенят.
Саме так їм промивають мізки.
- Білінгв
- А якщо людина розмовляє трьома мовами?
- Трилінгв.
- А якщо однією?
- Москаль.