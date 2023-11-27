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Бойцы собрали на кучу защитные шлемы оккупантов на захваченной позиции: "Где головы, думаю, не трудно догадаться". ВИДЕО

Украинские воины собрали на кучу защитные шлемы оккупантов, которые были ликвидированы во время захвата вражеской позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, видно пять шлемов. Одна из них имеет достаточно символическую надпись – Дохлый. Вероятно, это позывной оккупанта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант-наркоман медленно идет по полевой дороге под обстрелом, а затем стреляет себе в руку из автомата. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

армия РФ (19188) уничтожение (6904)


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Топ комментарии
+29
Ну просто "джентльмени удачі ",косой,дохлий і інші
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27.11.2023 14:24
+10
и это они нас называли кастрюлеголовыми... Бог не фраер, шутит интересно..
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27.11.2023 14:33
+9
-Як називається людина, яка розмовляє двома мовами?
- Білінгв
- А якщо людина розмовляє трьома мовами?
- Трилінгв.
- А якщо однією?
- Москаль.

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27.11.2023 15:58
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Правила форума Совет форумчан
Ну просто "джентльмени удачі ",косой,дохлий і інші
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27.11.2023 14:24 Ответить
скоріш за все штурмова группа рашистів..
А хто ж продає такі шоломи рашистам,рашка ж під так званими "санкціями" ?
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27.11.2023 14:26 Ответить
які "такі"?
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27.11.2023 14:42 Ответить
Кевларові!
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27.11.2023 15:56 Ответить
і що? до чого тут санкції?
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27.11.2023 16:15 Ответить
РОсія кевларові каски не випускає До війни закуповувала у Європі та США
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27.11.2023 16:22 Ответить
довго навчитися іх виробляти? чи закупити будь де окрім Європи чи США?
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27.11.2023 16:27 Ответить
Не знаю Поцікався у кацапів
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27.11.2023 16:33 Ответить
не думаю що кацапи невзмозі виробляти кевларові шоломи...
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27.11.2023 17:11 Ответить
Я тобі не заважаю!
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27.11.2023 17:14 Ответить
я ж до тебе навіть не звертався відпочатку, ти ж сам мені почав писати
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27.11.2023 17:18 Ответить
Ти задав питання Я пояснив Якщо тебе не влаштовує моя відповідь - твої проблеми...
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27.11.2023 17:22 Ответить
ну питання я задав не тобі, а що кевларові зрозуміло без тебе, питання було стосовно санкцій до
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27.11.2023 18:10 Ответить
Він тобі відповіді не дав - може не захотів Або ще не читав Тим більше - що воно може трактуваться двояко Я відповідь знаю Я тобі відповів
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27.11.2023 18:18 Ответить
кевларові шоломи виробляє зараз багато хто, вважаю що кацапи теж їх виробляють, в чому проблема для них? або просто купити у ірану/китаю/індії... якщо вони взмозі виробляти танки, авіцію, ракети і т.д., то до чого тут санкціїї стосовно якихось шоломів, я про це!
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27.11.2023 18:26 Ответить
Ох ти ж і "зайобистий" Я відповів уже "Амандрапапупі"
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27.11.2023 18:37 Ответить
Кевлар, це арамідне волокно. Арамідні та пара-арамідні волокна рфія випускає в великих об'ємах і також виготовляє з цих волокон шоломи.
Наші хлопці провели стрес-тести цих шоломів.Ось відео:
https://youtu.be/Ce5YHW3CkCM?si=Ls5y9UCD8cmmRapR

Доречі, "сябри" теж виготовляють арамідні волокна. Мені доводилося працювати з бяларуською арамідною продукцією ( ровінг та пульпа) - ГІВНО.
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27.11.2023 18:27 Ответить
У нас теж БПЛА випускають Тільки "штучно" та "малосерійно" Тому везуть з-за кордону Те саме може буть і у кацапів Тому пробують закуповувать - де тільки можна
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27.11.2023 18:33 Ответить
На жаль, кевларові шоломи різних модифікацій в великих промислових об'ємах рфія випускає ще з 90-х років.Ось трохи застаріла інфа:
Армия России: Шлемы, Каски

ЗАЩИТНЫЙ https://forma-odezhda.com/%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ ШЛЕМ П7 (6Б7) ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ #1



Защитный https://forma-odezhda.com/%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ шлем П7 (6Б7) Вооруженных Сил России #1














ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ П7 (6Б7) ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ #2



Защитный тканевополимерный шлем П7 (6Б7) Вооруженных Сил России
Шлем общевойсковой, первого поколения. Изготавливается из композита на основе комбинации арамидных тканей и пленочного полимерного связующего. Шлем является первым серийным образцом, выплняемым из альтернативного броневой стали материала, что позволило при снижении его массы добиться более высоких защитных свойств. Согласно https://forma-odezhda.com/encyclopedia/gost-r-50744-95-broneodezhda/ ГОСТ Р 50744-95 , используемого для классификации бронестойкости бронежилетов (!), уровень защиты данного https://forma-odezhda.com/%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ шлема соответствует 1-му классу, что позволяет выдерживать ему прямые попадания 9-мм пули пистолета Макарова (ПМ) с пяти метров.
Работы над созданием https://forma-odezhda.com/%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ шлема были начаты во 2-й половине 90-х годов, официально принят на вооружение Вооруженных Сил Российской Федерации в 2002 году. Изначально являясь общевойсковой моделью приоритетно поступал на снабжение подразделений повышенной готовности. В ходе производства https://forma-odezhda.com/%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ шлема на мощностях предприятия Армоком были освоены модификации 6Б7-1 и 6Б7-1М. Разработчик https://forma-odezhda.com/%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ шлема - НИИ Стали, освоил массовое производство базовой модели шлема -6Б7.

ПАРАМЕТРЫ:






ОБЩЕВОЙСКОВОЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ШЛЕМ СШ-68М ВС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Общевойсковой модернизированный шлем СШ-68М ВС Российской Федерации
Шлем СШ-68М является дальнейшим развитием обычного общеармейского стального шлема СШ-68, производившегося с 68-го года и имевшего в войсках прозвища "гэдээрка" - из-за характерной конусной формы, схожей со шлемом NVA модели 56-го года, и " https://forma-odezhda.com/encyclopedia/afganka/ афганка " - по причине тех же широких полей, которые, как считалось, защищали от сыплющегося за ворот верхней одежды афганского песка.
В конце 80-х, начале 90-х годах, всё большую популярность обретали арамидные материалы, с применением которых всё активнее экспериментировал один из основных разработчиков защитных средств - НИИ Стали. К то му времени НИИ Стали уже имел в своем активе пример удачного комбинирования метала и арамидов - шлем К6-3 а затем и Алтын, поэтому было принято решение произвести таким же методом модернизацию стального шлема СШ-68, на тот момент уже ветерана рынка отечественных защитных шлемов. Причин для такого шага было несколько, и одна из них - очевидное сокращение средств на изготовление защитных шлемов, при общем поднятии класса защиты до современных требований.
В основе шлема остается всё тот же СШ-68, но изнутри по всей площади шлема крепится подпор из комбинации арамидных тканей и полимерных связующих. По срезу шлема крепится специальная, легко узнаваемая по другим шлемам НИИ Стали, снижающая травматичность кайма из того же арамида. Купол шлема снаружи окрашивается современными красками либо однотонных, либо камуфляжных расцветок. Также шлем часто комплектуется текстильными чехлами камуфляжных расцветок.
Подтулейное устройство, как и подбородочный https://forma-odezhda.com/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8/ ремень , каких либо изменений не претерпели и практически остались в неизменном виде, за исключением крепежных инструментов - теперь вместо прежних клепок используются специальные болты.
На рынке в настоящий момент присутствует две модели модернизированного общеармейского шлема 6Б14- СШ-68М и СШ-68Н. Принципиальных отличий этих двух шлемов, за исключением подтулейного устройства - нет. СШ-68М поставляется в вооруженные силы, а СШ-68Н - для нужд https://forma-odezhda.com/mvd-1/ МВД .
Название https://forma-odezhda.com/%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ шлема : СШ-68М, СШ-86Н, по классификации производителя и ГРАУ МинОбороны - шлем 6Б14
Период выпуска: 2002- наше время.
Материал изготовления: комбинированный, верх - https://forma-odezhda.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C/ сталь , подбой из арамидной ткани.
Комплектность: https://forma-odezhda.com/%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ шлем , https://forma-odezhda.com/%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BB%D1%8B/ чехлы различной расцветки.
Класс защиты: 1.
Статус: производится, используется.
Производитель: НИИ Стали
Где используется: Министерсво Обороны Российской Федерации.
https://forma-odezhda.com/avtor/ Автор материала: Коллеционер шлемов из России "Енот" Андрей

ПАРАМЕТРЫ:












ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРАМИДНО-КОМПОЗИТНЫЙ БРОНЕШЛЕМ 6Б7-1М ВС РОССИИ



Общевойсковой арамидно-композитный бронешлем 6Б7-1М ВС России
Общевойсковой защитный арамидно-композитный усиленный шлем «6Б7-1М» предназначен для использования в комплекте боевой экипировки в качестве средства индивидуальной бронезащиты военнослужащих СВ и https://forma-odezhda.com/vdv-1/ ВДВ России при ведении всех видов боевых действий.
Основные характеристики
Шлем обеспечивает уровень защиты головы от осколков V50 не менее 630м/с и от пуль пистолетов ПМ с 5 метров и ТТ с 50 метров. Площадь защиты шлема не менее 11,5дм2. Масса шлема не более 1,15кг.
Особенности
• состоит из корпуса и подтулейного устройства
• защитную структуру корпуса составляет дискретно-тканевый материал на основе арамидных нитей
• сохраняет защитные свойства при температуре от -50°С до +50°С
• позволяет вождение транспортных средс
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27.11.2023 18:41 Ответить
Ага! Саме тому більше половини кацапів ще на Поліссі у сталевих "казанках" ходили
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27.11.2023 18:57 Ответить
Так вони утилізують всілякий мотлох типу "вітязєй" бамбаса, в одностроях 40-х років минулого століття "мосінками" в сталевих шоломах.
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27.11.2023 19:07 Ответить
Одне другому не заважає Знайомй єгер з такого "казанка" годує собаку
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27.11.2023 19:11 Ответить
https://tsn.ua/zbroya/yakiy-vintazh-stari-avtomati-kulemeti-maksim-bronepoyizd-zbroya-z-yakoyi-nas-vbivaye-druga-armiya-svitu-2024842.html
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27.11.2023 19:12 Ответить
китайська комунстична партія продає, досвід якої так вихваляла істота на прізвисько "хламідія"... аккурат напередодні кацапської навали...
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27.11.2023 14:44 Ответить
Непогані каски! Нам згодяться!
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27.11.2023 15:59 Ответить
Шакали кацапськи.
Довбані асвабадітєлі.
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27.11.2023 14:32 Ответить
и это они нас называли кастрюлеголовыми... Бог не фраер, шутит интересно..
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27.11.2023 14:33 Ответить
розуміють, що скоріше за все їх вб"ють, але все одно лізуть. Невже на рашці настільки гірше жити ніж здохнути в Україні?
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27.11.2023 14:36 Ответить
В кацапії повно депресивних регіонів, де роботу знайти практично не можливо тому для місцевих аборигенів, контрактна служба це просто джекпот.
Вони таких грошей за все життя не бачили, тому готові ризикнути.
Ну і пропаганда робить свою справу.
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27.11.2023 14:44 Ответить
так і є. Але, все одно - погано жити ж краще ніж "гарно" здохнути, і навіть не бути похованим(
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27.11.2023 14:50 Ответить
Тому і працює пропаганда.
Ці мавпи сюди їдуть не здихати, а скосити грошенят.
Саме так їм промивають мізки.
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27.11.2023 14:58 Ответить
Шлемы-ушанки. Деды ваевали!!! Можем павтарить!!! На Берлин!!!
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27.11.2023 14:44 Ответить
гарний перфоманс
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27.11.2023 14:57 Ответить
Ну если дохлый значит дохлый.
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27.11.2023 15:01 Ответить
"Касочки, а де голови ..." - геніально !!
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27.11.2023 15:03 Ответить
Помню кум с Донецка писал в 14 году: на квартале теперь новая власть , Витя-сопля и Колян-окурок поступили в наротную милицию днр и теперь ходят по улицам с автоматами
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27.11.2023 15:34 Ответить
-Як називається людина, яка розмовляє двома мовами?
- Білінгв
- А якщо людина розмовляє трьома мовами?
- Трилінгв.
- А якщо однією?
- Москаль.

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27.11.2023 15:58 Ответить
 
 