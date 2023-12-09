Ворожі дрони тримають курс на Вінниччину, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У західній частині Кіровоградської області зафіксована група ударних безпілотників, які прямують на Вінниччину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у телеграмі.
"Група ударних БпЛА в західній частині Кіровоградської області курсом на Вінниччину", - йдеться в дописі.
У цих двох регіонах оголошено повітряну тривогу.
Читайте на Цензор.НЕТ - Росіяни запустили "Шахеди" з півдня: летять у напрямку Миколаївщини, - Повітряні сили
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А може их чем-то вь*бать?