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Економіка Росії перебуває під загрозою "перегрівання" через війну, - The Economist

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

кремль

Експерти вказують на зростаючі державні витрати, зокрема на оборону. Однак російська економіка не витримує такого швидкого зростання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише The Economist.

Центральний банк РФ впорався зі сплеском інфляції на початку 2022 року. Однак зараз чиновники ЦБ побоюються, що вони можуть втратити контроль і підвищують відсоткові ставки. У 2022-му Інфляція в Росії була спричинена ослабленням рубля, що призвело до здорожчання імпорту.

Цього разу валютні коливання відіграють невелику роль. В останні місяці рубль фактично зміцнився, частково через те, що влада запровадила контроль за рухом капіталу. Інфляція цін на непродовольчі споживчі товари, багато з яких імпортуються, відповідає середньому довоєнному рівню.

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"Однак подивіться уважніше на економіку Путіна під час війни, і стане зрозуміло, що вона небезпечно перегрівається. Інфляція у сфері послуг, яка включає все, починаючи від юридичних консультацій і закінчуючи харчуванням у ресторанах, надзвичайно висока", – пише видання.

Наприклад, вартість ночівлі в московському готелі, зросла з приблизно 225 до 500 доларів. На думку журналістів, це свідчить про те, що причина інфляції є внутрішньою.

Водночас експерти вказують на зростаючі державні витрати, зокрема на оборону. Однак російська економіка не витримує такого швидкого зростання. Тисячі робітників покинули країну. Іноземні інвестори вилучили близько 250 мільярдів доларів прямих інвестицій - майже половина довоєнних запасів.

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Розігрітий попит протистоїть обмеженій пропозиції, що призводить до підвищення цін на сировину, капітал і робочу силу. Рівень безробіття, який становить менше 3%, є найнижчим за всю історію, що спонукає працівників вимагати набагато вищу зарплату. Потім компанії перекладають ці витрати на клієнтів.

"Вищі відсоткові ставки можуть врешті-решт знизити цей попит, зупинивши подальше зростання інфляції. Відновлення цін на нафту та додаткові заходи контролю за рухом капіталу можуть сприяти зміцненню рубля, знижуючи вартість імпорту. Проте все це працює проти нерухомої сили: бажання Путіна перемогти в Україні. Маючи велику фінансову вогневу міць, він має потенціал витрачати ще більше в майбутньому, що пророкує ще швидшу інфляцію", – підкреслює видання.

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Топ коментарі
+15
Надо не инфляцию на параше считать, а думать как её полностью физически уничтожить.
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11.12.2023 13:03
+11
В Росії глубінному народу ***** то «перегрівання»- та кацапи дровами топлять зимою.
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11.12.2023 13:02
+6
І таке з західній пресі - постійно . Маніпуляції цифрами , термінами , подіями ,, все щоб збити з толку і втелющити українцям і своїм читачам в голови , що - фсьопрапало , досить ту Україну фінансувати бо все дарма , а українцям треба перестати опиратись , треба здаватись , бо у ***** ж он - всьо збсь , ікономіка растьот , мобіки-добровольци штурмуют ваєнкомати , і вопще - ***** вже всіх пабєділ , ви просто цього ще не знаєте .
І мовляв - а давай-тє вірньом всьо взад , вірньом спокойствіє яке було до війни , бо всє уже - усталі ат нєйьо проклятой і т.д. ,, і - ну шо ж , прийдеться для цього пожертвувати Україною , це ж таке .
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11.12.2023 13:59
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В Росії глубінному народу ***** то «перегрівання»- та кацапи дровами топлять зимою.
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11.12.2023 13:02 Відповісти
Давайте поставимо крапки.
*
Водночас експерти вказують на зростаючі державні витрати, зокрема на оборону. Однак російська економіка не витримує такого швидкого зростання.
*
Так НЕ економіка зростає - а ЗРОСТАЮТЬ витрати на війну - і тому економіка зростання ЦИХ ВИТРАТ не витримує
*
Браво Економіст - проплачена завуальована неприкрита кацапська пропаганда
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11.12.2023 13:09 Відповісти
І таке з західній пресі - постійно . Маніпуляції цифрами , термінами , подіями ,, все щоб збити з толку і втелющити українцям і своїм читачам в голови , що - фсьопрапало , досить ту Україну фінансувати бо все дарма , а українцям треба перестати опиратись , треба здаватись , бо у ***** ж он - всьо збсь , ікономіка растьот , мобіки-добровольци штурмуют ваєнкомати , і вопще - ***** вже всіх пабєділ , ви просто цього ще не знаєте .
І мовляв - а давай-тє вірньом всьо взад , вірньом спокойствіє яке було до війни , бо всє уже - усталі ат нєйьо проклятой і т.д. ,, і - ну шо ж , прийдеться для цього пожертвувати Україною , це ж таке .
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11.12.2023 13:59 Відповісти
А я в Україні теж дровами топлю !Ну то й що? Це не показник!
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11.12.2023 13:17 Відповісти
Та не ***** було у 1990-і і зараз також. Як стало нічого жрати так швидко розвалили державу і вижили лише на ніжках Буша
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11.12.2023 14:24 Відповісти
Надо не инфляцию на параше считать, а думать как её полностью физически уничтожить.
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11.12.2023 13:03 Відповісти
Кого це в кацапаї хвилює? ***** кацапів за 23 роки обіграла до нитки а зараз на смерть послало і що?
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11.12.2023 13:09 Відповісти
Хвилює. Кацапи не раз в історії бунтували та вбивали царя, щоб їх не перемололи на війні чи не заморили голодом.
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11.12.2023 14:27 Відповісти
на Заході автоматично всіх "розумних русскіх" записують в "хороших русскіх"

така тепер мода в макро-економістів, "діди воєвалє + діди рахувалє"
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11.12.2023 13:18 Відповісти
Записують то записують, тільки вони не бажають здихати за х#йла та олігархів
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11.12.2023 14:28 Відповісти
перегрівання..., не знаю наскільки все при цьому погано з точки зору економістів. але я краще б сподівалась на заморожування..., тому що багато грошей в економіку рашкі це не може бути гарно з точки зору витрат на війну...
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11.12.2023 13:22 Відповісти
Яка в#&ра економіка? Під час другої світової кацапи трупи німецьких солдат їли. Відріжуть ляшку мертвого німця, зварять юшку і сьорбають.
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11.12.2023 14:47 Відповісти
це за стандартами європи перегрівання, а для параші дно набагато глибше,

раби будуть кору берези їсти і мовчати
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11.12.2023 19:02 Відповісти
 
 