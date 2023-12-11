УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10840 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
551 2
Генштаб ЗС (4520) ракети (2815)

Ракетні війська Сил оборони протягом 9 грудня вразили 3 райони зосередження окупантів та 1 склад, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 10 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повдомленні зазначається: "Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 складу боєприпасів російських окупантів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 9 грудня ракетні війська знищили 2 склади росіян, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто, авіацію ми уже не застосовуємо...
показати весь коментар
11.12.2023 05:35 Відповісти
Так мало, тому що нічим стріляти(
показати весь коментар
11.12.2023 08:09 Відповісти
 
 