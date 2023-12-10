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Вілкул Олександр (303) Кривий Ріг (811)

Уламки збитої над Кривим Рогом ракети пошкодили приміщення підприємства

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,зрк

Внаслідок падіння уламків збитої над Кривим Рогом Дніпропетровської області ракети пошкоджено приміщення підприємства.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків збитої вчора ввечері над містом ворожої ракети пошкоджено приміщення одного з підприємств та 2 вантажівки. Але головне - без втрат", - уточнив він.

Також читайте: Над Кривим Рогом збили російську ракету, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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