УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10616 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 990 3
Бердянськ (370) вибух (3756) війна (56581)

Вибухи пролунали в окупованому Бердянську

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,дим,бердянськ

У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомила глава МВА Вікторія Галіціна, передає Цензор.НЕТ.

"Бердянці повідомляють про звуки вибухів у місті. Уточнюємо інформацію та слідкуємо за новинами від Генерального штабу ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Снігурівці на Миколаївщині пролунали вибухи

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кива на снігу: джерела в СБУ поділились унікальними фото та відео з місця ліквідації зрадника
показати весь коментар
11.12.2023 11:13 Відповісти
😱Русня запустила Шахед по дворовому туалету стратегічній біорабораторії
показати весь коментар
11.12.2023 11:14 Відповісти
50 единиц бронетехники на металлолом - потери врага за сутки в Украине
показати весь коментар
11.12.2023 11:16 Відповісти
 
 