Ворожі дрони тримають курс на Вінниччину, - Повітряні сили

У західній частині Кіровоградської області зафіксована група ударних безпілотників, які прямують на Вінниччину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у телеграмі.

"Група ударних БпЛА в західній частині Кіровоградської області курсом на Вінниччину", - йдеться в дописі.

У цих двох регіонах оголошено повітряну тривогу.

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