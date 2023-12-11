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Аргентина може допомогти об’єднати Латинську Америку навколо України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський зацікавлений в організації саміту Україна - Латинська Америка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це глава держави заявив в інтерв’ю представникам латиноамериканських ЗМІ.

"Ми зацікавлені, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у Формулі миру як дуже бажаний представник Латинської Америки. Нам потрібна підтримка всіх континентів. Тут ми бачимо велику державу з цим бажанням і можливостями.

Друге. Я дуже зацікавлений в об’єднанні Латинської Америки навколо України. Для нас це об’єднання навколо правди. Я зацікавлений у саміті Україна – Латинська Америка. І тут я хотів би, щоб Хав’єр Мілей також нам допоміг в активізації та організації такої платформи", - зазначив президент в Буенос-Айресі.

За словами Зеленського, для конкретних домовленостей потрібен час, щоб команди обох країн мали змогу опрацювати всі питання. Однак, додав глава держави, під час спілкування з нагоди інавгурації з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм отримав позитивний сигнал щодо тем, у яких зацікавлена Україна.

Також, на його думку, Україна й Аргентина можуть співпрацювати в інших напрямах, зокрема в енергетичному, щоб у рази наростити товарообіг між двома державами.

Також дивіться: Ми справді цінуємо свободу, - Зеленський провів зустріч з новообраним президентом Аргентини Мілеєм. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Ганс Зеленіан Андерсен
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11.12.2023 11:18
+5
якщо не обєднає США І ЄС З НАТО,то хто ж тоді психіатр "зззеденту"???
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11.12.2023 11:18
+5
Нелох так і не зрозумів, що його послали дипломатичною мовою. Але, щоб це зрозуміти, слід бути дипломатом із досвідом, а не клоуном.
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11.12.2023 11:25
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Ганс Зеленіан Андерсен
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11.12.2023 11:18 Відповісти
якщо не обєднає США І ЄС З НАТО,то хто ж тоді психіатр "зззеденту"???
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11.12.2023 11:18 Відповісти
Нелох так і не зрозумів, що його послали дипломатичною мовою. Але, щоб це зрозуміти, слід бути дипломатом із досвідом, а не клоуном.
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11.12.2023 11:25 Відповісти
Зелене недорозуміння просрало допомогу США і ЄС. Тепер просить допомогтґи у переддефолтної Аргентини. Далі буде просити у Венесуели та Куби
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11.12.2023 11:30 Відповісти
Тут деякі називали брехнею слухи про аргентинський кокс. А виявляється, що штирить він нє-па-дєтскі
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11.12.2023 11:32 Відповісти
заголовок на Обозі : "Інаугурація Президента аргентини у присутності В. Зеленського".

Я ридав ...
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11.12.2023 11:34 Відповісти
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11.12.2023 11:42 Відповісти
Великий строитель стал еще и великим объединителем?

Ну-ну.
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11.12.2023 11:48 Відповісти
В Аргентині є багато зброї
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11.12.2023 11:54 Відповісти
Воно марить...
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11.12.2023 12:03 Відповісти
Мрійник року2024!
Українською:... Zдобол
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11.12.2023 12:13 Відповісти
"Дорожка объединения"...
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11.12.2023 12:23 Відповісти
Надо было технику купить у Аргентины по подходящей цене... у них одних бмп 6000 штук, полегче машин 12000 имеется, минометы есть неплохие, легкие танки интересные...
Вместо этого опять популизм и лозунги.
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11.12.2023 12:54 Відповісти
Чого воно туди поперлося? йормака прикрива?
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11.12.2023 13:19 Відповісти
Коли він перестане марення нести ?
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11.12.2023 13:22 Відповісти
Аргентина вона така, вона може допомогти а може не допомогти
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11.12.2023 13:42 Відповісти
Дурне поїхало в турне (с)
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11.12.2023 21:32 Відповісти
 
 