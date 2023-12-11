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Взрывы раздались в оккупированном Бердянске
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области раздались взрывы.
Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, передает Цензор.НЕТ.
"Бердянцы сообщают о звуках взрывов в городе. Уточняем информацию и следим за новостями от Генерального штаба ВСУ", - говорится в сообщении.
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Bob d43ff6bf
показать весь комментарий11.12.2023 11:13 Ответить Мне нравится 1
Bob d43ff6bf
показать весь комментарий11.12.2023 11:14 Ответить Мне нравится 0
Bob d43ff6bf
показать весь комментарий11.12.2023 11:16 Ответить Мне нравится 0
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