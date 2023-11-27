Оккупант-наркоман медленно идет по полевой дороге под обстрелом, а затем стреляет себе в руку из автомата. ВИДЕО беспилотника

Украинские аэроразведчики сняли странного оккупанта, попавшего в поле зрения камеры БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи захватчик медленно идет по полевой дороге, несмотря на обстрел, а затем стреляет себе в руку из своего автомата. Когда сброшенный боеприпас упал и взорвался рядом с оккупантом, тот остановился, а затем подошел к месту взрыва поближе и долго его разглядывал. Авторы видео предполагают, что захватчик, вероятнее всего, находится под действием наркотических веществ.

"Авдеевское направление. Солевые войска всрф, или еще одно доказательство, что они зомби, а не люди. Весь иссечен от взрыва, прострелил себе руку и не понимает где оно и ЧТО оно...", - говорится в комментарии к видео.

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