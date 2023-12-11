Взрывы раздались в оккупированном Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области раздались взрывы.

Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, передает Цензор.НЕТ.

"Бердянцы сообщают о звуках взрывов в городе. Уточняем информацию и следим за новостями от Генерального штаба ВСУ", - говорится в сообщении.

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