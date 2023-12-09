Між станціями київського метро "Деміївська" і "Теремки" можуть запустити човниковий рух, - КМДА
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У Києві розглядають можливість запуску човникового руху непошкодженим тунелем між станціями метро "Деміївська" і "Теремки".
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Суспільне і КМДА, про це заявили директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кадибор та начальник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський на брифінгу.
За словами Кадибора, у такому разі інтервал руху між поїздами становитиме до пів години.
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Директор департаменту зазначив, що епіцентр проблеми розташований на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Вже від кінця листопада тут фахівці зафіксували появу тріщин та просіданням ґрунту. Протягом останніх днів ситуація погіршилася, тріщини розширилися, а через них почала просочуватися вода. У будь-який момент міг статися обвал. Тому і вирішили закрити кілька станцій синьої гілки метро.
Нині вже почали укріплювати тунель зсередини, встановили маяки, щоб не було збільшення тріщин. Через закриття ділянки метро вдалося стабілізувати рух води, підтоплень немає, всі шість станцій сухі, повідомив очільник департаменту КМДА.
Начальник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський також додав, що фахівці опрацьовують питання покращення сполучення, зокрема можливість запуску човникового руху між зачиненими станціями. Для цього необхідно провести розрахунки та безпосередньо перевірити ефективність такого сполучення.
Човниковий рух рейкового пасажирського маршрутного транспорту (метрополітену, трамвая) передбачає, що поїзд рухається в обидві сторони однією і тією ж колією, без обороту в кінцевих пунктах.
Зазвичай використовується на маршрутах з незначним пасажиропотоком, або в період обмеження руху у зв'язку з ремонтом або реконструкцією.
У Київському метрополітені човниковий рух потягів відбувався при будівництві станції "Театральна" влітку 1987 року, в перші роки роботи Оболонсько-Теремківської та Сирецько-Печерської ліній, а також з 25 жовтня 2012 року до 6 листопада 2013 року по першій колії між станціями "Виставковий центр" — "Іподром".
Будь ласка, зачекайте...
Популярностью первитин пользовался и у вождей Третьего рейха, наряду с кокаином. В частности, Гитлер получал инъекции первитина от своего личного врача Теодора Морелля начиная с 1936 года, а после 1943 года - по нескольку раз в день. Благодаря инъекциям первитина Гитлер был более общительным, энергичным, физически активным и бодрствовал поздно ночью
а пехота, что недостйна?
А взагалі, при союзі наркота легально продавалась у аптеках - мікстури, пастілки від кашлю, ангіни. А первітин синтезували перший раз у 1943 році у Харкові й вже пхали де тільки можна.
Всі, кому важлива чіткість і швидкість руху, будуть шукати альтернативу.
мочити мера Кличка".😠
Адже ці станції були збудовані задовго до того, як він став мером.
Але ж зелена пошесть дуже хоче посадити свою верещучку із цієї банди
в крісло мера нашої столиці !!
Зелень , зуби обламаєте , а ваші забаганки не здійсняться 😕
боксер туповат, на по сравнению с зеленой плесеью он Эйнштейн
💰Во-первых, даже потеряв военный НДФЛ (для столицы это миллионы гривен) бюджет Киева все еще остается весьма тучным. Однако делиться с центральной властью своими деньгами Кличко не спешит, и есть от чего. Киев не только платит больше всего налогов - Киев еще и нуждается в крупных суммах для поддержания своего жизнеобеспечения. Парадокс, падение уровня жизни киевлян усилит их ненависть к команде Ермака-Зеленского, а не к Кличко. Еще после выборов мера, где Кличко победил с перевесом более 50%, стало очевидно, что популярность Зеленского в Киеве подошла к концу.
🗣️Во-вторых, Кличко явно дает понять, что он не будет молчаливым статистом в политических играх власти. Кличко не раз демонстрировал молчаливую лояльность к Петру Порошенко. Теперь он в интервью прямо заявил о поддержке генерала Залужного. Это уже политическая позиция, и это не может не бесить офис Ермака.
🙅🏻♂️Наконец, бывший помощник депутата-регионала Тадеева (Ермак) и бывший замначальника следственного главка МВД времен Януковича (Татаров) хорошо помнят, как во время Оранжевой революции власть ничего не могла сделать с Киевом (а очень хотела), потому, что мер Омельченко фактически встал на сторону революции. В офисе Ермака вполне всерьез считают, что сейчас, ограничением экономической помощи и статьями в престижных СМИ, Байден мстит им за открытое против него уголовное дело и за преследование сына президента США Хантера Байдена. Так же, генерала Залужного у Ермака называют ставленником англичан (не без оснований) и убеждены, что Запад готовит для Украины новый Майдан, который теперь должен пройти очень быстро, по принципу «революции сверху». Мол, часть элит, армия и протесты в столице должны принудить Зеленского уйти в отставку. Естественно, без поддержки Кличко эти планы обречены на провал.
🙂Просим не обвинять нас в паранойе, мы и сами понимаем, что предположить такое во время войны может полностью сумасшедший, либо… полный дилетант от политики. В офисе Ермака как раз сидят именно такие дилетанты, привыкшие мыслить категориями телесериалов.
😡Дальше - дело техники. Офис Ермака набрасывается на Кличко сперва за закрытые во время воздушных тревог бомбоубежища (конечно они закрыты - иначе они быстро станут бомжатниками), а после за затопление двух станций Киевского метров.
🚇По-поводу метро - все опрошенные нами инженеры метростроя подтвердили, такое затопление было делом времени. В конце нулевых, в угоду пиар-эффекту, эту ветку метро влепили прямо под рекой Лыбедь, а после настроили над тоннелями торговые центры. Дальше понятно?
🤷🏻♂️Можно считать успехом уже то, что эта ветка и так простояла больше десяти лет. Однако, кого сейчас это интересует? У офиса Ермака всегда так. Если в стране нет денег, виновата не власть, которая их не заработала, а американцы - потому что не дают. Но если что-то случается в Киеве, виноват всегда Кличко.
🤔Цель офиса Ермака очевидна. Там из кожи вон лезут, чтобы вся власть в Киеве перешла к городской военной администрации, по примеру Сум. Однако. Идти на резкие шаги офис Ермака все же боится. Там прекрасно понимают, что киевлян через колено сломать не выйдет. Именно это может стать детонатором массовых протестов. И не только гражданских киевлян. Тут как бы в полный голос не заговорила армия - киевлян в боевых бригадах хватает. Однако.
💤В офисе Ермака видят все четче - время работает против них. Кличко на должности мера столицы мешает им все больше.
зараз мабуть в рашку здриснув
Тобто 2 човникових состави.
Аби на кінцевих станціях не було довгих стоянок.
не фонтан, але краще ніж в маршрутці
ибо наличие в любом случае лучше отсутствия! 😂👍
Зазвичай використовується на маршрутах з незначним пасажиропотоком, або в період обмеження руху у зв'язку з ремонтом або реконструкцією.
Труднощі перекладу.
но не на столько много, чтобы плавать там на лодках
а то размечтались - на Выставке зашел такой с байдаркой, заплатил 8 грн и погреб себе на работу на Контрактову, лишь бы за такси не платить бездельникам
Що є ще синя дізнався з новин.
І москолоти нетреба було, так вони нагадили Киянам, але збагатилися за їх гроші! СБУ таких не бачить, це ж не Червінського мордувати по команді з ОПУ ..
Стоишь и делать вообще неккуй - тут купишь любую колу и хотдог от скуки.
Работники метро просто ленятся лишний мусор убирать.
А если бы ещё и платный туалет - так шикарно Америка никогда не жила.
Люди легко платили бы по 10 грн., чтобы отлить.
А 20 грн. - помочиться с перрона на пути.
вот так и дозарабатывались эти 48 грн, что метро пришлось закрывать из-за подтопления рельсов
Це саме зелені і не можуть пробачити Віталію.
Заміна мера Київа і здача міста онучам є ціллю зелених зрадників
100% так 😡
повинна його знести, і привести параметри тиску на грунти в норму, як це було раніше.
Тунель справно працював 10 років, поки над ним не почали городити цю хкуйню.
І ремонт тунелю - за рахунок цих уродів, а не з бюджету Києва.
щитаю необходимо закрыть развязку и все движение по Лобановского