"ЄС" не підтримала новий закон про військове кладовище, бо це порушення Конституції і зневага до родин загиблих, - пресцентр політсили
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Фракція "Європейська Солідарність" не підтримала новий законопроєкт про Національне меморіальне кладовище в Гатному, оскільки він грубо порушує Конституцію і обіцянки, які влада дала родинам загиблих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили.
Як відомо, у травні 2023 року Верховна Рада 321 голосом ухвалила інший законопроєкт про кладовище у Биківні, і оскільки президент його не підписав і не наклав вето, він вважається таким, що набув чинності. Тому внесення нового законопроєкту порушує Конституцію України, пояснюють в "Євросолідарності".
"Для нас визначальним в цій делікатній темі є позиція військових і родин загиблих. Дух і буква закону. Військове Національне Кладовище в Україні має бути. Його треба було відкрити вже давно, проблема занадто болюча, делікатна і актуальна. А тепер - і масштабна. Бо мова йде про десятки тисяч загиблих героїв", - пояснює співголова фракції Ірина Геращенко.
"Є прийнятий закон про створення Національного Військового кладовища в Биківні. Він не заветований президентом, а отже вважається прийнятим. По суті в Україні тепер - два місця для Меморіалу: Биківня і Гатне. Весною 2023-го року міністерство культури разом з міністерством ветеранів провели громадські слухання, визначили місце для Меморіалу в Биківні. Це публічно підтримав Уряд. На голосно розрекламований в марафоні брифінг за участі міністрів, представників Інституту Національної памʼяті запросили родини загиблих. В їх присутності й розповідали про Биківню! Хоч би хто поніс зараз за це відповідальність, хоч би хто вибачився!", - обурюється Геращенко.
"Мер столиці і Київрада виділили на потреби Меморіалу землю, для законодавчого врегулювання питання депутати конституційною більшістю прийняли відповідний закон про кладовище в Биківні. Далі починаються цинічні ігрища, й новий закон про кладовище в Гатному. На його представлення в ВР не прийшли ніхто з Уряду, аби відповісти, так а що то було з Биківнею. Відповідальність переклали на депутатів. Керівництво парламенту також не зустрілися з родинами загиблих, правда, це зробили представники "слуг", - пише депутатка.
Вона також вважає, що проєкт меморіалу має бути обраний на відкритому прозорому конкурсі із залученням найкращих художників-монументалістів, а не кулуарним рішенням влади.
Народний депутат Ростислав Павленко зазначає: "У залі Верховної Ради нерідко трапляється ситуація, коли "Європейська Солідарність" голосує всупереч усім іншим. І дуже часто потім зʼясовується, що ми мали рацію. А ухвалене на хайпі та емоційній хвилі рішення або не працює, або шкодить".
"Створено небезпечний прецедент. Якщо президентському офісу закон не подобається, але через суспільний резонанс вето може зашкодити піарно - закон ігнорується. А натомість швиденько приймається інший. З відповідним піар-супроводом. Але навіть гірше, ніж маніпуляції з Конституцією, справи власне щодо суспільного резонансу. Бо значна частина родичів загиблих не сприйняла перенесення Меморіалу в Гатне. Це означає, що з ними належно не проговорили, не пояснили, не переконали", – пише депутат.
Народний депутат Володимир В’ятрович наголошує: "Це брутальне порушення 94 статті Конституції і подальше руйнування субʼєктності парламенту. Шкода, що заручником політичних примх влади стала памʼять про загиблих героїв, яким ще весною обіцяли відкрити кладовище до кінця цього року. Тепер змінюють місце - замість Биківні буде Гатне. Сподіваюся, що буде. І що не буде ще одного переголосування, бо так забаглося комусь на Банковій", - обурився депутат.
Це надто болюча тема, вважає народна депутатка Вікторія Сюмар. "Я декілька разів питала, як і чим це можна пояснити? Як можна пояснити рідним загиблих героїв, що їм треба добиратися на могили не в Києві, а десь в район Південного кладовища. Як взагалі це можна робити, коли ми говоримо про мотивації йти у військо, якщо держава навіть не готова виділити пару метрів в столиці для поховання воїнів, що віддають свої життя у розквіті", - пише Сюмар.
"Нічим окрім цинізму це пояснити не можна. Бо Биківня забудовується і там земля значно дорожча, аніж в районі Південного… Інших пояснень в мене нема. І скажіть комусь після цього, що держава цінує воїнів і віддає їм належне. І що так виглядає "шана", - резюмує Сюмар.
Будь ласка, зачекайте...
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При зелених воно якось інакше все "працює". Це раніше було - якщо за два тижні президент не підписав але й не наклав вето - то воно вважалося що закон вступив у дію. Але зараз це стало зовсім мутно і це - чергове порушення Конституції її "гарантом".
Після нього був прийнятий популістичний закон, який, по суті, унеможливлює імпічмент Бубочки.
Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам.
Забуття?
Спочатку треба сформулювати всі параметри, питання. А потім вже шукати. А зеленим - аби гроші зарити.
Рідних загиблих й зовсім не питають..
тим більше, що, на жаль, бажаючих туди поїхати буде все більше і більше!
від ст.м.Теремки до Гатного така сама відстань, як від ст.м.Лісова до Биківні, а може й ближче!
для чого ці маніпуляції?
окрім того для цвинтаря в Биківні треба вирубувати сосновий ліс, а під Гатним - поле!
История Арлингтонского военного кладбища
Национальное мемориальное кладбище должны начать строить в Киеве весной 2023 года. В качестве образца возьмут Арлингтонское национальное военное кладбище - одно из крупнейших и самых известных в США. На 300 гектарах там расположены более 400 тысяч могил. Они ровными белыми линиями тянутся по зеленым вирджинским холмам. Словно солдаты, навеки застывшие в строю по команде «Смирно!».
«Флагом США всегда накрывают гроб с умершим. К месту последнего покоя его доставляют на пушечном лафете, который сопровождает почетный караул. Когда произнесены прощальные слова, раздается троекратный ружейный салют. Флаг, которым был накрыт гроб, складывают особым образом и отдают ближайшим родственникам покойного.
https://hromadske.ua/ru/posts/chelovek-zashishaet-svobodu-strany-eto-samoe-prestizhnoe-istoriya-arlingtonskogo-********-kladbisha
Вот каждый новый кэрманыч творит что хотит, потом майданы.
теперь женам погибших нужно ехать не на ближайшее кладбище, а в е#еня???
не ти ?
Вернутся с фронта друзья погибших
И разнесут к ***.....ям Банковую
Я готова подавать кирпичи
Однозначно
Только если ты не УХИЛЯНТ
З 2014 року - вже усі чиновники - "поемєлі" наших воїнів...
що, глядачі 95 кварталу ще не готові?
а притомні українці, давно готові жити, і живуть в реаліях, а не в марафоні!
Когда Зеленского НЕ выберут на второй срок
По цивільним там ще гірше, бо невідомі цифри на Маріуполю.
Й ще один законопроєкт, за який «ЄС» єдина не голосувала.
ВР посилила адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години #10195( прийнято за основу, 233 - за).
Уряд планує запровадження штрафів за порушення комендантської години до 8500-17000 для фізичних осіб.
Для бізнесу штрафи будуть від 51 000 до 102 000 грн. У разі
повторного порушення - штрафи зростуть.
Це типу відповідь влади на ресторанні гулянки мажорів під час комендантської години.
Але, на нашу думку, інструменти для дотримання законодавства і зараз є. А закручування гайок ми не підтримуємо.
Бо це дуже нагадує часи ковіду. Коли 20 поліцейських ловили якогось плавця в Дніпрі, а в цей час ресторан Колі Тищенка собі спокійно працював.
Коли волонтери повертаються з фронту, й не встигають до комендантської заїхати в місто, їх кошмарять на блок постах, тягнуть у відділки чи примушують ночувати в машинах.
Але це ж ніяк не вплине на любителів гучних вечірок, які не потрапили в кадр журналістів.
Ми й самі з колегами, особливо напочатку війни, коли поверталися з важких відряджень з лінії фронту, вислуховували на блокпостах про порушення і навіть були спроби не пустити в Київ до ранку.
Тому не думаю, що це адекватна відповідальність. Штрафами битимуть цапів відбувайлів, це посилює авторитарні і поліцейські тенденції.
З українцями треба чесно говорити про війну, про те, що все найтяжче- попереду.
Й це було б ефективніше, ніж штрафи.
Мотивація, що зараз не до гучних гулянок- має бути усвідомлена, а не з під палки. Але популізм залишається головною ідеологією влади.
Підтримуєте?
Тепер презЕдент це - Гарант порушення Конституції
хоч пАржом....
Туди повинні мати можливість доїхати зі всієї України.
Не у розбитих маршрутках.
Воно повинне бути розташоване якнайближче до столиці
Де ти там бачиш купи сміття?
У знаменні дати туди приїжджають ветерани, щоб спом"янути тих з ким вони воювали
Тому тут справа не в тому, наскільки важко добратися, а у дебільних рішеннях слуг. ЄС праві: навіщо було спочатку голосувати за Биківню, а потім - за Гатне? Чим Биківня вже не вгодила?
Та й Биківня теж меморіал. Але робиться все, щоб українці гірше знали свою історію.
Зеленим вона чужа. Їм байдуже.
Все просто. Если быть в теме.