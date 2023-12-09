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Ворожі дрони тримають курс на Вінниччину, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед

У західній частині Кіровоградської області зафіксована група ударних безпілотників, які прямують на Вінниччину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у телеграмі.

"Група ударних БпЛА в західній частині Кіровоградської області курсом на Вінниччину", - йдеться в дописі.

У цих двох регіонах оголошено повітряну тривогу.

Читайте на Цензор.НЕТ  - Росіяни запустили "Шахеди" з півдня: летять у напрямку Миколаївщини, - Повітряні сили

Автор: Роман Свиридович
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А наші дрони на масквабад не тримають курс?
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09.12.2023 22:52 Відповісти
Тримають. А потім турбопатріоти цензора пишуть про навіщо вибивати шибки в ЖК Москва сіті
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09.12.2023 22:56 Відповісти
Надіюся ми бруківку там поклали, ну щоб зручно було.
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09.12.2023 23:33 Відповісти
Кацапські під@раси знову веселяться. , чорти би побрали цю нечисть
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09.12.2023 23:03 Відповісти
1 дрон летить .. вже пів країни пролетів ....я сміюсь коли згадую статтю про заборону літальних дронів над військовими частинами ..ось дрон летить хоть би хто йому статтю КУпАП виписав
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09.12.2023 23:27 Відповісти
Прогрес дуже далеко пішов. І технічний і в головах. Хто б додумався ще декілька років назад причіпляти снаряд до фпв дрону, який розроблявся для зйомок швидкісних видів спорту і подібних речей і використовувати його для підбиття танків і інших бойових машин.
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10.12.2023 00:02 Відповісти
У західній частині Кіровоградської області зафіксована група ударних безпілотників, які прямують на Вінниччину.

А може их чем-то вь*бать?
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10.12.2023 00:00 Відповісти
 
 