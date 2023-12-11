Вибухи пролунали в окупованому Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомила глава МВА Вікторія Галіціна, передає Цензор.НЕТ.

"Бердянці повідомляють про звуки вибухів у місті. Уточнюємо інформацію та слідкуємо за новинами від Генерального штабу ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

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