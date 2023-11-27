Протягом листопада з Куп’янського району Харківщини евакуювали 296 дітей

Правоохоронці завершили евакуацію дітей з Куп’янського району Харківської області. За місяць було евакуйовано 296 дітей, іще двох не вдається знайти.

Про це повідомила Поліція Харківської області у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"З 03 по 26 листопада з небезпечної території вивезені 296 дітей. За списком на території Курилівської громади рахується ще 2 дитини: 2012 та 2018 років народження. Однак діти за адресою проживання відсутні. Їх місцеперебування встановлюється", - сказано у повідомленні.

У поліції нагадали, що у Куп'янському районі в період з 3 по 26 листопада проводилась обов’язкова евакуація родин з дітьми.

Для цього було залучено 30 працівників Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області, екіпажі полку поліції особливого призначення "Білі янголи", бійці корпусу оперативно-раптової дії (КОРД), волонтери та місцева влада.

З території Кіндрашівської громади вивезли 31 дитину, з Куп'янської громади (лівий берег) - 182 дітей, з Курилівської громади - 83 дитини. Всі евакуйовані доставлені до безпечних місць.

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