"ЕС" не поддержала новый закон о военном кладбище, потому что это нарушение Конституции и пренебрежение к семьям погибших, - пресс-центр политсилы
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Фракция "Европейская Солидарность" не поддержала новый законопроект о Национальном мемориальном кладбище в Гатном, поскольку он грубо нарушает Конституцию и обещания, которые власти дали семьям погибших.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр политсилы.
Как известно, в мае 2023 года Верховная Рада 321 голосом приняла другой законопроект о кладбище в Быковне, и поскольку президент его не подписал и не наложил вето, он считается вступившим в силу. Поэтому внесение нового законопроекта нарушает Конституцию Украины, объясняют в "Евросолидарности".
"Для нас определяющим в этой щекотливой теме является позиция военных и семей погибших. Дух и буква закона. Военное Национальное Кладбище в Украине должно быть. Его нужно было открыть уже давно, проблема слишком болезненная, деликатная и актуальная. А теперь – и масштабная. Ибо речь идет о десятках тысяч погибших героев", - объясняет сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
"Есть принятый закон о создании Национального Военного кладбища в Быковне. Он не заветирован президентом, а значит считается принятым. По сути в Украине теперь - два места для Мемориала: Быковня и Гатне. Весной 2023-го года министерство культуры вместе с министерством ветеранов провели общественные слушания, определили место для Мемориала в Быковне.Это публично поддержало Правительство. На громко разрекламированный в марафоне брифинг с участием министров, представителей Института Национальной памяти пригласили семьи погибших. В их присутствии и рассказывали о Быковне! Кто бы понес сейчас за это ответственность, кто бы извинился!", - возмущается Геращенко.
"Мэр столицы и Киевсовет выделили на нужды Мемориала землю, для законодательного урегулирования вопроса депутаты конституционным большинством приняли соответствующий закон о кладбище в Быковне. Далее начинаются циничные игрища, и новый закон о кладбище в Гатном. На его представление в ВР не пришли никто из правительства. Ответственность перевели на депутатов. Руководство парламента также не встретились с семьями погибших, правда, это сделали представители "слуг", - пишет депутат.
Она также считает, что проект мемориала должен быть избран на открытом прозрачном конкурсе с привлечением лучших художников-монументалистов, а не кулуарным решением власти.
Народный депутат Ростислав Павленко отмечает: "В зале Верховной Рады нередки ситуации, когда "Европейская Солидарность" голосует вопреки всем остальным. И очень часто потом выясняется, что мы были правы. А принятое на хайпе и эмоциональной волне решение либо не работает, либо вредит".
"Создан опасный прецедент. Если президентскому офису закон не нравится, но из-за общественного резонанса вето может повредить пиарно - закон игнорируется. А вместо этого быстро принимается другой. С соответствующим пиар-сопровождением. Но даже хуже, чем манипуляции с Конституцией, дела собственно по общественному резонансу. "Потому что значительная часть родственников погибших не восприняла перенос Мемориала в Гатно. Это значит, что с ними должным образом не проговорили, не объяснили, не убедили", - пишет депутат.
Народный депутат Владимир Вятрович отмечает: "Это грубое нарушение 94 статьи Конституции и дальнейшее разрушение субъектности парламента. Жаль, что заложником политических прихотей власти стала память о погибших героях, которым еще весной обещали открыть кладбище до конца этого года. Теперь меняют место – вместо Быковни будет Гатное. Надеюсь, что будет. И что не будет еще одного переголосования, потому что так захотелось кому-то на Банковой", - возмутился депутат.
Это слишком болезненная тема, считает народная депутат Виктория Сюмар. "Я несколько раз спрашивала, как и чем это объяснимо? Как можно объяснить родным погибших героев, что им нужно добираться на могилы не в Киеве, а где-то в район Южного кладбища. Как вообще это можно делать, когда мы говорим о мотивации идти в армию, если государство даже не готово выделить пару метров в столице для захоронения воинов, отдающих свою жизнь в расцвете", – пишет Сюмар.
"Ничем кроме цинизма это объяснить нельзя. Потому что Быковня застраивается и там земля значительно дороже, чем в районе Южного... Других объяснений у меня нет. И скажите кому-то после этого, что государство ценит воинов и отдает им должное. И что так выглядит "уважение", - резюмирует Сюмар.
Пожалуйста, подождите...
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При зелених воно якось інакше все "працює". Це раніше було - якщо за два тижні президент не підписав але й не наклав вето - то воно вважалося що закон вступив у дію. Але зараз це стало зовсім мутно і це - чергове порушення Конституції її "гарантом".
Після нього був прийнятий популістичний закон, який, по суті, унеможливлює імпічмент Бубочки.
Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам.
Забуття?
Спочатку треба сформулювати всі параметри, питання. А потім вже шукати. А зеленим - аби гроші зарити.
Рідних загиблих й зовсім не питають..
тим більше, що, на жаль, бажаючих туди поїхати буде все більше і більше!
від ст.м.Теремки до Гатного така сама відстань, як від ст.м.Лісова до Биківні, а може й ближче!
для чого ці маніпуляції?
окрім того для цвинтаря в Биківні треба вирубувати сосновий ліс, а під Гатним - поле!
История Арлингтонского военного кладбища
Национальное мемориальное кладбище должны начать строить в Киеве весной 2023 года. В качестве образца возьмут Арлингтонское национальное военное кладбище - одно из крупнейших и самых известных в США. На 300 гектарах там расположены более 400 тысяч могил. Они ровными белыми линиями тянутся по зеленым вирджинским холмам. Словно солдаты, навеки застывшие в строю по команде «Смирно!».
«Флагом США всегда накрывают гроб с умершим. К месту последнего покоя его доставляют на пушечном лафете, который сопровождает почетный караул. Когда произнесены прощальные слова, раздается троекратный ружейный салют. Флаг, которым был накрыт гроб, складывают особым образом и отдают ближайшим родственникам покойного.
https://hromadske.ua/ru/posts/chelovek-zashishaet-svobodu-strany-eto-samoe-prestizhnoe-istoriya-arlingtonskogo-********-kladbisha
Вот каждый новый кэрманыч творит что хотит, потом майданы.
теперь женам погибших нужно ехать не на ближайшее кладбище, а в е#еня???
не ти ?
Вернутся с фронта друзья погибших
И разнесут к ***.....ям Банковую
Я готова подавать кирпичи
Однозначно
Только если ты не УХИЛЯНТ
З 2014 року - вже усі чиновники - "поемєлі" наших воїнів...
що, глядачі 95 кварталу ще не готові?
а притомні українці, давно готові жити, і живуть в реаліях, а не в марафоні!
Когда Зеленского НЕ выберут на второй срок
По цивільним там ще гірше, бо невідомі цифри на Маріуполю.
Й ще один законопроєкт, за який «ЄС» єдина не голосувала.
ВР посилила адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години #10195( прийнято за основу, 233 - за).
Уряд планує запровадження штрафів за порушення комендантської години до 8500-17000 для фізичних осіб.
Для бізнесу штрафи будуть від 51 000 до 102 000 грн. У разі
повторного порушення - штрафи зростуть.
Це типу відповідь влади на ресторанні гулянки мажорів під час комендантської години.
Але, на нашу думку, інструменти для дотримання законодавства і зараз є. А закручування гайок ми не підтримуємо.
Бо це дуже нагадує часи ковіду. Коли 20 поліцейських ловили якогось плавця в Дніпрі, а в цей час ресторан Колі Тищенка собі спокійно працював.
Коли волонтери повертаються з фронту, й не встигають до комендантської заїхати в місто, їх кошмарять на блок постах, тягнуть у відділки чи примушують ночувати в машинах.
Але це ж ніяк не вплине на любителів гучних вечірок, які не потрапили в кадр журналістів.
Ми й самі з колегами, особливо напочатку війни, коли поверталися з важких відряджень з лінії фронту, вислуховували на блокпостах про порушення і навіть були спроби не пустити в Київ до ранку.
Тому не думаю, що це адекватна відповідальність. Штрафами битимуть цапів відбувайлів, це посилює авторитарні і поліцейські тенденції.
З українцями треба чесно говорити про війну, про те, що все найтяжче- попереду.
Й це було б ефективніше, ніж штрафи.
Мотивація, що зараз не до гучних гулянок- має бути усвідомлена, а не з під палки. Але популізм залишається головною ідеологією влади.
Підтримуєте?
Тепер презЕдент це - Гарант порушення Конституції
хоч пАржом....
Туди повинні мати можливість доїхати зі всієї України.
Не у розбитих маршрутках.
Воно повинне бути розташоване якнайближче до столиці
Де ти там бачиш купи сміття?
У знаменні дати туди приїжджають ветерани, щоб спом"янути тих з ким вони воювали
Тому тут справа не в тому, наскільки важко добратися, а у дебільних рішеннях слуг. ЄС праві: навіщо було спочатку голосувати за Биківню, а потім - за Гатне? Чим Биківня вже не вгодила?
Та й Биківня теж меморіал. Але робиться все, щоб українці гірше знали свою історію.
Зеленим вона чужа. Їм байдуже.
Все просто. Если быть в теме.