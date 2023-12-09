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Німеччина повинна звикнути до думки, що одного дня нам, можливо, доведеться вести оборонну війну, - генінспектор Бундесверу Броєр

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бундесвер

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив про недоліки в підготовці німецьких збройних сил до оборони країни і НАТО, і це треба змінювати.

Про це він сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Зараз ми бачимо Бундесвер, який ще недостатньо підготовлений для цього", – сказав Броєр.

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За його словами, існують "структури, які роблять швидкі і цілеспрямовані рішення майже неможливими".

Бундесвер роками був орієнтований на врегулювання міжнародних криз. Це дає про себе знати зараз, коли в центрі уваги знову опинилися НАТО і національна оборона, продовжив Броєр.

Щодо Росії він сказав, що стурбований тим, як країна "озброюється в даний момент" і як позиціонує себе президент Володимир Путін.

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За його словами, повернення до часів, що передували великому російському вторгненню в Україну, вже не буде. Німеччина повинна звикнути до думки, що "одного дня нам, можливо, доведеться вести оборонну війну".

На запитання, чи зможе Бундесвер впоратися з можливим нападом Росії на НАТО після можливого завершення війни в Україні, Броєр відповів: "Так. І крапка. У нас немає альтернативи. Ми можемо захистити себе, і ми захистимо себе".
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Топ коментарі
+19
Переходимо в глуху оборону. Забудьте про "наступи" і "звільнення окупованих територій". Зброю будуть давати рівно на утримання існуючих на сьогодні рубежів. "Велике переозброєння" Європи і підготовка до війни з *********** відбуватиметься за спинами українських солдат - жертв "великого крадійництва". А коли солдати закінчаться Європа буде готова. Українцям поставлять скромний памятник в Брюсселі. Колись...
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09.12.2023 23:13
+12
Власне, Німеччина руками шроедерів_шМеркелів і вигодувала цього кацапського упиря.
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09.12.2023 23:31
+12
Наступальні дії повністю залежать від поставок наступального озброєння. Але нам поставляють не наступальне, а оборонне. Це означає що наші "любі друзі" дуже зацікавлені в довготривалій війні на виснаження ********** до останнього українця. Таке враження що нас хочуть мертвими і кацапи і європейці з американцями. Для розірвання цього ганебного кола винищення нації потрібно дуже швидко запускати власний ВПК, скорочувати соціальні та управлінські витрати і проголошувати "гармати замість масла". Всі мають працювати на армію. У нас на все про все є "1 рік до Трапма".
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09.12.2023 23:53
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09.12.2023 22:59 Відповісти
ЗСУ навчить за мзду малую - кілька сотен Лео-2
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09.12.2023 23:53 Відповісти
Хоча періодично зустрічаю молодих людей у військовій формі і часто навіть багато дівчат і вони явно не у бухгалтери йдуть до армії. Також думаю навчання йдуть вже регулярно. Є ознаки цього. Чути їх регулярно серед ночі.
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09.12.2023 23:07 Відповісти
Переходимо в глуху оборону. Забудьте про "наступи" і "звільнення окупованих територій". Зброю будуть давати рівно на утримання існуючих на сьогодні рубежів. "Велике переозброєння" Європи і підготовка до війни з *********** відбуватиметься за спинами українських солдат - жертв "великого крадійництва". А коли солдати закінчаться Європа буде готова. Українцям поставлять скромний памятник в Брюсселі. Колись...
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09.12.2023 23:13 Відповісти
Твереза думка. Добре, що є розумні люди. На жаль через українців достатню ідіотів, що вірять телемарафону де ми тільки перемагаємо.
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09.12.2023 23:19 Відповісти
Вас іст *через українців*?
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10.12.2023 05:46 Відповісти
... і напишуть на тому пам'ятнику, великими буквами слово "какаяразніца"!
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09.12.2023 23:24 Відповісти
А хто десь наступає? Навіть у Німеччині пишуть що фронт не рухається
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09.12.2023 23:37 Відповісти
Наступальні дії повністю залежать від поставок наступального озброєння. Але нам поставляють не наступальне, а оборонне. Це означає що наші "любі друзі" дуже зацікавлені в довготривалій війні на виснаження ********** до останнього українця. Таке враження що нас хочуть мертвими і кацапи і європейці з американцями. Для розірвання цього ганебного кола винищення нації потрібно дуже швидко запускати власний ВПК, скорочувати соціальні та управлінські витрати і проголошувати "гармати замість масла". Всі мають працювати на армію. У нас на все про все є "1 рік до Трапма".
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09.12.2023 23:53 Відповісти
Не буде ніякого Трампа, заспокойтесь
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09.12.2023 23:56 Відповісти
Хотілось би, але загальний контекст публікацій в США, останнім часом зовсім не нашу користь. Візити в США "зелених" дегенератів ситуацію тільки погіршують. Якщо найближчим часом в світі виникнуть ще декілька "гарячих точок", а все до цього йде!, то нам таки доведеться розраховувати на власні сили. Не здивуюсь якщо до блокади України "раптом" приєднається Турція...
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10.12.2023 00:05 Відповісти
Республіканці зробили ставку на Хейлі, скоріш за все. Мабуть Дональд, занадто вже зашкварений персонаж. Турція навряд чи приєднається до блокади. Їм вігідно сидіти на декількох стільцях одночасно
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10.12.2023 14:08 Відповісти
Турція зрадить НАТО. Це вже аксіома. Питання лише "коли". Толерастія і безпринципність в ООН створили новий тренд - "Диктатори всіх країн єднайтеся!"
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10.12.2023 14:40 Відповісти
Справа не в НАТО. А в тому, що Росія - історичний ворог Турціі. І до цих пір зазіхає на протоки. Турки не забули, як російські війська, мало не дійшли до Стамбулу. Союзником Росії, Турція ніколи не стане. Вона будує свій, "турецький світ" А от сидіти на дешевому россійському газі сидіти буде і підссанкційні товари пропускати теж. Бо вигідно. Як і поставляти озброєння Україні
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10.12.2023 15:04 Відповісти
Турція є мусульманською країною, а іслам тоталітарною релігією в якій будь який компроміс з "силами зла" неможливий. Посилення впливу радикального ісламу в Туреччині після перетворення храму Софії в Константинополі з музею на мечеть очевидне. Зараз Ердоган проводить мільйонні мітинги на підтримку хамасу. А чом би завтра не оголосити джихад? Почитайте Коран. Там все написано. ********* стрімко ісламізується. Кадиров - "герой **********", а ***** приймають в ОАЕ на найвищому рівні (три дні тому)з залпами з 21 гартмати...
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10.12.2023 15:27 Відповісти
Трамп мало що змінить і війна так само може йти далі. Він вже її ніяк не зупинив поки був президентом.
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09.12.2023 23:57 Відповісти
За Трампа нам почали давати зброю а не за демократа Обами, ракетні удари по аеродромах Сирії були також за Трампа, не думаю що варто його демонізувати. Хоча його заяви про мир і віддання російськомовної частини повинні би були насторожити це населення. Надіятись немає на кого і часу дійсно мало, треба все перекладати на військові рейки поки не пізно
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10.12.2023 00:21 Відповісти
Вчора Трамп через свого синочка оголосив що Україна вже програла війну і тому будь яка допомога Україні це лише "безперспективне продовження агонії". Американці аплодували "сміливому і чесному " ******...
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10.12.2023 00:40 Відповісти
Злобний синуля.
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10.12.2023 13:06 Відповісти
Це ж він не сам до такого "додумався", а його такто навчив...
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10.12.2023 14:08 Відповісти
Рашисти теж не нескіньчені. А з тими м'ясними штурмами що вони проводять то у України є шанс перемогти. Зброї аби достатньо й вчасно надали союзники......
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10.12.2023 02:09 Відповісти
Україна непереможна за однієї умови - зброя в кожній родині. На жаль 300 років кацапи нас роззброювали і традиції володіння зброєю у нас більше немає. Зброю прагнуть мати злочинці і чиновники, а пересічні громадяни роззброєні і не навчені. Тобто широким верствам українців вже привито рабський менталітет... За півтора роки війни не зроблено нічого для мілітаризації населення. Іншими словами, досить кацапам прорвати лінію оборони і вони повторять Бучу всюди...
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10.12.2023 02:27 Відповісти
жодна влада не легалізувала зброю для населення
і зрозуміло чому - бо ссяться

навіть святий петро після 14 року коли було вочевидь треба озброювати населення, сказав що українці не готові бо не мають навичок

я це добре пам'ятаю
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10.12.2023 08:24 Відповісти
Чому не дають зброю? Бо ми не готові. А чому не готові? Тому що немає зброї...
Чому бідний, бо дурний. А дурний - бо бідний.
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10.12.2023 12:10 Відповісти
Ви тримали автомат в руках? Чи бачили тількі в кіно? На скількі хвилин бою вистачає одного магазину? Скількі коштує 1 патрон 5,45 і скількі їх потрібно вистрелити, щоб навчитись влучно стріляти? Скількі раз на місяць треба їздити на полігон щоб тренувати і підтримувати навички поводження зі зброєю, перезарядка, усуненя несправностей, переміщення, стрільба з різних положень? Скількі це буде коштувати? Добре, ви гарно навчились у вас є автомат і запас патронів в ваше місто зайшла ворожа группа на БМП. Ваші дії? Будете стріляти із зазделегіть викопаного окопа біля дома? Будете стріляти просто з вікна свого будинку? Підете в ліси партизанити? Хоча, пардон, не підете, тому що ті ліса що були повиробували, а з мілліардом дерев щось не склалося. Ваші дії?
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10.12.2023 13:17 Відповісти
Загинути без спротиву не варіант. Після окупації кацапи з садистською насолодою завжди займаються винищенням беззбройних. Згадайте історію!
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10.12.2023 14:29 Відповісти
Значить не тримали, звідси і ваши припущення. Не буде спротиву таким чином. Ви обо перестріляєте самі себе, як траплялось у Київі на початку вторгнення. Або загинете не встигнувши зробити і постріла і ваша зброя перейде до ворога. Дружнії вогонь у Київі і загибель херсонської ТРО нікого нічому не навчили і люди продовжують жити у світі своїх фантазій.
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10.12.2023 18:30 Відповісти
Стрілецька зброя для мене, наприклад, не дуже актуальна - зір, вік і швидкість реакції. Віддаю перевагу мінній справі. Після розстрілу мисливців які мали зареєстровану зброю свій карабін продав і таким чином вивів себе з офіційної бази даних МВС. Зараз палкий прихильник неофіційного володіння зброєю бо практика показала що всі реєстри зброї МВС зливаються ворогам. Також вивчаю способи масового отруєння побутовими отрутами. Кожен український чоловік має знищити 4 окупанта (з урахуванням наших втрат) для повного знищення кацапні. Варіантів спротиву дуже багато. Електричні, газові, транспортні мережі взагалі переповнені можливостями... Потрібно просто почати думати в певному напрямку і навіть жінки, діти і інваліди з пенсіонерами можуть знищувати кацапню в епічних масштабах...
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10.12.2023 18:51 Відповісти
Ну так це ж інша справа. Тоді заздалегіть вивчить місця розташування камер відеонагляду. Інакше перша ж спроба буде і останньою.
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10.12.2023 20:50 Відповісти
Так путінські ракети і безпілотники вже падали на територію НАТО і люди загинули...
Обіс.... Ралось вже НАТО давно!!!
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09.12.2023 23:20 Відповісти
Ні. Тільки Україна нажаль. На НАТО не напали.
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09.12.2023 23:24 Відповісти
Ні.
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10.12.2023 07:52 Відповісти
Мені здається, якщо б ось так напали на будь яку країну Західної Європи, тоб там просто обісралися.
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09.12.2023 23:25 Відповісти
Так. Без техаських_рейнджерів опір вчинила б лише Польща та Велика Британія. Решта поїла б кацапів гарячим чаєм...

Пам'ятаєте, як Трамп пригрозив, що забере американські сили з Європи? Який тоді переляк та лямент вчинився?
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09.12.2023 23:34 Відповісти
Американські сили з Європи доведеться забирати разом з привілеями американських корпорацій в Європі. Втрати США будуть колосальні.
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10.12.2023 00:15 Відповісти
Ну там может начаться и Гражданская война. Комсомолка Меркель по указке путина хитро запустила миллионы исламистов в Германию. Критическая масса близка к взрыву.
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09.12.2023 23:27 Відповісти
Навряд. Торгують собі овочами, фруктами і донерами як і раніше
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09.12.2023 23:30 Відповісти
Ну то таке, Пєніс Душилін розводив собі лохів тихенько, а моторила мив місцевим пацанам корита...
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09.12.2023 23:33 Відповісти
Власне, Німеччина руками шроедерів_шМеркелів і вигодувала цього кацапського упиря.
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09.12.2023 23:31 Відповісти
Все це можливо і збудеться,якщо так дозовано будуть нам допомагати.
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09.12.2023 23:44 Відповісти
Від цієї однієї думки 90 %німців усралися...
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09.12.2023 23:47 Відповісти
Це можна буде виявити тільки по тому чи почнуть набирати популярність в політиці місцеві "Зеленські. А так поки що навчання йдуть армійські. Чути періодично гуркіт серед ночі і явно не феєрверків.
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09.12.2023 23:52 Відповісти
Німці, насправді, не вірять у своє воювання. Тому так активно допомагають Україні. Ну і надіються на Польщу, яка стає найбільш озброєною країною у Європі.
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09.12.2023 23:56 Відповісти
і другою у Всесвіті
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10.12.2023 07:56 Відповісти
НАТО в кожну хату)))... Хтось скаже чисельність НАТО в Європі??? Ні, не скаже. Зато всі знали чисельність в лютому 2022 ЗСУ і ,,кацапів,,. Співвідношення ВПС, ВМС, Сухопутних військ України до ворога. До чого це? А до того, що ,,піджаки,, в НАТО забули для чого вони є. Де воювало НАТО? Ніде. Окремі держави Євросоюзу під егідою НАТО- надавали ,,допомогу,, в рамках своїх благ. Що раша бульбашка, що НАТА бульбашка... Повернемося в минуле. Друга Світова... Де б був Гітлер, якби б не скоїв своєї найдурнішої помилки? Лондон!!! Англія!!! Навіщо вона йому була потрібна? Навіщо бомбити Лондон, якщо все у тебе є? А от після цього США і вступили в війну. І Перл Харбор з японцями тут ні до чого, а саме монархія і її інституція... Англія, з її монархією - є краєугольний камінь ********* світу. А тепер переносимо це на сьогодення. США, а тим паче Трамп не будуть поспішати допомогати ЄС в боротьбі з парашою... доки це не вийде за Ла Манш... Але є одне ,,але,,. В часи Гітлера не було таких мастодонтів як Китай, автократичних держав Північної Америки, Африки тощо, які дивлячись на сьогодення розуміють плюси тиранії і мінуси демократії. Цікаво, якщо палає в світі? Чому не горить на ,,1/6,,??? Питання...
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10.12.2023 02:50 Відповісти
іще два тижні і запалає....
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10.12.2023 08:29 Відповісти
Пусть фрау Меркель памятник поставят за разгром бундесвера и 20 бригад.
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10.12.2023 08:12 Відповісти
До 22 року очільники бундесферу щорічно проводили массу зустрічей з "орлами Герасимова" і допомагали всім чим могли. Вони зовсім не прозріли, це ширма. Скажи інакше, зразу ж прогонять за путінферштейн.
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10.12.2023 13:10 Відповісти
...товарищ STASI доканала Армию....
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10.12.2023 18:15 Відповісти
 
 