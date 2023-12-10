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Російські окупанти протягом 10 грудня здійснили 2 ракетні удари , 33 авіаційні удари, а також 29 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,нікопольщина

За минулу добу ворог завдав 2 ракетних і 33 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє Генштаб у вечірньому зверненні.

У повідомленні зазначається: "Ворог завдав 2 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 9 грудня росіяни завдали 1 ракетний та 5 авіаційних ударів, здійснили 25 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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