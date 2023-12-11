Ракетні війська Сил оборони протягом 9 грудня вразили 3 райони зосередження окупантів та 1 склад, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 10 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повдомленні зазначається: "Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 складу боєприпасів російських окупантів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 9 грудня ракетні війська знищили 2 склади росіян, - Генштаб