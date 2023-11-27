Беспилотник атаковал двух россиян, затаившихся в полуразрушенном здании. ВИДЕО
Оператор дрона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" атаковал беспилотником двух оккупантов, спрятавшихся в разрушенном сооружении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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Он вчера не вернулся из боя."