"ЕС" не поддержала новый закон о военном кладбище, потому что это нарушение Конституции и пренебрежение к семьям погибших, - пресс-центр политсилы

Фракция "Европейская Солидарность" не поддержала новый законопроект о Национальном мемориальном кладбище в Гатном, поскольку он грубо нарушает Конституцию и обещания, которые власти дали семьям погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр политсилы.

Как известно, в мае 2023 года Верховная Рада 321 голосом приняла другой законопроект о кладбище в Быковне, и поскольку президент его не подписал и не наложил вето, он считается вступившим в силу. Поэтому внесение нового законопроекта нарушает Конституцию Украины, объясняют в "Евросолидарности".

"Для нас определяющим в этой щекотливой теме является позиция военных и семей погибших. Дух и буква закона. Военное Национальное Кладбище в Украине должно быть. Его нужно было открыть уже давно, проблема слишком болезненная, деликатная и актуальная. А теперь – и масштабная. Ибо речь идет о десятках тысяч погибших героев", - объясняет сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

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"Есть принятый закон о создании Национального Военного кладбища в Быковне. Он не заветирован президентом, а значит считается принятым. По сути в Украине теперь - два места для Мемориала: Быковня и Гатне. Весной 2023-го года министерство культуры вместе с министерством ветеранов провели общественные слушания, определили место для Мемориала в Быковне.Это публично поддержало Правительство. На громко разрекламированный в марафоне брифинг с участием министров, представителей Института Национальной памяти пригласили семьи погибших. В их присутствии и рассказывали о Быковне! Кто бы понес сейчас за это ответственность, кто бы извинился!", - возмущается Геращенко.

"Мэр столицы и Киевсовет выделили на нужды Мемориала землю, для законодательного урегулирования вопроса депутаты конституционным большинством приняли соответствующий закон о кладбище в Быковне. Далее начинаются циничные игрища, и новый закон о кладбище в Гатном. На его представление в ВР не пришли никто из правительства. Ответственность перевели на депутатов. Руководство парламента также не встретились с семьями погибших, правда, это сделали представители "слуг", - пишет депутат.

Она также считает, что проект мемориала должен быть избран на открытом прозрачном конкурсе с привлечением лучших художников-монументалистов, а не кулуарным решением власти.

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Народный депутат Ростислав Павленко отмечает: "В зале Верховной Рады нередки ситуации, когда "Европейская Солидарность" голосует вопреки всем остальным. И очень часто потом выясняется, что мы были правы. А принятое на хайпе и эмоциональной волне решение либо не работает, либо вредит".

"Создан опасный прецедент. Если президентскому офису закон не нравится, но из-за общественного резонанса вето может повредить пиарно - закон игнорируется. А вместо этого быстро принимается другой. С соответствующим пиар-сопровождением. Но даже хуже, чем манипуляции с Конституцией, дела собственно по общественному резонансу. "Потому что значительная часть родственников погибших не восприняла перенос Мемориала в Гатно. Это значит, что с ними должным образом не проговорили, не объяснили, не убедили", - пишет депутат.

Народный депутат Владимир Вятрович отмечает: "Это грубое нарушение 94 статьи Конституции и дальнейшее разрушение субъектности парламента. Жаль, что заложником политических прихотей власти стала память о погибших героях, которым еще весной обещали открыть кладбище до конца этого года. Теперь меняют место – вместо Быковни будет Гатное. Надеюсь, что будет. И что не будет еще одного переголосования, потому что так захотелось кому-то на Банковой", - возмутился депутат.

Это слишком болезненная тема, считает народная депутат Виктория Сюмар. "Я несколько раз спрашивала, как и чем это объяснимо? Как можно объяснить родным погибших героев, что им нужно добираться на могилы не в Киеве, а где-то в район Южного кладбища. Как вообще это можно делать, когда мы говорим о мотивации идти в армию, если государство даже не готово выделить пару метров в столице для захоронения воинов, отдающих свою жизнь в расцвете", – пишет Сюмар.

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"Ничем кроме цинизма это объяснить нельзя. Потому что Быковня застраивается и там земля значительно дороже, чем в районе Южного... Других объяснений у меня нет. И скажите кому-то после этого, что государство ценит воинов и отдает им должное. И что так выглядит "уважение", - резюмирует Сюмар.