В ноябре из Купянского района Харьковщины эвакуировали 296 детей

Правоохранители завершили эвакуацию детей из Купянского района Харьковской области. За месяц было эвакуировано 296 детей, еще двоих не удается найти.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С 03 по 26 ноября с опасной территории вывезено 296 детей. По списку на территории Куриловской громады там остается еще 2 ребенка: 2012 и 2018 годов рождения. Однако дети по адресу проживания отсутствуют. Их местонахождение устанавливается", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в Купянском районе в период с 3 по 26 ноября проводилась обязательная эвакуация семей с детьми.

Для этого были привлечены 30 работников Купянского РИН ГУНП в Харьковской области, экипажи полка полиции особого назначения "Білі янголи", бойцы корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД), волонтеры и местные власти.

С территории Кондрашевской громады вывезли 31 ребенка, из Купянской громады (левый берег) - 182 детей, из Куриловской громады - 83 ребенка. Все эвакуированные доставлены в безопасные места.

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