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Новости Видео Война
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Оккупант-наркоман медленно идет по полевой дороге под обстрелом, а затем стреляет себе в руку из автомата. ВИДЕО беспилотника

Украинские аэроразведчики сняли странного оккупанта, попавшего в поле зрения камеры БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи захватчик медленно идет по полевой дороге, несмотря на обстрел, а затем стреляет себе в руку из своего автомата. Когда сброшенный боеприпас упал и взорвался рядом с оккупантом, тот остановился, а затем подошел к месту взрыва поближе и долго его разглядывал. Авторы видео предполагают, что захватчик, вероятнее всего, находится под действием наркотических веществ.

"Авдеевское направление. Солевые войска всрф, или еще одно доказательство, что они зомби, а не люди. Весь иссечен от взрыва, прострелил себе руку и не понимает где оно и ЧТО оно...", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Оккупанты бьют палками тех, кто отказался идти в бой: "Все! Ты уже "двести", бл#дь!". ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потери армии РФ сейчас самые большие с начала полномасштабного вторжения, - британская разведка

Автор: 

армия РФ (19188) наркотики (2144) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+24
Це ж робот Хвєдя!))
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27.11.2023 13:19
+10
чому саме наркоман? Може контузія, така сама поведінка при контузії. орки так само виснажені як і наші хлопці, їм так само холодно. Питання - чого пертися сюди? В нас вибору немає - ми захищаємо свій дім. А орки що тут "захищають"?
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27.11.2023 13:36
+9
Хм , що ж то за така граната? В метрі вибухнула а тому зомбаку пофіг. Петарди скидують?
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27.11.2023 13:30
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Це ж робот Хвєдя!))
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27.11.2023 13:19 Ответить
под действием соловьево-скабеево-киселевской пропаганды
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27.11.2023 13:33 Ответить
це як той олень що йшов по крокодилах і нікуда не спішив
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27.11.2023 15:22 Ответить
Котрий день дивлюся, так і не розібрав. Що у нього за спиною?
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27.11.2023 13:26 Ответить
РПО Шмель. (або щось схоже)
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27.11.2023 13:34 Ответить
щось протитанкове..незнаю..а от що летить поряд зліва на 0.32 сек. невідоме..якийсь дрон стріловидний
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27.11.2023 13:37 Ответить
Вибух налякав зайця.
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27.11.2023 13:38 Ответить
точно..
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27.11.2023 13:42 Ответить
То наш зайчик, з чернігівської біолабораторії
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27.11.2023 13:48 Ответить
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27.11.2023 13:55 Ответить
Холодильник
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27.11.2023 14:16 Ответить
Кислородные былоны. Ласты стер, пока шел.
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27.11.2023 16:11 Ответить
Касап і в Африці касап..
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27.11.2023 13:22 Ответить
То у нього акваланг на спині? 🤪
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27.11.2023 13:24 Ответить
РПГ. Або РПО/РШГ.
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27.11.2023 13:33 Ответить
Кацап - зомбі
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27.11.2023 13:26 Ответить
Хм , що ж то за така граната? В метрі вибухнула а тому зомбаку пофіг. Петарди скидують?
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27.11.2023 13:30 Ответить
він і в руку стрельнув і пофіг, осколки пішов виколупувати
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27.11.2023 13:35 Ответить
Краще б стрельнув собі в голову
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27.11.2023 13:45 Ответить
точно як в Сталкері зомбарі з калашами на перевєс )
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27.11.2023 13:32 Ответить
рука ні в чому не винна, від пострілу в голову краще плюще
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27.11.2023 13:36 Ответить
чому саме наркоман? Може контузія, така сама поведінка при контузії. орки так само виснажені як і наші хлопці, їм так само холодно. Питання - чого пертися сюди? В нас вибору немає - ми захищаємо свій дім. А орки що тут "захищають"?
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27.11.2023 13:36 Ответить
Так вони ж сказали, що і кого прийшли захищати.
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27.11.2023 15:38 Ответить
мені не казали. А взагалі то СВОЄ на чужій землі не захищають. А нас "захищати" не потрібно.
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28.11.2023 11:40 Ответить
Чула як казали, що прийшли захищати москворотих? А за їхніми федеральним законом всі хто дзявкає кацапською являються їхніми співвітчизниками, подобається це тобі чи ні, але так вони вважають і саме це одна з причин до війни яку їхнє бидло-населення з радістю підтримало, також по цій самій схемі кацапи вже погрожують Казахстану.
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28.11.2023 15:36 Ответить
не тіш себе марними ілюзіями. Ця гидота прийшла б "захищати" "етнічних донбасян", чи "етнічних рюзькіх", навіть, якщоб вони і "дзявкали" китайською. Треба це розуміти, а не ту казку, про рюзьке. Чомусь на Брайтон-біч ця наволоч не йде "захищати" знедолених рюзькоізичних. Або в Німеччину,або в будь яку іншу країну, де як насрано тих рюзькоїзичних. Так що, фаріонізми тут ні до чого.
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29.11.2023 10:28 Ответить
Ти живеш у своєму вигаданому світі, розповідаєш мені про якурізницю та ще й набравшись нахабства просторікуєш, що кацапи більші патріти за українців, а потім такі як ти сидять та скиглять чого це кацапи прийшли вас рятувати, бо ви для них один народ і їх не хвилює, що ти там думаєш та твої софізми про Німеччину та пляж Брайтона.
Ось через таких як ти лушпачок обранці мають вас разом:
https://m.youtube.com/watch?v=l-Gv7iojtBw
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01.12.2023 21:20 Ответить
справа не в тому, якою мовою ти любиш Україну. Оно луганська область (не місто, а саме область) на 80 % україномовна. І де вона? Перетворилася на виразку, на колонію, бо рюзькій мір хотіли. Дніпро на 80 % російськомовний був станом на 2014-й, але не хотів тут рюзького міру, тому і захистив себе від засрахи та її намірів. Так що не треба спекулювати питанням мови. Це абсурд.
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29.11.2023 10:37 Ответить
Це про таких малоросів як ти:
https://m.youtube.com/watch?v=CiTX6QGQKe8
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01.12.2023 21:24 Ответить
Зомбо-рашен -воїн, осколки не беруть, кулі не чіпають, проникнутий нарко алко складом і пропагандою.
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27.11.2023 13:40 Ответить
****** 😁😁😁
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27.11.2023 13:44 Ответить
Який же це наркоман? Це простий кацапський ашвабадітєль-терорист. Він просто стомився і заблудився.
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27.11.2023 13:50 Ответить
Звідкля взялося що він у руку стрляє? Права рука біля приклада чим він жме на гачок?
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27.11.2023 13:54 Ответить
Цензор інколи як щось напише....
Дійсно, і рука біля прикладу, і дим не зі ствола, а з воронки після вибуху. Не стріляв він собі в руку
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27.11.2023 16:13 Ответить
Згоден, він ще воронку покопирсав, що там димить роздивлявся, наркоман не наркоман а з таким спорядженням залишився живим, і нашим воїнам міг ще й шкоди зробити.
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27.11.2023 21:36 Ответить
А чого шмальнув не зі Шмеля в голову? Наркота мабуть made in China, не то що в нашій ОПі.
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27.11.2023 14:04 Ответить
Між 0,49 і 0,50 сек видно, що він наступив ногою на центр воронки і у ній щось вибухнуло як пістон, чи петарда. Ствол автомата в цей момент був відведений вбік. І димок пішов не зі стволу.
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27.11.2023 14:07 Ответить
Кацапський термінатор повільної дії
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27.11.2023 14:15 Ответить
Каптагон - дешевий наркотичний препарат, який виробляється в Сирії та Іраку. Його також називають «наркотиком джихадистів». Одним із проявів є вічний рух вперед. Також є можливою причиною 1000 смертей на день цє вживання препарату каптагон.
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27.11.2023 14:16 Ответить
Він не стріляв , то дим з ямки .
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27.11.2023 14:17 Ответить
Походка як у американців була на Місяці (так звана, "Лунная походка")
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27.11.2023 14:20 Ответить
В голову стріляв, та промахнувся.
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27.11.2023 14:23 Ответить
На Лондон пішов....
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27.11.2023 14:33 Ответить
😁😂👍
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27.11.2023 15:49 Ответить
 
 