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ВР (11733) цвинтар (165) втрати (3824) Європейська Солідарність (1021)

"ЄС" не підтримала новий закон про військове кладовище, бо це порушення Конституції і зневага до родин загиблих, - пресцентр політсили

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події Війна в Україні

київ,меморіал,кладовище,цвинтар

Фракція "Європейська Солідарність" не підтримала новий законопроєкт про Національне меморіальне кладовище в Гатному, оскільки він грубо порушує Конституцію і обіцянки, які влада дала родинам загиблих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили.

Як відомо, у травні 2023 року Верховна Рада 321 голосом ухвалила інший законопроєкт про кладовище у Биківні, і оскільки президент його не підписав і не наклав вето, він вважається таким, що набув чинності. Тому внесення нового законопроєкту порушує Конституцію України, пояснюють в "Євросолідарності".

"Для нас визначальним в цій делікатній темі є позиція військових і родин загиблих. Дух і буква закону. Військове Національне Кладовище в Україні має бути. Його треба було відкрити вже давно, проблема занадто болюча, делікатна і актуальна. А тепер - і масштабна. Бо мова йде про десятки тисяч загиблих героїв", - пояснює співголова фракції Ірина Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала законопроєкт щодо нового місця розташування Національного військового меморіального кладовища

"Є прийнятий закон про створення Національного Військового кладовища в Биківні. Він не заветований президентом, а отже вважається прийнятим. По суті в Україні тепер - два місця для Меморіалу: Биківня і Гатне. Весною 2023-го року міністерство культури разом з міністерством ветеранів провели громадські слухання, визначили місце для Меморіалу в Биківні. Це публічно підтримав Уряд. На голосно розрекламований в марафоні брифінг за участі міністрів, представників Інституту Національної памʼяті запросили родини загиблих. В їх присутності й розповідали про Биківню! Хоч би хто поніс зараз за це відповідальність, хоч би хто вибачився!", - обурюється Геращенко.

"Мер столиці і Київрада виділили на потреби Меморіалу землю, для законодавчого врегулювання питання депутати конституційною більшістю прийняли відповідний закон про кладовище в Биківні. Далі починаються цинічні ігрища, й новий закон про кладовище в Гатному. На його представлення в ВР не прийшли ніхто з Уряду, аби відповісти, так а що то було з Биківнею. Відповідальність переклали на депутатів. Керівництво парламенту також не зустрілися з родинами загиблих, правда, це зробили представники "слуг", - пише депутатка.

Вона також вважає, що проєкт меморіалу має бути обраний на відкритому прозорому конкурсі із залученням найкращих художників-монументалістів, а не кулуарним рішенням влади.

Також читайте: Мінветеранів презентувало ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища. ФОТОрепортаж

Народний депутат Ростислав Павленко зазначає: "У залі Верховної Ради нерідко трапляється ситуація, коли "Європейська Солідарність" голосує всупереч усім іншим. І дуже часто потім зʼясовується, що ми мали рацію. А ухвалене на хайпі та емоційній хвилі рішення або не працює, або шкодить".

"Створено небезпечний прецедент. Якщо президентському офісу закон не подобається, але через суспільний резонанс вето може зашкодити піарно - закон ігнорується. А натомість швиденько приймається інший. З відповідним піар-супроводом. Але навіть гірше, ніж маніпуляції з Конституцією, справи власне щодо суспільного резонансу. Бо значна частина родичів загиблих не сприйняла перенесення Меморіалу в Гатне. Це означає, що з ними належно не проговорили, не пояснили, не переконали", – пише депутат.

Народний депутат Володимир В’ятрович наголошує: "Це брутальне порушення 94 статті Конституції і подальше руйнування субʼєктності парламенту. Шкода, що заручником політичних примх влади стала памʼять про загиблих героїв, яким ще весною обіцяли відкрити кладовище до кінця цього року. Тепер змінюють місце - замість Биківні буде Гатне. Сподіваюся, що буде. І що не буде ще одного переголосування, бо так забаглося комусь на Банковій", - обурився депутат.

Це надто болюча тема, вважає народна депутатка Вікторія Сюмар. "Я декілька разів питала, як і чим це можна пояснити? Як можна пояснити рідним загиблих героїв, що їм треба добиратися на могили не в Києві, а десь в район Південного кладовища. Як взагалі це можна робити, коли ми говоримо про мотивації йти у військо, якщо держава навіть не готова виділити пару метрів в столиці для поховання воїнів, що віддають свої життя у розквіті", - пише Сюмар.

Також читайте: Акція "Голоси полеглих Героїв": родичі загиблих воїнів закликають владу створити Національне військове кладовище у Биківні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Нічим окрім цинізму це пояснити не можна. Бо Биківня забудовується і там земля значно дорожча, аніж в районі Південного… Інших пояснень в мене нема. І скажіть комусь після цього, що держава цінує воїнів і віддає їм належне. І що так виглядає "шана", - резюмує Сюмар.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+30
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10.12.2023 14:48
+27
"Як відомо, у травні 2023 року Верховна Рада 321 голосом ухвалила інший законопроєкт про кладовище у Биківні, і оскільки президент його не підписав і не наклав вето, він вважається таким, що набув чинності. Тому внесення нового законопроєкту порушує Конституцію України, пояснюють в "Євросолідарності"."
------
При зелених воно якось інакше все "працює". Це раніше було - якщо за два тижні президент не підписав але й не наклав вето - то воно вважалося що закон вступив у дію. Але зараз це стало зовсім мутно і це - чергове порушення Конституції її "гарантом".
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10.12.2023 14:45
+21
Ну мені цікаво, а хто з родин загиблих згодиться щоб їх рідних ховали не вдома, а хз де , щоб на могилу можна було приїхати в кращому випадку раз в рік, а якщо старі батьки то й взагалі один раз до кінця життя? Ми ж не кацапи, які заховали синка де попало, і забули про нього радіючи новій машині.
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10.12.2023 14:48
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"Як відомо, у травні 2023 року Верховна Рада 321 голосом ухвалила інший законопроєкт про кладовище у Биківні, і оскільки президент його не підписав і не наклав вето, він вважається таким, що набув чинності. Тому внесення нового законопроєкту порушує Конституцію України, пояснюють в "Євросолідарності"."
------
При зелених воно якось інакше все "працює". Це раніше було - якщо за два тижні президент не підписав але й не наклав вето - то воно вважалося що закон вступив у дію. Але зараз це стало зовсім мутно і це - чергове порушення Конституції її "гарантом".
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10.12.2023 14:45 Відповісти
Отставныз грушников не бывает.
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10.12.2023 15:20 Відповісти
Якщо у відведений Конституцією термін Президент не накладав вето і не підписував ухвалений Верховною радою Закон, то Закон підписував голова ВР і передавав його до друку. Після чого Закон вступав у силу. Так за Конституцією. Невже хтось вірить, що Коливан піде проти зЕ і підпише "заниканий" зЕ Закон?
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10.12.2023 14:54 Відповісти
У нас два закони про імпічмент. Прийнятий попереднім парламентом закон не був ні заветований, ні повернутим для доопрацювання у ВР.
Після нього був прийнятий популістичний закон, який, по суті, унеможливлює імпічмент Бубочки.
Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам.
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10.12.2023 15:04 Відповісти
І він тепер - Херпіду
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10.12.2023 17:32 Відповісти
Ганьба цій вдладі!
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10.12.2023 14:47 Відповісти
А може гільйотина?
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10.12.2023 16:20 Відповісти
Ну мені цікаво, а хто з родин загиблих згодиться щоб їх рідних ховали не вдома, а хз де , щоб на могилу можна було приїхати в кращому випадку раз в рік, а якщо старі батьки то й взагалі один раз до кінця життя? Ми ж не кацапи, які заховали синка де попало, і забули про нього радіючи новій машині.
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10.12.2023 14:48 Відповісти
там в іншому справа...спочатку погодили в Биківні до якої дістатись можливо, а потім ХЗ куди перенесли куди без власного авто не доїдеш..де земелька дешевше...
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10.12.2023 14:54 Відповісти
А що буде з могилою воїна, коли батьки його помруть?
Забуття?
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10.12.2023 15:12 Відповісти
А працівники кладовищ нахіба потрібні? Ну якщо родичів вже немає ,або виїхали. На кладовищах повно могил різних циганських баронів ,бандюків , прокурорів та іншої мерзоти - які з своїми пам'ятниками займають місце 10 могил. Я думаю в кожній громаді можно виділити місце для поховань тільки військових, щоб ті кому платять за роботу на кладовищі її робили .
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10.12.2023 15:23 Відповісти
Я кажу взагалі про ситуацію з цим кладовищем навіть у цій биковні . Ну ви можете доїхати, ще там хтось за на рік зможе приїхати, але я впевнений що дуже багато родин просто або фізично або фінансово не зможуть це зробити. От мені й цікаво, як пояснити матері або дружині загиблого - що ми не привеземо тіло вашого сина,дочки , батька до дому ,бо це складно, дОрога дорОга, земля дорога,а ми побачили що є такі кладовища в США та Англії де просто звозять всіх підряд і роблять на двох метрах три могили . Якщо і робити такі кладовища,то хоч би по одному на область.
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10.12.2023 15:14 Відповісти
я не можу дискутувати бо не настільки глибоко обізнаний в цій темі, але знаю в чому основне незадоволення родичів полеглих...до того ж навряд там будуть ховати не спитавши родичів
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10.12.2023 15:30 Відповісти
Не думаю що хоч одна родина не з київської області, погодиться щоб їх сина,дочку, батька, матір поховали не вдома а хз де. Це нонсенс. Це ким потрібно бути , щоб згодитися на таке. І ким потрібно бути щоб примушувати до такого? Це потрібно робити тільки за згодою родичів, бо просто так все це не завершиться спокійно. Або шукати нові шляхи вирішення цієї проблеми. Бо наставити тисячі плит в Києві ,щоб якась політична мерзота могла попіаритись раз на рік,на території як футбольне поле - це не вирішення проблеми.
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10.12.2023 15:42 Відповісти
Та Биківня теж не айс. Купа поховань, що ще не знайшли - а це буде великою перепоною для будівництва. Нові житлові комплекси. А там крематорій будувати хочуть..треба й паркінг веееееличезний передбачити..

Спочатку треба сформулювати всі параметри, питання. А потім вже шукати. А зеленим - аби гроші зарити.

Рідних загиблих й зовсім не питають..
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10.12.2023 15:16 Відповісти
От якраз в Гатному земелька й дорога.
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10.12.2023 15:44 Відповісти
То не в селещі Гатне...то на землях громади в далекій глушині
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10.12.2023 19:45 Відповісти
немає ніякої проблеми пустити маршрутку до цвинтаря
тим більше, що, на жаль, бажаючих туди поїхати буде все більше і більше!
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10.12.2023 21:51 Відповісти
люди, які говорять, що Південне кладовище і Гатне - одне і те ж, зовсім не орієнтуються у київському передмісті!
від ст.м.Теремки до Гатного така сама відстань, як від ст.м.Лісова до Биківні, а може й ближче!
для чого ці маніпуляції?
окрім того для цвинтаря в Биківні треба вирубувати сосновий ліс, а під Гатним - поле!
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10.12.2023 19:29 Відповісти
Ну, може родичі не орієнтуються...я не заперечую, але до чого тут відстань до Гатне? Кладовище роблять не в самому селі. Ти хіба знаєш де самещоб виміряти відстань? Та й претензії родичів не в відстані, а в тому що там далеко від громадського транспорту. Звісно на авто це немає значення
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10.12.2023 19:50 Відповісти
там маршруток не менше, ніж до Биківні, повірте, я живу поруч
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10.12.2023 21:48 Відповісти
«Человек защищает свободу страны - это самое престижное»
История Арлингтонского военного кладбища

Национальное мемориальное кладбище должны начать строить в Киеве весной 2023 года. В качестве образца возьмут Арлингтонское национальное военное кладбище - одно из крупнейших и самых известных в США. На 300 гектарах там расположены более 400 тысяч могил. Они ровными белыми линиями тянутся по зеленым вирджинским холмам. Словно солдаты, навеки застывшие в строю по команде «Смирно!».

«Флагом США всегда накрывают гроб с умершим. К месту последнего покоя его доставляют на пушечном лафете, который сопровождает почетный караул. Когда произнесены прощальные слова, раздается троекратный ружейный салют. Флаг, которым был накрыт гроб, складывают особым образом и отдают ближайшим родственникам покойного.

https://hromadske.ua/ru/posts/chelovek-zashishaet-svobodu-strany-eto-samoe-prestizhnoe-istoriya-arlingtonskogo-********-kladbisha

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10.12.2023 15:11 Відповісти
Це якось повинно заспокоїти матір, яка не зможе прийти на могилу свого сина? Ми не США, у нас інший менталітет , і геть інші звичаї поховань.
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10.12.2023 15:16 Відповісти
Арлінгтонське кладовище майже в центрі Вашингтона , а не на сороковому кілометрі одеської траси. Зелена сволота ,ви ще б у Чорнобильській зоні збудували б кладовище .
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10.12.2023 17:40 Відповісти
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10.12.2023 14:48 Відповісти
МОРДИноносці
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10.12.2023 14:55 Відповісти
Ну порушувати закони і Конституцію зелені почали з першого дня керування. Ніхто тоді їм не ''дав по руках''! Отже можна і далі порушувати. А тепер маємо те що маємо..
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10.12.2023 14:53 Відповісти
Тепер маємо "не на часі".
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10.12.2023 14:56 Відповісти
Потому что у нас нет независимой судебной ветви власти.
Вот каждый новый кэрманыч творит что хотит, потом майданы.
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10.12.2023 15:38 Відповісти
Блин, во время войны вср@ться какая важная тема. Т.е теперь женам погибших нужно ехать не на ближайшее кладбище, а в е#еня??? О_о К чему этот бред?
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10.12.2023 14:58 Відповісти
хто тобі сказав, шо там насильно когось збираються ховати ?
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10.12.2023 15:43 Відповісти
Я где-то писал про насилие? Я написал, что в условиях войны есть тысяча и одна задача, которые для военных и их семей важнее в миллионы раз, чем вопрос централизованного кладбища.
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10.12.2023 16:35 Відповісти
ось це написав хто :

теперь женам погибших нужно ехать не на ближайшее кладбище, а в е#еня???

не ти ?
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10.12.2023 16:38 Відповісти
БУдь яке будівництво в Биківні зараз під питанням. Проблема в тому що там досі не проведено рокопки і впорядкування захоронених енкеведешниками десятків тисяч репресованих. Це ж що ховати загиблих другим та третім шаром? Чи будувати будинки та розважально-торгові центри на могилах закатованих? Територія Биківні має бути повністю досліджена і облаштовано меморіал репресованих. І вже тільки після цього можна розглядати питання щодо Національного Військового Меморіалу поряд з Меморіалом Жертв комуністичного (по суті "фашистського" за визначенням ООН) режиму.
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10.12.2023 15:01 Відповісти
Єдиний годний комент. Дякую за розуміння
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10.12.2023 18:49 Відповісти
Одно радует
Вернутся с фронта друзья погибших
И разнесут к ***.....ям Банковую
Я готова подавать кирпичи
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10.12.2023 15:03 Відповісти
Починайте.
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10.12.2023 15:19 Відповісти
навішають нашим вонам лапші зе це вміють
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10.12.2023 15:24 Відповісти
Навешать воевавшим можно
Однозначно
Только если ты не УХИЛЯНТ
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10.12.2023 16:07 Відповісти
УХИЛЯНТ - хто це? Можете юридично пітвердити чи показати де почитати про це? А Ви вже воюєте?
З 2014 року - вже усі чиновники - "поемєлі" наших воїнів...
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11.12.2023 10:37 Відповісти
Вернутся с фронта друзья погибших, будут жить-поживать и о вас не помнить. А кирпичи потратите на свой сортир около дома в Вологде. Тролль бобровый.
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10.12.2023 15:25 Відповісти
я не хочу нагнітати, то може, вже настав час відкрити кількість загиблих українців?
що, глядачі 95 кварталу ще не готові?
а притомні українці, давно готові жити, і живуть в реаліях, а не в марафоні!
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10.12.2023 15:20 Відповісти
Эти цифры будут известны только тогда
Когда Зеленского НЕ выберут на второй срок
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10.12.2023 15:23 Відповісти
На сьогодні день наші військові втрати десь 130 тисяч осіб. Так писала Washington post.
По цивільним там ще гірше, бо невідомі цифри на Маріуполю.
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10.12.2023 16:03 Відповісти
ГЕРАЩЕНКО ІРИНА:

Й ще один законопроєкт, за який «ЄС» єдина не голосувала.
ВР посилила адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години #10195( прийнято за основу, 233 - за).
Уряд планує запровадження штрафів за порушення комендантської години до 8500-17000 для фізичних осіб.
Для бізнесу штрафи будуть від 51 000 до 102 000 грн. У разі
повторного порушення - штрафи зростуть.
Це типу відповідь влади на ресторанні гулянки мажорів під час комендантської години.
Але, на нашу думку, інструменти для дотримання законодавства і зараз є. А закручування гайок ми не підтримуємо.
Бо це дуже нагадує часи ковіду. Коли 20 поліцейських ловили якогось плавця в Дніпрі, а в цей час ресторан Колі Тищенка собі спокійно працював.
Коли волонтери повертаються з фронту, й не встигають до комендантської заїхати в місто, їх кошмарять на блок постах, тягнуть у відділки чи примушують ночувати в машинах.
Але це ж ніяк не вплине на любителів гучних вечірок, які не потрапили в кадр журналістів.
Ми й самі з колегами, особливо напочатку війни, коли поверталися з важких відряджень з лінії фронту, вислуховували на блокпостах про порушення і навіть були спроби не пустити в Київ до ранку.
Тому не думаю, що це адекватна відповідальність. Штрафами битимуть цапів відбувайлів, це посилює авторитарні і поліцейські тенденції.
З українцями треба чесно говорити про війну, про те, що все найтяжче- попереду.
Й це було б ефективніше, ніж штрафи.
Мотивація, що зараз не до гучних гулянок- має бути усвідомлена, а не з під палки. Але популізм залишається головною ідеологією влади.

Підтримуєте?
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10.12.2023 15:20 Відповісти
Наче "свої" мусора на районі будуть штрафувати "своїх".
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10.12.2023 15:28 Відповісти
Раніше президент це - Гарант Конституції.
Тепер презЕдент це - Гарант порушення Конституції
хоч пАржом....
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10.12.2023 15:42 Відповісти
Меморіальні військові кладовища - це історія країни.
Туди повинні мати можливість доїхати зі всієї України.
Не у розбитих маршрутках.
Воно повинне бути розташоване якнайближче до столиці
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10.12.2023 15:52 Відповісти
Від цвинтарів взагалі треба відмовлятися на користь кремації. Ця традиція вигадана попами аби мати стабільні прибутки та пожертви, а зараз це ще й надприбутковий бізнес. Величезні площі родючих земель в могилах та пам'ятниках з купами сміття, штучних квітів і т.п. які збільшуються такими темпами, що скоро цвинтарі будуть більші за міста.
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10.12.2023 15:58 Відповісти
Що ти оце несеш , еколог ти наш зелений ?(( Які попи були у часи скіфів що і досі ти їхні кургани бачиш ? А щодо "величезних площ родючих земель" , то половина територій міст ******** розміщена на колишніх цвинтарях , просто забули вже про них , а і ноді ( як при совку у Черкасах ) , навіть свідомо ігнорували , проводячи будівництво на могилах , де і тіла толком не встигли розкластися (( Для таких як ти є закон про поховання , де все розписано ; після заповнення території кладовища на ньому припиняються поховання і ,здається, через п"ятдесят років ця територія підлягає рекультивації з можливістю переносу на інше місце останків тих людей , нащадки яких виявлять таке бажання . Дуже чудову традицію щодо поховань мають католики , здійснюючи поховання у родинних склепах , і територію економлять , і догляд постійний , бо всі покоління у одному місці лежать , а нащадки доглядають.
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10.12.2023 16:14 Відповісти

Де ти там бачиш купи сміття?
У знаменні дати туди приїжджають ветерани, щоб спом"янути тих з ким вони воювали
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10.12.2023 18:18 Відповісти
Може мені хтось пояснити: якого хєра зепідри хочуть перенести цвинтар у Гатне?
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10.12.2023 15:59 Відповісти
Бо г@ндони ((
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10.12.2023 16:15 Відповісти
Ну, хто з Києва, то й знає, що в принципі Биківня і Гатне приблизно на однаковій відстані від межі міста і крайніх станцій метро (Лісової та Термків).
Тому тут справа не в тому, наскільки важко добратися, а у дебільних рішеннях слуг. ЄС праві: навіщо було спочатку голосувати за Биківню, а потім - за Гатне? Чим Биківня вже не вгодила?
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10.12.2023 16:02 Відповісти
Якийсь коля-катлєта накинув оком на територію , іншого пояснення немає.
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10.12.2023 16:16 Відповісти
Може й на однаковій відстані, але доїхати легше до Биківні.
Та й Биківня теж меморіал. Але робиться все, щоб українці гірше знали свою історію.
Зеленим вона чужа. Їм байдуже.
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10.12.2023 18:22 Відповісти
Та і там, і там - купа маршруток від метро... Але так, Биківня - це уже меморіал, логічніше там робити.
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10.12.2023 19:00 Відповісти
Землю в Быковне подгреб под себя некоторый прокурор, чтобы переселить туда содержимое Воскресенских и Русановских Садов, а на их месте построить многоэтажки. Поэтому вопрос о Военном Мемориале в Быковне "завис".
Все просто. Если быть в теме.
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10.12.2023 17:13 Відповісти
Взагалі проблеми не бачу. Такі військові кладовища мають багато наших союзників.
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10.12.2023 17:45 Відповісти
 
 