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Протягом листопада з Куп’янського району Харківщини евакуювали 296 дітей

діти,евакуація

Правоохоронці завершили евакуацію дітей з Куп’янського району Харківської області. За місяць було евакуйовано 296 дітей, іще двох не вдається знайти.

Про це повідомила Поліція Харківської області у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. 

"З 03 по 26 листопада з небезпечної території вивезені 296 дітей. За списком на території Курилівської громади рахується ще 2 дитини: 2012 та 2018 років народження. Однак діти за адресою проживання відсутні. Їх місцеперебування встановлюється", - сказано у повідомленні.

У поліції нагадали, що у Куп'янському районі в період з 3 по 26 листопада проводилась обов’язкова евакуація родин з дітьми.

Для цього було залучено 30 працівників Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області, екіпажі полку поліції особливого призначення "Білі янголи", бійці корпусу оперативно-раптової дії (КОРД), волонтери та місцева влада.

З території Кіндрашівської громади вивезли 31 дитину, з Куп'янської громади (лівий берег) - 182 дітей, з Курилівської громади - 83 дитини. Всі евакуйовані доставлені до безпечних місць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 23 небезпечних населених пунктів Херсонщини протягом місяця вивезли 629 дітей із сім’ями

діти (5035) Нацполіція (15120) евакуація (2297) Куп’янськ (734)


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https://twitter.com/i/status/1728787959082586179 це рускій мір. Показуйте це онукам, щоб вони знов не дивились кавеенівських блазнів.
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27.11.2023 23:58 Відповісти
 
 