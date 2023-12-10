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Новости Политика УкраиныПроисшествияВойна в Украине
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ВР (28731) кладбище (257) потери (3863) Европейская Солидарность (998)

"ЕС" не поддержала новый закон о военном кладбище, потому что это нарушение Конституции и пренебрежение к семьям погибших, - пресс-центр политсилы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

київ,меморіал,кладовище,цвинтар

Фракция "Европейская Солидарность" не поддержала новый законопроект о Национальном мемориальном кладбище в Гатном, поскольку он грубо нарушает Конституцию и обещания, которые власти дали семьям погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр политсилы.

Как известно, в мае 2023 года Верховная Рада 321 голосом приняла другой законопроект о кладбище в Быковне, и поскольку президент его не подписал и не наложил вето, он считается вступившим в силу. Поэтому внесение нового законопроекта нарушает Конституцию Украины, объясняют в "Евросолидарности".

"Для нас определяющим в этой щекотливой теме является позиция военных и семей погибших. Дух и буква закона. Военное Национальное Кладбище в Украине должно быть. Его нужно было открыть уже давно, проблема слишком болезненная, деликатная и актуальная. А теперь – и масштабная. Ибо речь идет о десятках тысяч погибших героев", - объясняет сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Читайте: В Раде готовят переаккредитацию СМИ и думают о расширении их доступа, - новый глава комитета ВР по вопросам свободы слова Юрчишин

"Есть принятый закон о создании Национального Военного кладбища в Быковне. Он не заветирован президентом, а значит считается принятым. По сути в Украине теперь - два места для Мемориала: Быковня и Гатне. Весной 2023-го года министерство культуры вместе с министерством ветеранов провели общественные слушания, определили место для Мемориала в Быковне.Это публично поддержало Правительство. На громко разрекламированный в марафоне брифинг с участием министров, представителей Института Национальной памяти пригласили семьи погибших. В их присутствии и рассказывали о Быковне! Кто бы понес сейчас за это ответственность, кто бы извинился!", - возмущается Геращенко.

"Мэр столицы и Киевсовет выделили на нужды Мемориала землю, для законодательного урегулирования вопроса депутаты конституционным большинством приняли соответствующий закон о кладбище в Быковне. Далее начинаются циничные игрища, и новый закон о кладбище в Гатном. На его представление в ВР не пришли никто из правительства. Ответственность перевели на депутатов. Руководство парламента также не встретились с семьями погибших, правда, это сделали представители "слуг", - пишет депутат.

Она также считает, что проект мемориала должен быть избран на открытом прозрачном конкурсе с привлечением лучших художников-монументалистов, а не кулуарным решением власти.

Смотрите: Минветеранов представило эскизный проект Национального военного мемориального кладбища. ФОТОрепортаж

Народный депутат Ростислав Павленко отмечает: "В зале Верховной Рады нередки ситуации, когда "Европейская Солидарность" голосует вопреки всем остальным. И очень часто потом выясняется, что мы были правы. А принятое на хайпе и эмоциональной волне решение либо не работает, либо вредит".

"Создан опасный прецедент. Если президентскому офису закон не нравится, но из-за общественного резонанса вето может повредить пиарно - закон игнорируется. А вместо этого быстро принимается другой. С соответствующим пиар-сопровождением. Но даже хуже, чем манипуляции с Конституцией, дела собственно по общественному резонансу. "Потому что значительная часть родственников погибших не восприняла перенос Мемориала в Гатно. Это значит, что с ними должным образом не проговорили, не объяснили, не убедили", - пишет депутат.

Народный депутат Владимир Вятрович отмечает: "Это грубое нарушение 94 статьи Конституции и дальнейшее разрушение субъектности парламента. Жаль, что заложником политических прихотей власти стала память о погибших героях, которым еще весной обещали открыть кладбище до конца этого года. Теперь меняют место – вместо Быковни будет Гатное. Надеюсь, что будет. И что не будет еще одного переголосования, потому что так захотелось кому-то на Банковой", - возмутился депутат.

Это слишком болезненная тема, считает народная депутат Виктория Сюмар. "Я несколько раз спрашивала, как и чем это объяснимо? Как можно объяснить родным погибших героев, что им нужно добираться на могилы не в Киеве, а где-то в район Южного кладбища. Как вообще это можно делать, когда мы говорим о мотивации идти в армию, если государство даже не готово выделить пару метров в столице для захоронения воинов, отдающих свою жизнь в расцвете", – пишет Сюмар.

Смотрите: Акция "Голоса павших Героев": родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Ничем кроме цинизма это объяснить нельзя. Потому что Быковня застраивается и там земля значительно дороже, чем в районе Южного... Других объяснений у меня нет. И скажите кому-то после этого, что государство ценит воинов и отдает им должное. И что так выглядит "уважение", - резюмирует Сюмар.
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Топ комментарии
+30
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10.12.2023 14:48
+27
"Як відомо, у травні 2023 року Верховна Рада 321 голосом ухвалила інший законопроєкт про кладовище у Биківні, і оскільки президент його не підписав і не наклав вето, він вважається таким, що набув чинності. Тому внесення нового законопроєкту порушує Конституцію України, пояснюють в "Євросолідарності"."
------
При зелених воно якось інакше все "працює". Це раніше було - якщо за два тижні президент не підписав але й не наклав вето - то воно вважалося що закон вступив у дію. Але зараз це стало зовсім мутно і це - чергове порушення Конституції її "гарантом".
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10.12.2023 14:45
+21
Ну мені цікаво, а хто з родин загиблих згодиться щоб їх рідних ховали не вдома, а хз де , щоб на могилу можна було приїхати в кращому випадку раз в рік, а якщо старі батьки то й взагалі один раз до кінця життя? Ми ж не кацапи, які заховали синка де попало, і забули про нього радіючи новій машині.
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10.12.2023 14:48
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"Як відомо, у травні 2023 року Верховна Рада 321 голосом ухвалила інший законопроєкт про кладовище у Биківні, і оскільки президент його не підписав і не наклав вето, він вважається таким, що набув чинності. Тому внесення нового законопроєкту порушує Конституцію України, пояснюють в "Євросолідарності"."
------
При зелених воно якось інакше все "працює". Це раніше було - якщо за два тижні президент не підписав але й не наклав вето - то воно вважалося що закон вступив у дію. Але зараз це стало зовсім мутно і це - чергове порушення Конституції її "гарантом".
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10.12.2023 14:45 Ответить
Отставныз грушников не бывает.
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10.12.2023 15:20 Ответить
Якщо у відведений Конституцією термін Президент не накладав вето і не підписував ухвалений Верховною радою Закон, то Закон підписував голова ВР і передавав його до друку. Після чого Закон вступав у силу. Так за Конституцією. Невже хтось вірить, що Коливан піде проти зЕ і підпише "заниканий" зЕ Закон?
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10.12.2023 14:54 Ответить
У нас два закони про імпічмент. Прийнятий попереднім парламентом закон не був ні заветований, ні повернутим для доопрацювання у ВР.
Після нього був прийнятий популістичний закон, який, по суті, унеможливлює імпічмент Бубочки.
Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам.
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10.12.2023 15:04 Ответить
І він тепер - Херпіду
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10.12.2023 17:32 Ответить
Ганьба цій вдладі!
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10.12.2023 14:47 Ответить
А може гільйотина?
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10.12.2023 16:20 Ответить
Ну мені цікаво, а хто з родин загиблих згодиться щоб їх рідних ховали не вдома, а хз де , щоб на могилу можна було приїхати в кращому випадку раз в рік, а якщо старі батьки то й взагалі один раз до кінця життя? Ми ж не кацапи, які заховали синка де попало, і забули про нього радіючи новій машині.
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10.12.2023 14:48 Ответить
там в іншому справа...спочатку погодили в Биківні до якої дістатись можливо, а потім ХЗ куди перенесли куди без власного авто не доїдеш..де земелька дешевше...
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10.12.2023 14:54 Ответить
А що буде з могилою воїна, коли батьки його помруть?
Забуття?
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10.12.2023 15:12 Ответить
А працівники кладовищ нахіба потрібні? Ну якщо родичів вже немає ,або виїхали. На кладовищах повно могил різних циганських баронів ,бандюків , прокурорів та іншої мерзоти - які з своїми пам'ятниками займають місце 10 могил. Я думаю в кожній громаді можно виділити місце для поховань тільки військових, щоб ті кому платять за роботу на кладовищі її робили .
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10.12.2023 15:23 Ответить
Я кажу взагалі про ситуацію з цим кладовищем навіть у цій биковні . Ну ви можете доїхати, ще там хтось за на рік зможе приїхати, але я впевнений що дуже багато родин просто або фізично або фінансово не зможуть це зробити. От мені й цікаво, як пояснити матері або дружині загиблого - що ми не привеземо тіло вашого сина,дочки , батька до дому ,бо це складно, дОрога дорОга, земля дорога,а ми побачили що є такі кладовища в США та Англії де просто звозять всіх підряд і роблять на двох метрах три могили . Якщо і робити такі кладовища,то хоч би по одному на область.
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10.12.2023 15:14 Ответить
я не можу дискутувати бо не настільки глибоко обізнаний в цій темі, але знаю в чому основне незадоволення родичів полеглих...до того ж навряд там будуть ховати не спитавши родичів
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10.12.2023 15:30 Ответить
Не думаю що хоч одна родина не з київської області, погодиться щоб їх сина,дочку, батька, матір поховали не вдома а хз де. Це нонсенс. Це ким потрібно бути , щоб згодитися на таке. І ким потрібно бути щоб примушувати до такого? Це потрібно робити тільки за згодою родичів, бо просто так все це не завершиться спокійно. Або шукати нові шляхи вирішення цієї проблеми. Бо наставити тисячі плит в Києві ,щоб якась політична мерзота могла попіаритись раз на рік,на території як футбольне поле - це не вирішення проблеми.
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10.12.2023 15:42 Ответить
Та Биківня теж не айс. Купа поховань, що ще не знайшли - а це буде великою перепоною для будівництва. Нові житлові комплекси. А там крематорій будувати хочуть..треба й паркінг веееееличезний передбачити..

Спочатку треба сформулювати всі параметри, питання. А потім вже шукати. А зеленим - аби гроші зарити.

Рідних загиблих й зовсім не питають..
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10.12.2023 15:16 Ответить
От якраз в Гатному земелька й дорога.
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10.12.2023 15:44 Ответить
То не в селещі Гатне...то на землях громади в далекій глушині
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10.12.2023 19:45 Ответить
немає ніякої проблеми пустити маршрутку до цвинтаря
тим більше, що, на жаль, бажаючих туди поїхати буде все більше і більше!
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10.12.2023 21:51 Ответить
люди, які говорять, що Південне кладовище і Гатне - одне і те ж, зовсім не орієнтуються у київському передмісті!
від ст.м.Теремки до Гатного така сама відстань, як від ст.м.Лісова до Биківні, а може й ближче!
для чого ці маніпуляції?
окрім того для цвинтаря в Биківні треба вирубувати сосновий ліс, а під Гатним - поле!
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10.12.2023 19:29 Ответить
Ну, може родичі не орієнтуються...я не заперечую, але до чого тут відстань до Гатне? Кладовище роблять не в самому селі. Ти хіба знаєш де самещоб виміряти відстань? Та й претензії родичів не в відстані, а в тому що там далеко від громадського транспорту. Звісно на авто це немає значення
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10.12.2023 19:50 Ответить
там маршруток не менше, ніж до Биківні, повірте, я живу поруч
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10.12.2023 21:48 Ответить
«Человек защищает свободу страны - это самое престижное»
История Арлингтонского военного кладбища

Национальное мемориальное кладбище должны начать строить в Киеве весной 2023 года. В качестве образца возьмут Арлингтонское национальное военное кладбище - одно из крупнейших и самых известных в США. На 300 гектарах там расположены более 400 тысяч могил. Они ровными белыми линиями тянутся по зеленым вирджинским холмам. Словно солдаты, навеки застывшие в строю по команде «Смирно!».

«Флагом США всегда накрывают гроб с умершим. К месту последнего покоя его доставляют на пушечном лафете, который сопровождает почетный караул. Когда произнесены прощальные слова, раздается троекратный ружейный салют. Флаг, которым был накрыт гроб, складывают особым образом и отдают ближайшим родственникам покойного.

https://hromadske.ua/ru/posts/chelovek-zashishaet-svobodu-strany-eto-samoe-prestizhnoe-istoriya-arlingtonskogo-********-kladbisha

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10.12.2023 15:11 Ответить
Це якось повинно заспокоїти матір, яка не зможе прийти на могилу свого сина? Ми не США, у нас інший менталітет , і геть інші звичаї поховань.
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10.12.2023 15:16 Ответить
Арлінгтонське кладовище майже в центрі Вашингтона , а не на сороковому кілометрі одеської траси. Зелена сволота ,ви ще б у Чорнобильській зоні збудували б кладовище .
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10.12.2023 17:40 Ответить
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10.12.2023 14:48 Ответить
МОРДИноносці
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10.12.2023 14:55 Ответить
Ну порушувати закони і Конституцію зелені почали з першого дня керування. Ніхто тоді їм не ''дав по руках''! Отже можна і далі порушувати. А тепер маємо те що маємо..
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10.12.2023 14:53 Ответить
Тепер маємо "не на часі".
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10.12.2023 14:56 Ответить
Потому что у нас нет независимой судебной ветви власти.
Вот каждый новый кэрманыч творит что хотит, потом майданы.
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10.12.2023 15:38 Ответить
Блин, во время войны вср@ться какая важная тема. Т.е теперь женам погибших нужно ехать не на ближайшее кладбище, а в е#еня??? О_о К чему этот бред?
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10.12.2023 14:58 Ответить
хто тобі сказав, шо там насильно когось збираються ховати ?
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10.12.2023 15:43 Ответить
Я где-то писал про насилие? Я написал, что в условиях войны есть тысяча и одна задача, которые для военных и их семей важнее в миллионы раз, чем вопрос централизованного кладбища.
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10.12.2023 16:35 Ответить
ось це написав хто :

теперь женам погибших нужно ехать не на ближайшее кладбище, а в е#еня???

не ти ?
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10.12.2023 16:38 Ответить
БУдь яке будівництво в Биківні зараз під питанням. Проблема в тому що там досі не проведено рокопки і впорядкування захоронених енкеведешниками десятків тисяч репресованих. Це ж що ховати загиблих другим та третім шаром? Чи будувати будинки та розважально-торгові центри на могилах закатованих? Територія Биківні має бути повністю досліджена і облаштовано меморіал репресованих. І вже тільки після цього можна розглядати питання щодо Національного Військового Меморіалу поряд з Меморіалом Жертв комуністичного (по суті "фашистського" за визначенням ООН) режиму.
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10.12.2023 15:01 Ответить
Єдиний годний комент. Дякую за розуміння
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10.12.2023 18:49 Ответить
Одно радует
Вернутся с фронта друзья погибших
И разнесут к ***.....ям Банковую
Я готова подавать кирпичи
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10.12.2023 15:03 Ответить
Починайте.
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10.12.2023 15:19 Ответить
навішають нашим вонам лапші зе це вміють
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10.12.2023 15:24 Ответить
Навешать воевавшим можно
Однозначно
Только если ты не УХИЛЯНТ
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10.12.2023 16:07 Ответить
УХИЛЯНТ - хто це? Можете юридично пітвердити чи показати де почитати про це? А Ви вже воюєте?
З 2014 року - вже усі чиновники - "поемєлі" наших воїнів...
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11.12.2023 10:37 Ответить
Вернутся с фронта друзья погибших, будут жить-поживать и о вас не помнить. А кирпичи потратите на свой сортир около дома в Вологде. Тролль бобровый.
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10.12.2023 15:25 Ответить
я не хочу нагнітати, то може, вже настав час відкрити кількість загиблих українців?
що, глядачі 95 кварталу ще не готові?
а притомні українці, давно готові жити, і живуть в реаліях, а не в марафоні!
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10.12.2023 15:20 Ответить
Эти цифры будут известны только тогда
Когда Зеленского НЕ выберут на второй срок
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10.12.2023 15:23 Ответить
На сьогодні день наші військові втрати десь 130 тисяч осіб. Так писала Washington post.
По цивільним там ще гірше, бо невідомі цифри на Маріуполю.
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10.12.2023 16:03 Ответить
ГЕРАЩЕНКО ІРИНА:

Й ще один законопроєкт, за який «ЄС» єдина не голосувала.
ВР посилила адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години #10195( прийнято за основу, 233 - за).
Уряд планує запровадження штрафів за порушення комендантської години до 8500-17000 для фізичних осіб.
Для бізнесу штрафи будуть від 51 000 до 102 000 грн. У разі
повторного порушення - штрафи зростуть.
Це типу відповідь влади на ресторанні гулянки мажорів під час комендантської години.
Але, на нашу думку, інструменти для дотримання законодавства і зараз є. А закручування гайок ми не підтримуємо.
Бо це дуже нагадує часи ковіду. Коли 20 поліцейських ловили якогось плавця в Дніпрі, а в цей час ресторан Колі Тищенка собі спокійно працював.
Коли волонтери повертаються з фронту, й не встигають до комендантської заїхати в місто, їх кошмарять на блок постах, тягнуть у відділки чи примушують ночувати в машинах.
Але це ж ніяк не вплине на любителів гучних вечірок, які не потрапили в кадр журналістів.
Ми й самі з колегами, особливо напочатку війни, коли поверталися з важких відряджень з лінії фронту, вислуховували на блокпостах про порушення і навіть були спроби не пустити в Київ до ранку.
Тому не думаю, що це адекватна відповідальність. Штрафами битимуть цапів відбувайлів, це посилює авторитарні і поліцейські тенденції.
З українцями треба чесно говорити про війну, про те, що все найтяжче- попереду.
Й це було б ефективніше, ніж штрафи.
Мотивація, що зараз не до гучних гулянок- має бути усвідомлена, а не з під палки. Але популізм залишається головною ідеологією влади.

Підтримуєте?
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10.12.2023 15:20 Ответить
Наче "свої" мусора на районі будуть штрафувати "своїх".
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10.12.2023 15:28 Ответить
Раніше президент це - Гарант Конституції.
Тепер презЕдент це - Гарант порушення Конституції
хоч пАржом....
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10.12.2023 15:42 Ответить
Меморіальні військові кладовища - це історія країни.
Туди повинні мати можливість доїхати зі всієї України.
Не у розбитих маршрутках.
Воно повинне бути розташоване якнайближче до столиці
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10.12.2023 15:52 Ответить
Від цвинтарів взагалі треба відмовлятися на користь кремації. Ця традиція вигадана попами аби мати стабільні прибутки та пожертви, а зараз це ще й надприбутковий бізнес. Величезні площі родючих земель в могилах та пам'ятниках з купами сміття, штучних квітів і т.п. які збільшуються такими темпами, що скоро цвинтарі будуть більші за міста.
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10.12.2023 15:58 Ответить
Що ти оце несеш , еколог ти наш зелений ?(( Які попи були у часи скіфів що і досі ти їхні кургани бачиш ? А щодо "величезних площ родючих земель" , то половина територій міст ******** розміщена на колишніх цвинтарях , просто забули вже про них , а і ноді ( як при совку у Черкасах ) , навіть свідомо ігнорували , проводячи будівництво на могилах , де і тіла толком не встигли розкластися (( Для таких як ти є закон про поховання , де все розписано ; після заповнення території кладовища на ньому припиняються поховання і ,здається, через п"ятдесят років ця територія підлягає рекультивації з можливістю переносу на інше місце останків тих людей , нащадки яких виявлять таке бажання . Дуже чудову традицію щодо поховань мають католики , здійснюючи поховання у родинних склепах , і територію економлять , і догляд постійний , бо всі покоління у одному місці лежать , а нащадки доглядають.
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10.12.2023 16:14 Ответить

Де ти там бачиш купи сміття?
У знаменні дати туди приїжджають ветерани, щоб спом"янути тих з ким вони воювали
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10.12.2023 18:18 Ответить
Може мені хтось пояснити: якого хєра зепідри хочуть перенести цвинтар у Гатне?
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10.12.2023 15:59 Ответить
Бо г@ндони ((
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10.12.2023 16:15 Ответить
Ну, хто з Києва, то й знає, що в принципі Биківня і Гатне приблизно на однаковій відстані від межі міста і крайніх станцій метро (Лісової та Термків).
Тому тут справа не в тому, наскільки важко добратися, а у дебільних рішеннях слуг. ЄС праві: навіщо було спочатку голосувати за Биківню, а потім - за Гатне? Чим Биківня вже не вгодила?
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10.12.2023 16:02 Ответить
Якийсь коля-катлєта накинув оком на територію , іншого пояснення немає.
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10.12.2023 16:16 Ответить
Може й на однаковій відстані, але доїхати легше до Биківні.
Та й Биківня теж меморіал. Але робиться все, щоб українці гірше знали свою історію.
Зеленим вона чужа. Їм байдуже.
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10.12.2023 18:22 Ответить
Та і там, і там - купа маршруток від метро... Але так, Биківня - це уже меморіал, логічніше там робити.
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10.12.2023 19:00 Ответить
Землю в Быковне подгреб под себя некоторый прокурор, чтобы переселить туда содержимое Воскресенских и Русановских Садов, а на их месте построить многоэтажки. Поэтому вопрос о Военном Мемориале в Быковне "завис".
Все просто. Если быть в теме.
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10.12.2023 17:13 Ответить
Взагалі проблеми не бачу. Такі військові кладовища мають багато наших союзників.
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10.12.2023 17:45 Ответить
 
 