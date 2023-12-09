Німеччина повинна звикнути до думки, що одного дня нам, можливо, доведеться вести оборонну війну, - генінспектор Бундесверу Броєр

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив про недоліки в підготовці німецьких збройних сил до оборони країни і НАТО, і це треба змінювати.

Про це він сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Зараз ми бачимо Бундесвер, який ще недостатньо підготовлений для цього", – сказав Броєр.

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За його словами, існують "структури, які роблять швидкі і цілеспрямовані рішення майже неможливими".

Бундесвер роками був орієнтований на врегулювання міжнародних криз. Це дає про себе знати зараз, коли в центрі уваги знову опинилися НАТО і національна оборона, продовжив Броєр.

Щодо Росії він сказав, що стурбований тим, як країна "озброюється в даний момент" і як позиціонує себе президент Володимир Путін.

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За його словами, повернення до часів, що передували великому російському вторгненню в Україну, вже не буде. Німеччина повинна звикнути до думки, що "одного дня нам, можливо, доведеться вести оборонну війну".

На запитання, чи зможе Бундесвер впоратися з можливим нападом Росії на НАТО після можливого завершення війни в Україні, Броєр відповів: "Так. І крапка. У нас немає альтернативи. Ми можемо захистити себе, і ми захистимо себе".