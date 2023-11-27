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Беспилотник атаковал двух россиян, затаившихся в полуразрушенном здании. ВИДЕО

Оператор дрона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" атаковал беспилотником двух оккупантов, спрятавшихся в разрушенном сооружении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Минометчики отработали по позициям оккупантов под Авдеевкой. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3529) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+15
В пачці пельменів для їх самок.
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27.11.2023 16:40
+13
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27.11.2023 17:05
+7
Восхіхітітєльно!
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27.11.2023 16:49
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Де кишки? 🤔
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27.11.2023 16:38 Ответить
В пачці пельменів для їх самок.
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27.11.2023 16:40 Ответить
Восхіхітітєльно!
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27.11.2023 16:49 Ответить
"кто не спрятался - я не виноват"...........
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27.11.2023 16:50 Ответить
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27.11.2023 17:05 Ответить
бойовий комар-гедзь прилетів
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27.11.2023 17:38 Ответить
Пацаны так увлеченно пи@дели за жизнь под сигаретку, и тут сюрприз. Так и не успели обсудить, кто в каком районе Киева квартиру будет покупать. Что ж, видно, не судьба.
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27.11.2023 18:33 Ответить
"- Друг, оставь покурить! - А в ответ - тишина:
Он вчера не вернулся из боя."
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28.11.2023 05:43 Ответить
Досить вже тут зе-пропаганду проводить.
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28.11.2023 08:13 Ответить
джага-джага!"!!
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27.11.2023 19:02 Ответить
- Прикурити просили? Держіть!
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27.11.2023 19:10 Ответить
Здається ті чорти здохли. Туди їм і дорога.
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27.11.2023 19:28 Ответить
Ой - який-би мій дід покійний був задоволений такою роботою! Він же в мене, до поранення у 1943-му, воював радистом у розвідгрупі Їм-би тоді таку зброю! Він-би точно став оператором дронів!
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27.11.2023 20:37 Ответить
И сейчас бы от Испании и до Пацифика был бы сплошной саавецькый сааюз... Издалека вы зашел, таавариСЧ.
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28.11.2023 08:11 Ответить
зачаїлися. але чаю не попили. кєрогаз бумкнув ))))
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27.11.2023 21:36 Ответить
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28.11.2023 01:40 Ответить
"Ніби вже майже зима, а комарі літають"-подумав москаль...і це була остання його думка
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28.11.2023 06:05 Ответить
 
 