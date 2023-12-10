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Уламки збитої над Кривим Рогом ракети пошкодили приміщення підприємства
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок падіння уламків збитої над Кривим Рогом Дніпропетровської області ракети пошкоджено приміщення підприємства.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
"За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків збитої вчора ввечері над містом ворожої ракети пошкоджено приміщення одного з підприємств та 2 вантажівки. Але головне - без втрат", - уточнив він.
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