Економіка Росії перебуває під загрозою "перегрівання" через війну, - The Economist

Експерти вказують на зростаючі державні витрати, зокрема на оборону. Однак російська економіка не витримує такого швидкого зростання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише The Economist.

Центральний банк РФ впорався зі сплеском інфляції на початку 2022 року. Однак зараз чиновники ЦБ побоюються, що вони можуть втратити контроль і підвищують відсоткові ставки. У 2022-му Інфляція в Росії була спричинена ослабленням рубля, що призвело до здорожчання імпорту.

Цього разу валютні коливання відіграють невелику роль. В останні місяці рубль фактично зміцнився, частково через те, що влада запровадила контроль за рухом капіталу. Інфляція цін на непродовольчі споживчі товари, багато з яких імпортуються, відповідає середньому довоєнному рівню.

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"Однак подивіться уважніше на економіку Путіна під час війни, і стане зрозуміло, що вона небезпечно перегрівається. Інфляція у сфері послуг, яка включає все, починаючи від юридичних консультацій і закінчуючи харчуванням у ресторанах, надзвичайно висока", – пише видання.

Наприклад, вартість ночівлі в московському готелі, зросла з приблизно 225 до 500 доларів. На думку журналістів, це свідчить про те, що причина інфляції є внутрішньою.

Водночас експерти вказують на зростаючі державні витрати, зокрема на оборону. Однак російська економіка не витримує такого швидкого зростання. Тисячі робітників покинули країну. Іноземні інвестори вилучили близько 250 мільярдів доларів прямих інвестицій - майже половина довоєнних запасів.

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Розігрітий попит протистоїть обмеженій пропозиції, що призводить до підвищення цін на сировину, капітал і робочу силу. Рівень безробіття, який становить менше 3%, є найнижчим за всю історію, що спонукає працівників вимагати набагато вищу зарплату. Потім компанії перекладають ці витрати на клієнтів.

"Вищі відсоткові ставки можуть врешті-решт знизити цей попит, зупинивши подальше зростання інфляції. Відновлення цін на нафту та додаткові заходи контролю за рухом капіталу можуть сприяти зміцненню рубля, знижуючи вартість імпорту. Проте все це працює проти нерухомої сили: бажання Путіна перемогти в Україні. Маючи велику фінансову вогневу міць, він має потенціал витрачати ще більше в майбутньому, що пророкує ще швидшу інфляцію", – підкреслює видання.

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