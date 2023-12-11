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Вибухи пролунали в окупованому Бердянську
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомила глава МВА Вікторія Галіціна, передає Цензор.НЕТ.
"Бердянці повідомляють про звуки вибухів у місті. Уточнюємо інформацію та слідкуємо за новинами від Генерального штабу ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
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Bob d43ff6bf
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Bob d43ff6bf
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Bob d43ff6bf
показати весь коментар11.12.2023 11:16 Відповісти Мені подобається 0
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