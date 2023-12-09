Між станціями київського метро "Деміївська" і "Теремки" можуть запустити човниковий рух, - КМДА

У Києві розглядають можливість запуску човникового руху непошкодженим тунелем між станціями метро "Деміївська" і "Теремки".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Суспільне і КМДА, про це заявили директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кадибор та начальник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський на брифінгу.

За словами Кадибора, у такому разі інтервал руху між поїздами становитиме до пів години.

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Директор департаменту зазначив, що епіцентр проблеми розташований на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Вже від кінця листопада тут фахівці зафіксували появу тріщин та просіданням ґрунту. Протягом останніх днів ситуація погіршилася, тріщини розширилися, а через них почала просочуватися вода. У будь-який момент міг статися обвал. Тому і вирішили закрити кілька станцій синьої гілки метро.

Нині вже почали укріплювати тунель зсередини, встановили маяки, щоб не було збільшення тріщин. Через закриття ділянки метро вдалося стабілізувати рух води, підтоплень немає, всі шість станцій сухі, повідомив очільник департаменту КМДА.

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Начальник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський також додав, що фахівці опрацьовують питання покращення сполучення, зокрема можливість запуску човникового руху між зачиненими станціями. Для цього необхідно провести розрахунки та безпосередньо перевірити ефективність такого сполучення.

Човниковий рух рейкового пасажирського маршрутного транспорту (метрополітену, трамвая) передбачає, що поїзд рухається в обидві сторони однією і тією ж колією, без обороту в кінцевих пунктах.

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Зазвичай використовується на маршрутах з незначним пасажиропотоком, або в період обмеження руху у зв'язку з ремонтом або реконструкцією.

У Київському метрополітені човниковий рух потягів відбувався при будівництві станції "Театральна" влітку 1987 року, в перші роки роботи Оболонсько-Теремківської та Сирецько-Печерської ліній, а також з 25 жовтня 2012 року до 6 листопада 2013 року по першій колії між станціями "Виставковий центр" — "Іподром".

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