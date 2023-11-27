Антикорупційний суд переніс на 28 листопада прийняття рішення щодо запобіжного заходу нардепу Лабазюку
Вищий антикорупційний суд 27 листопада розглянув обрання запобіжного заходу народному депутату від групи "За майбутнє" Сергію Лабазюку, якого підозрюють у підкупі держслужбовців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Після чотирьох годин засідання, близько 20:30 суддя оголосив про те, що ухвалить рішення до завтра і оголосить його о 8 ранку.
Прокурори клопотали про взяття депутата під варту на два місяці з правом внести заставу розміром 100 мільйонів гривень. Водночас Лабазюк наполягає, що для арешту немає підстав. Народний депутат перед засіданням суду заявив, що провину не визнає.
Нагадуємо, САП та НАБУ підозрюють нардепв Лабазюка у спробі дати хабар віцепрем’єр-міністру з відновлення України та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
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І сьогодні розглядали - знову не встигли.
Лабазюк щось має занести в мантію?
Для них, перевибори ВРУ, це щастя, бо буде їм ПІЗНО….
Ну, вони розуміють!