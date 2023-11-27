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Новини Боротьба з корупцією
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Антикорупційний суд переніс на 28 листопада прийняття рішення щодо запобіжного заходу нардепу Лабазюку

лабазюк

Вищий антикорупційний суд 27 листопада розглянув обрання запобіжного заходу народному депутату від групи "За майбутнє" Сергію Лабазюку, якого підозрюють у підкупі держслужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Після чотирьох годин засідання, близько 20:30 суддя оголосив про те, що ухвалить рішення до завтра і оголосить його о 8 ранку.

Прокурори клопотали про взяття депутата під варту на два місяці з правом внести заставу розміром 100 мільйонів гривень. Водночас Лабазюк наполягає, що для арешту немає підстав. Народний депутат перед засіданням суду заявив, що провину не визнає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру нардепу Лабазюку, який намагався дати хабаря Кубракову та Найєму, - САП. ФОТОрепортаж (виправлено)

Нагадуємо, САП та НАБУ підозрюють нардепв Лабазюка у спробі дати хабар віцепрем’єр-міністру з відновлення України та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Автор: 

депутат (1768) Антикорупційний суд (1933) Лабазюк Сергій (21)


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в п'ятницю розглядали - не встигли.
І сьогодні розглядали - знову не встигли.
Лабазюк щось має занести в мантію?
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27.11.2023 23:40 Відповісти
Якого тільки ЛАЙНА та ЗРАДНИКІВ, не сидить у ВРУ !!
Для них, перевибори ВРУ, це щастя, бо буде їм ПІЗНО….
Ну, вони розуміють!
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28.11.2023 00:24 Відповісти
Буданова щось не чути,мабуть масово штампує довідки для виїзду таким як Лабазюк.
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28.11.2023 00:46 Відповісти
Мабуть відкупиться сученя, продасть пів Волочиська і підігріє наш самий чесний та непідкупний суд 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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28.11.2023 00:52 Відповісти
 
 