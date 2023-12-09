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Новини Київські новини
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КМДА (1463) Метрополітен (758)

Між станціями київського метро "Деміївська" і "Теремки" можуть запустити човниковий рух, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

метро,тунель

У Києві розглядають можливість запуску човникового руху непошкодженим тунелем між станціями метро "Деміївська" і "Теремки".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на  Суспільне і КМДА,  про це заявили директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кадибор та начальник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський на брифінгу.

За словами Кадибора, у такому разі інтервал руху між поїздами становитиме до пів години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві на пів року закриють рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки"

Директор департаменту зазначив, що епіцентр проблеми розташований на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Вже від кінця листопада тут фахівці зафіксували появу тріщин та просіданням ґрунту. Протягом останніх днів ситуація погіршилася, тріщини розширилися, а через них почала просочуватися вода. У будь-який момент міг статися обвал. Тому і вирішили закрити кілька станцій синьої гілки метро.

Нині вже почали укріплювати тунель зсередини, встановили маяки, щоб не було збільшення тріщин. Через закриття ділянки метро вдалося стабілізувати рух води, підтоплень немає, всі шість станцій сухі, повідомив очільник департаменту КМДА.

Також читайте: Розпочато досудове розслідування у зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену, - прокуратура

Начальник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський також додав, що фахівці опрацьовують питання покращення сполучення, зокрема можливість запуску човникового руху між зачиненими станціями. Для цього необхідно провести розрахунки та безпосередньо перевірити ефективність такого сполучення.

Човниковий рух рейкового пасажирського маршрутного транспорту (метрополітену, трамвая) передбачає, що поїзд рухається в обидві сторони однією і тією ж колією, без обороту в кінцевих пунктах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впроваджуються зміни в організації дорожнього руху на низці доріг Києва, - рішення Держкомісії ТЕБ та НС у зв’язку з ситуацією в Метрополітені

Зазвичай використовується на маршрутах з незначним пасажиропотоком, або в період обмеження руху у зв'язку з ремонтом або реконструкцією.

У Київському метрополітені човниковий рух потягів відбувався при будівництві станції "Театральна" влітку 1987 року, в перші роки роботи Оболонсько-Теремківської та Сирецько-Печерської ліній, а також з 25 жовтня 2012 року до 6 листопада 2013 року по першій колії між станціями "Виставковий центр" — "Іподром".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доручив 9 грудня провести засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через ситуацію в київському метро, - Шмигаль

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
Спроби звинуватити мера Києва у техногенній аварії в метро на Теремки - свідчення того, що згори "дали команду "фас"
мочити мера Кличка".😠

Адже ці станції були збудовані задовго до того, як він став мером.

Але ж зелена пошесть дуже хоче посадити свою верещучку із цієї банди
в крісло мера нашої столиці !!

Зелень , зуби обламаєте , а ваші забаганки не здійсняться 😕
показати весь коментар
09.12.2023 23:19
+17
Атака на киевского мера Виталия Кличко далеко не случайна. Не откроем секрета, Кличко никогда не устраивал офис Ермака, ввиду своей полной независимости. Сейчас недовольство Кличко усилилось многократно.

💰Во-первых, даже потеряв военный НДФЛ (для столицы это миллионы гривен) бюджет Киева все еще остается весьма тучным. Однако делиться с центральной властью своими деньгами Кличко не спешит, и есть от чего. Киев не только платит больше всего налогов - Киев еще и нуждается в крупных суммах для поддержания своего жизнеобеспечения. Парадокс, падение уровня жизни киевлян усилит их ненависть к команде Ермака-Зеленского, а не к Кличко. Еще после выборов мера, где Кличко победил с перевесом более 50%, стало очевидно, что популярность Зеленского в Киеве подошла к концу.

🗣️Во-вторых, Кличко явно дает понять, что он не будет молчаливым статистом в политических играх власти. Кличко не раз демонстрировал молчаливую лояльность к Петру Порошенко. Теперь он в интервью прямо заявил о поддержке генерала Залужного. Это уже политическая позиция, и это не может не бесить офис Ермака.

🙅🏻‍♂️Наконец, бывший помощник депутата-регионала Тадеева (Ермак) и бывший замначальника следственного главка МВД времен Януковича (Татаров) хорошо помнят, как во время Оранжевой революции власть ничего не могла сделать с Киевом (а очень хотела), потому, что мер Омельченко фактически встал на сторону революции. В офисе Ермака вполне всерьез считают, что сейчас, ограничением экономической помощи и статьями в престижных СМИ, Байден мстит им за открытое против него уголовное дело и за преследование сына президента США Хантера Байдена. Так же, генерала Залужного у Ермака называют ставленником англичан (не без оснований) и убеждены, что Запад готовит для Украины новый Майдан, который теперь должен пройти очень быстро, по принципу «революции сверху». Мол, часть элит, армия и протесты в столице должны принудить Зеленского уйти в отставку. Естественно, без поддержки Кличко эти планы обречены на провал.

🙂Просим не обвинять нас в паранойе, мы и сами понимаем, что предположить такое во время войны может полностью сумасшедший, либо… полный дилетант от политики. В офисе Ермака как раз сидят именно такие дилетанты, привыкшие мыслить категориями телесериалов.

😡Дальше - дело техники. Офис Ермака набрасывается на Кличко сперва за закрытые во время воздушных тревог бомбоубежища (конечно они закрыты - иначе они быстро станут бомжатниками), а после за затопление двух станций Киевского метров.

🚇По-поводу метро - все опрошенные нами инженеры метростроя подтвердили, такое затопление было делом времени. В конце нулевых, в угоду пиар-эффекту, эту ветку метро влепили прямо под рекой Лыбедь, а после настроили над тоннелями торговые центры. Дальше понятно?

🤷🏻‍♂️Можно считать успехом уже то, что эта ветка и так простояла больше десяти лет. Однако, кого сейчас это интересует? У офиса Ермака всегда так. Если в стране нет денег, виновата не власть, которая их не заработала, а американцы - потому что не дают. Но если что-то случается в Киеве, виноват всегда Кличко.

🤔Цель офиса Ермака очевидна. Там из кожи вон лезут, чтобы вся власть в Киеве перешла к городской военной администрации, по примеру Сум. Однако. Идти на резкие шаги офис Ермака все же боится. Там прекрасно понимают, что киевлян через колено сломать не выйдет. Именно это может стать детонатором массовых протестов. И не только гражданских киевлян. Тут как бы в полный голос не заговорила армия - киевлян в боевых бригадах хватает. Однако.

💤В офисе Ермака видят все четче - время работает против них. Кличко на должности мера столицы мешает им все больше.
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09.12.2023 23:44
+13
твоє обличчя коли прийняв 5 пачок первітіну, а атаку з гамном на Клічка відмінили

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09.12.2023 23:06
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твоє обличчя коли прийняв 5 пачок первітіну, а атаку з гамном на Клічка відмінили

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09.12.2023 23:06 Відповісти
А що таке первітін?
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09.12.2023 23:13 Відповісти
Метамфетамін
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09.12.2023 23:22 Відповісти
В 1930-е годы фармацевты фирмы Temmler Werke[de] в Берлине использовали его как стимулирующее средство, получившее коммерческое название «первитин» (нем. Pervitin). Начиная с 1938 года его применяли систематически и в больших дозах как в армии, так и в оборонной промышленности (таблетки первитина официально входили в «боевой рацион» лётчиков и танкистов под названием нем. «Panzerschokolade» - танковый шоколад). Накануне вторжения во Францию военнослужащим Вермахта было выдано 35 миллионов доз первитина[5].

Популярностью первитин пользовался и у вождей Третьего рейха, наряду с кокаином. В частности, Гитлер получал инъекции первитина от своего личного врача Теодора Морелля начиная с 1936 года, а после 1943 года - по нескольку раз в день. Благодаря инъекциям первитина Гитлер был более общительным, энергичным, физически активным и бодрствовал поздно ночью
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09.12.2023 23:36 Відповісти
летчики налетчики, танкисты
а пехота, что недостйна?
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10.12.2023 02:47 Відповісти
Ну так, червоноармійцям давали наркомівські 100 грам, і той самий первітин - який отримували від Германії у 1939 - 1941 роках у якості гуманітарної допомоги.

А взагалі, при союзі наркота легально продавалась у аптеках - мікстури, пастілки від кашлю, ангіни. А первітин синтезували перший раз у 1943 році у Харкові й вже пхали де тільки можна.
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10.12.2023 05:34 Відповісти
В мене було 3 діда. Один у концтабір потрапив. Такого не споживав. А ось ще один - був розвідником, то вони язиків з фляг тим пойлом напоювали)) думали - то алкоголь діє)) а третій - шофером був на Ладозі..тому не споживав..
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10.12.2023 11:43 Відповісти
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09.12.2023 23:42 Відповісти
зрачки сужены однако
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10.12.2023 02:49 Відповісти
З таким пасажиропотоком 1 човник раз в пів години - як мертвому припарка. Достатньо подивитись навіть далекому від громадського транспорту чинуші, який приймає рішення, на ті корки сьогодні в напрямку Теремків.
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09.12.2023 23:08 Відповісти
Вместимость вагона метро примерно 250 человек. Т.е. состав из пяти вагонов 1250 человек. Посчитайте, сколько автобусов он заменит.....
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09.12.2023 23:29 Відповісти
Порахуйте, скільки на станції скопиться людей за пів години і скільки розчавиться при спробі атакувати вагон. Мабуть, також, як і тот чинуша. ніколи не їздили в метро по цій гілці, а тільки теоретично ******* так, як і той Підрахуй бюллетні.
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09.12.2023 23:58 Відповісти
Такий варіант влаштує пенсіонерів і тих, хто не дуже поспішає.
Всі, кому важлива чіткість і швидкість руху, будуть шукати альтернативу.
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10.12.2023 00:35 Відповісти
кошмар-кошмар, то вже краще пішки на Іподром пиляти
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10.12.2023 01:09 Відповісти
Пропускна спроможність станції "Деміївська" 18000 за добу, тобто 750 за годину. З урахуванням того, що частина людей скористається більш швидким транспортом - порахуйте, спривиться потяг з двома рейсами за годину по 1250 людей в кожному чи ні.
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10.12.2023 13:13 Відповісти
Вибірковий підрахунок для однієї станції, а не гілки. А на таких станціях, як Голосіївська, Васильківська, Виставковий центр, Іподром та Теремки людей і посадки не буде? Вибірковий підрахунок для однієї станції, а не гілки. На Теремках при початку руху потягу через кожні 3-4 хвилини відправлення вільні місця (сидячі) в вагонах вже відсутні. Рекомендую теоретикам-підрахуям хоч раз проїхати в метро в час пік та розвити просторове мислення перед тим, як брати в руки калькулятор.
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10.12.2023 17:10 Відповісти
Спроби звинуватити мера Києва у техногенній аварії в метро на Теремки - свідчення того, що згори "дали команду "фас"
мочити мера Кличка".😠

Адже ці станції були збудовані задовго до того, як він став мером.

Але ж зелена пошесть дуже хоче посадити свою верещучку із цієї банди
в крісло мера нашої столиці !!

Зелень , зуби обламаєте , а ваші забаганки не здійсняться 😕
показати весь коментар
09.12.2023 23:19 Відповісти
Кличко переживет зеленое говно 25,5 лет
боксер туповат, на по сравнению с зеленой плесеью он Эйнштейн
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10.12.2023 02:55 Відповісти
Вже і ПДФО військове забрали, все що можна обібрали з міста і громади Слуги Народу, а ці молоді пани і панянки з плакатами все тут
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09.12.2023 23:31 Відповісти
Атака на киевского мера Виталия Кличко далеко не случайна. Не откроем секрета, Кличко никогда не устраивал офис Ермака, ввиду своей полной независимости. Сейчас недовольство Кличко усилилось многократно.

💰Во-первых, даже потеряв военный НДФЛ (для столицы это миллионы гривен) бюджет Киева все еще остается весьма тучным. Однако делиться с центральной властью своими деньгами Кличко не спешит, и есть от чего. Киев не только платит больше всего налогов - Киев еще и нуждается в крупных суммах для поддержания своего жизнеобеспечения. Парадокс, падение уровня жизни киевлян усилит их ненависть к команде Ермака-Зеленского, а не к Кличко. Еще после выборов мера, где Кличко победил с перевесом более 50%, стало очевидно, что популярность Зеленского в Киеве подошла к концу.

🗣️Во-вторых, Кличко явно дает понять, что он не будет молчаливым статистом в политических играх власти. Кличко не раз демонстрировал молчаливую лояльность к Петру Порошенко. Теперь он в интервью прямо заявил о поддержке генерала Залужного. Это уже политическая позиция, и это не может не бесить офис Ермака.

🙅🏻‍♂️Наконец, бывший помощник депутата-регионала Тадеева (Ермак) и бывший замначальника следственного главка МВД времен Януковича (Татаров) хорошо помнят, как во время Оранжевой революции власть ничего не могла сделать с Киевом (а очень хотела), потому, что мер Омельченко фактически встал на сторону революции. В офисе Ермака вполне всерьез считают, что сейчас, ограничением экономической помощи и статьями в престижных СМИ, Байден мстит им за открытое против него уголовное дело и за преследование сына президента США Хантера Байдена. Так же, генерала Залужного у Ермака называют ставленником англичан (не без оснований) и убеждены, что Запад готовит для Украины новый Майдан, который теперь должен пройти очень быстро, по принципу «революции сверху». Мол, часть элит, армия и протесты в столице должны принудить Зеленского уйти в отставку. Естественно, без поддержки Кличко эти планы обречены на провал.

🙂Просим не обвинять нас в паранойе, мы и сами понимаем, что предположить такое во время войны может полностью сумасшедший, либо… полный дилетант от политики. В офисе Ермака как раз сидят именно такие дилетанты, привыкшие мыслить категориями телесериалов.

😡Дальше - дело техники. Офис Ермака набрасывается на Кличко сперва за закрытые во время воздушных тревог бомбоубежища (конечно они закрыты - иначе они быстро станут бомжатниками), а после за затопление двух станций Киевского метров.

🚇По-поводу метро - все опрошенные нами инженеры метростроя подтвердили, такое затопление было делом времени. В конце нулевых, в угоду пиар-эффекту, эту ветку метро влепили прямо под рекой Лыбедь, а после настроили над тоннелями торговые центры. Дальше понятно?

🤷🏻‍♂️Можно считать успехом уже то, что эта ветка и так простояла больше десяти лет. Однако, кого сейчас это интересует? У офиса Ермака всегда так. Если в стране нет денег, виновата не власть, которая их не заработала, а американцы - потому что не дают. Но если что-то случается в Киеве, виноват всегда Кличко.

🤔Цель офиса Ермака очевидна. Там из кожи вон лезут, чтобы вся власть в Киеве перешла к городской военной администрации, по примеру Сум. Однако. Идти на резкие шаги офис Ермака все же боится. Там прекрасно понимают, что киевлян через колено сломать не выйдет. Именно это может стать детонатором массовых протестов. И не только гражданских киевлян. Тут как бы в полный голос не заговорила армия - киевлян в боевых бригадах хватает. Однако.

💤В офисе Ермака видят все четче - время работает против них. Кличко на должности мера столицы мешает им все больше.
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09.12.2023 23:44 Відповісти
"Хто контролює Київ,той контролює Україну."
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09.12.2023 23:51 Відповісти
Одначе ж під час майдану в. о. голови КМДА був Попов, пам'ятаю .
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09.12.2023 23:56 Відповісти
2004 - Омельченко. 2013 - Попов , в/о.
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10.12.2023 00:53 Відповісти
Курва ще та 👿

зараз мабуть в рашку здриснув
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10.12.2023 01:12 Відповісти
а Ермак это кто?
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10.12.2023 02:57 Відповісти
У тунелі дві незалежні колії - поїзди можуть ходити по обох.
Тобто 2 човникових состави.
Аби на кінцевих станціях не було довгих стоянок.
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10.12.2023 00:02 Відповісти
тобто інтервал 15 хв.
не фонтан, але краще ніж в маршрутці
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10.12.2023 01:14 Відповісти
Даже такой вариант, поездки одного поезда , перевевезёт большее количество людей , чем его отсутствие .
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10.12.2023 00:19 Відповісти
+💯!

ибо наличие в любом случае лучше отсутствия! 😂👍
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10.12.2023 01:15 Відповісти
Щось моя українська мене підводить, бо суто з заголовку, я зрозумів, що метро так затоплено, що відкриють пересування на човнах.
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10.12.2023 00:42 Відповісти
Човниковий рух рейкового пасажирського маршрутного транспорту (метрополітену, трамвая), при якому один і той же поїзд рухається в обидві сторони однією і тією ж колією, без обороту в кінцевих пунктах. Для цього необхідно мати відповідний рухомий склад, що здатний рухатися в обох напрямках і зазвичай, має двері по обидві боки вагона.

Зазвичай використовується на маршрутах з незначним пасажиропотоком, або в період обмеження руху у зв'язку з ремонтом або реконструкцією.
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10.12.2023 01:03 Відповісти
Просто б сказали "пустити поїзди від Деміївської до Теремків".
Труднощі перекладу.
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10.12.2023 01:06 Відповісти
не ну вода попала в туннель
но не на столько много, чтобы плавать там на лодках
а то размечтались - на Выставке зашел такой с байдаркой, заплатил 8 грн и погреб себе на работу на Контрактову, лишь бы за такси не платить бездельникам
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10.12.2023 03:06 Відповісти
90% моїх поїздок по Києву - червона гілка, 10 - зелена.
Що є ще синя дізнався з новин.
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12.12.2023 16:02 Відповісти
прочитав заголовок новини, і подумав, що не відмовився би проплисти на байдарці під землею тонелєм від Голосухи до Теремків.
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10.12.2023 00:45 Відповісти
********* запустить шатли! Як на Чонгарі...
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10.12.2023 00:57 Відповісти
Або польоти на парасольках...
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10.12.2023 01:05 Відповісти
Віталька - голова!
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10.12.2023 01:34 Відповісти
Добре, що Бог милував, і відвів від Києва отого мера кацманавта-півца, але залишив по собі, оте нагле лайно, секретутку Леся довгого!

І москолоти нетреба було, так вони нагадили Киянам, але збагатилися за їх гроші! СБУ таких не бачить, це ж не Червінського мордувати по команді з ОПУ ..
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10.12.2023 01:46 Відповісти
уберите зеленое говно из Украины, пожалуйста! Поставьте хоть Порошенко, хоть Ахметова, хото Шмыгаля, хоть х*йгаля, кого угодно, но уберите этих клоунов из власти!!
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10.12.2023 03:13 Відповісти
Підказую: на станціях можна відкрити торгово-розважальні центри.
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10.12.2023 02:26 Відповісти
З барабанами?
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10.12.2023 05:43 Відповісти
Метро вообще идеальное место для перекусов.
Стоишь и делать вообще неккуй - тут купишь любую колу и хотдог от скуки.
Работники метро просто ленятся лишний мусор убирать.
А если бы ещё и платный туалет - так шикарно Америка никогда не жила.
Люди легко платили бы по 10 грн., чтобы отлить.
А 20 грн. - помочиться с перрона на пути.
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10.12.2023 09:20 Відповісти
48 грн - из вагона на ходу
вот так и дозарабатывались эти 48 грн, что метро пришлось закрывать из-за подтопления рельсов
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10.12.2023 13:31 Відповісти
Одні довпойопи для інших довпойопів набудували хмарочосів над тунелем із діючою лінією метро, бо дуже прєстіжно жить возлє мєтро, а тепер київська влада виявилася крайньої у вакханалії забудовників.
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10.12.2023 08:06 Відповісти
Без ведома КМДА можно построить небоскрёб в городе???
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10.12.2023 10:50 Відповісти
Навала лайна на мера Київа Кличко - це навала за формування ТРО і відсіч окупантам.🙁
Це саме зелені і не можуть пробачити Віталію.
Заміна мера Київа і здача міста онучам є ціллю зелених зрадників
100% так 😡
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10.12.2023 09:19 Відповісти
Кто выделяет землю под застройку в Киеве? Неужели не КМДА ? Очень не хило там денег нарублено
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10.12.2023 09:49 Відповісти
хрен где уже машину поставишь, везде новобудовы
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10.12.2023 09:51 Відповісти
Одним словом, компанія, що будує гидке нависаюче одоробло на самому повороті,
повинна його знести, і привести параметри тиску на грунти в норму, як це було раніше.
Тунель справно працював 10 років, поки над ним не почали городити цю хкуйню.
І ремонт тунелю - за рахунок цих уродів, а не з бюджету Києва.
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10.12.2023 09:52 Відповісти
протечка в районе Демеевской площади, под развязкой
щитаю необходимо закрыть развязку и все движение по Лобановского
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10.12.2023 13:27 Відповісти
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10.12.2023 11:00 Відповісти
 
 